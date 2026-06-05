Cơ quan chức năng thông báo 1 nam ca sĩ 9X đã ra đầu thú sau 10 tháng trốn truy nã

Ngày 5/6, tờ China Times đưa tin cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) thông báo nam ca sĩ Tạ Chấn Đình đã ra đầu thú vào tối 4/6. Tạ Chấn Đình bị bắt vào tháng 1/2024 vì phát tán thông tin cá nhân, livestream xúc phạm và dùng vũ khí nguy hiểm gây thương tích cho bạn gái. Sau đó, anh đã bị truy tố với các tội danh gồm đe dọa, giam giữ người trái phép và xâm phạm quyền riêng tư.

Tuy nhiên, đến ngày ra hầu tòa, Tạ Chấn Đình biến mất không rõ tung tích. Anh cắt đứt liên lạc hoàn toàn với gia đình và bạn bè từ tháng 8/2025. Sau nhiều lần nam ca sĩ không có mặt theo giấy triệu tập, tòa án đã quyết định tịch thu khoản tiền bảo lãnh 50.000 TWD (khoảng 43 triệu đồng) và phát lệnh truy nã anh trên toàn quốc.

Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) thông báo nam ca sĩ Tạ Chấn Đình đã ra đầu thú sau 1 thời gian dài bị truy nã toàn quốc. Ảnh: Sina.

Tại đồn cảnh sát, Tạ Chấn Đình khẳng định anh không sợ tội bỏ trốn. Theo Tạ Chấn Đình, tòa án đã gửi giấy triệu tập đến địa chỉ cũ của anh. Do đó, nam ca sĩ không nhận được giấy và ra tòa như lịch mà cơ quan chức năng ấn định. Tạ Chấn Đình cho biết sẵn sàng chịu mọi hình phạt và hậu quả pháp lý. Anh cũng tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn để suy ngẫm và nhìn nhận lại sai lầm của bản thân.

Ngoài vụ án đe dọa bạn gái, Tạ Chấn Đình còn phải tiếp tục phải làm việc với cảnh sát vì tình nghi liên quan đến hành vi lừa đảo. Sau khi vướng vòng lao lý, nam ca sĩ mất trắng danh tiếng, công việc trong showbiz. Có thời điểm khó khăn, anh phải đi vay nặng lãi để có trang trải chi phí sinh hoạt.

Tạ Chấn Đình cho biết anh sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt và hậu quả pháp lý. Ảnh: Sohu.

Tạ Chấn Đình sinh năm 1993, là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc tài năng người Đài Loan (Trung Quốc). Anh được biết đến với phong cách âm nhạc độc đáo, pha trộn giữa pop, folk và rock.

Anh bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm, tham gia chương trình tài năng nổi tiếng Super Star Avenue . Tuy nhiên, phải đến khi phát hành album đầu tay Progress Reports vào năm 2015, tên tuổi của anh mới thực sự bùng nổ. Album này đã giúp anh giành giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Kim Khúc (Golden Melody Awards) danh giá vào năm 2016.

Âm nhạc của Tạ Chấn Đình thường chứa đựng những câu chuyện cá nhân sâu sắc, về sự cô đơn, đấu tranh và tìm kiếm bản thân. Giọng hát ấm áp, truyền cảm của anh kết hợp với ca từ giàu tính tự sự đã chạm đến trái tim của nhiều người nghe. Một số ca khúc nổi tiếng của anh bao gồm Your Luggage và The Light .

Tạ Chấn Đình là nghệ sĩ tài năng của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: China Times.

Nguồn: Mingpao, China Times