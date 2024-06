Theo sinh viên chia sẻ, cô chính là nạn nhân đã thuê trọ chung chủ, nhà chủ có 4 phòng cho thuê, trong nhà 5 tầng tại khu C Yên Nghĩa Hà Đông Hà Nội, có gia đình chủ gồm vợ chồng chủ nhà, 2 con trai, 1 con gái.



Chiếc camera trong góc nhà vệ sinh bị phát hiện (ảnh nạn nhân chia sẻ)

Theo nữ sinh viên này, cô thuê từ năm nhất, đến bây giờ là gần năm 3. Lý do nữ sinh ở đây lâu như vậy vì cô cảm thấy bác chủ nhà rất thoải mái, dễ tính nên rất tin tưởng.

"Vào một hôm em đột nhiên phát hiện camera ở trong phòng vệ sinh, em hốt hoảng, không thể nghĩ ra được sao lại có camera, người em tình nghi nhất chính là bác chủ nhà. Bởi vì bác hay giúp bọn em sửa bóng điện trong nhà tắm,à cái bóng rất hay hỏng, vì sao ư? Vì camera đấu chung với nguồn điện của bóng đèn. Và bác hay dặn bọn em đi đâu không cần khóa cửa phòng, vì ở đây là an toàn nhất rồi".

Người thuê trọ cho biết, sau khi khi phát hiện có camera quay lén trong phòng, cô liền tới công an. Khi vụ việc bị phát hiện, chủ nhà thừa nhận chính mình là người lắp chiếc camera. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện hầu hết các phòng vệ sinh đều có camera quay lén trong phòng.

Theo người ở trọ, sau 1 tháng công an phối hợp với các đơn vị điều tra, có khoảng 10 người là nạn nhân bị quay lén, chủ nhà bị phạt 12,5 triệu đồng và lời xin lỗi của vợ chủ nhà.

Liên quan đến thông tin trên, sáng 26/6, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, vụ việc được cơ quan này tiếp nhận ban đầu, tuy nhiên người đàn ông chủ nhà thuộc biên chế của lực lượng khác nên toàn bộ hồ sơ đã được chuyển để cơ quan bên đó tiếp tục điều tra.

Hầu hết các nhà vệ sinh đã bị đặt camera

Tình huống lắp đặt thiết bị quay lén không phải hy hữu, mới đây nhất mạng xã hội lan truyền thông tin vụ Châu Bùi, fashionista (người có ảnh hưởng về thời trang), bị camera ngụy trang quay lén trong nhà vệ sinh nữ, tại một studio ở phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP HCM đã vào cuộc điều tra.

Cách đây vài năm, chính PV cũng vô tình phát hiện một chiếc bút ngụy trang camera được đặt trong nhà vệ sinh ở một quán cà phê trên đường Trần Huy Liệu, Hà Nội, ngay lập tức sự việc được báo cho chủ quán. Sau đó, chiếc camera bị chủ quán thu giữ và hủy trước mặt những người chứng kiến.

Luật sư Diệp Năng Bình chia sẻ, từ trước đến nay, hành vi quay lén hoặc làm rò rỉ hình ảnh cá nhân nhạy cảm trên các mạng xã hội, internet luôn bị lên án. Tuy nhiên, thực trạng đáng báo động này vẫn diễn ra nhức nhối với nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau. Việc sử dụng camera quay lén là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu việc quay lén diễn ra ở những nơi riêng tư, như phòng thay đồ hoặc phòng tắm, thì đó càng là vi phạm nghiêm trọng. Người nào có hành vi trên có thể bị xử lý hành chính hoặc có thể còn bị xử lý hình sự.

Các chuyên gia cho biết, ở tất cả các vị trí nhạy cảm, nơi công cộng người dân nên cẩn trọng và đề phòng tình huống bị kẻ xấu đặt camera giấu kín. Vì vậy, trước khi đến các nơi riêng tư, nơi vệ sinh công cộng hoặc các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, mọi người nên cẩn thận kiểm tra trước.