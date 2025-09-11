Có nhà 8 tỷ, 5 tỷ tiết kiệm cùng 2 cây vàng vẫn stress đến mất ngủ!

Có nhà, có xe, tiền tiết kiệm cũng chẳng phải ít. Nghe tới đây, hẳn nhiều người sẽ buột miệng thốt lên: "Thế là chẳng phải lo nghĩ gì gì". Rõ ràng tình hình tài chính ổn định là mơ ước của không ít người, đặc biệt trong bối cảnh giá nhà tăng cao còn thu nhập thì bấp bênh do làn sóng sa thải.

Tuy nhiên, nghĩ rộng ra thì không lo lắng về tiền bạc cũng không đồng nghĩa với việc cuộc sống yên ổn, chẳng phải nghĩ ngợi gì. Tâm sự của người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây chính là một trường hợp như vậy. Cô có nhà 8 tỷ, có 5 tỷ tiết kiệm tiền mặt cùng 2 cây vàng nhưng vẫn căng thẳng đến mất ngủ.

Mệt mỏi vì công việc quá áp lực, nhưng vẫn không dám nghỉ việc

Nguyên văn tâm sự của cô như sau: "Mình 37 tuổi vừa ly hôn xong, chưa có con. Gần đây mình cảm thấy quá áp lực với công việc, nhiều lúc cảm thấy stress đến mất ngủ, rất muốn được nghỉ việc nhưng vẫn còn cứ lấn cấn, cũng chẳng hiểu vì sao. Tài sản hiện tại của mình có 1 căn nhà ở Hà Nội trị giá khoảng 8 tỷ, 1 ô tô tầm trung, 5 tỷ tiền mặt và 2 cây vàng. Mình là người đơn giản, cũng không tiêu xài hoang phí gì mấy, quần áo, son phấn cũng ít không đáng kể. Đi làm bao năm đến giờ thấy vất vả quá, muốn được nghỉ ngơi thực sự".

Ảnh minh họa

Trong phần bình luận của bài đăng này, ngoài những lời cảm thán về khối tài sản cô đang có, tất cả mọi người đều động viên, chung 1 quan điểm: Đuối sức thì nên nghỉ ngơi, đặc biệt là khi tài chính đã ổn định.

"Mình đoán là bao nhiêu năm đi làm chắc bạn cũng dồn sức kiếm tiền với tiết kiệm chứ cũng không tận hưởng gì nhiều. Phụ nữ mà phấn son quần áo không bao nhiêu thì cũng phải cần kiệm lắm, nên đến giờ cho phép mình nghỉ ngơi cũng được, không có gì phải băn khoăn suy nghĩ dằn vặt bản thân cả. Mệt mà không nghỉ là không biết thương chính mình, vậy còn đáng trách hơn" - Một người khuyên.

"Nếu quá mệt mỏi với công việc thì cứ nghỉ thôi. Nghỉ xong mà chán chẳng muốn đi làm lại thì mình nghĩ với số tiền hiện có, bạn cũng có thể đầu tư buôn bán hoặc tìm cách tạo thu nhập thụ động. Nói chung là chuyện tiền nong không phải lo nhiều thì đã là giải quyết được kha khá cái khó, cứ tự tin mà nghỉ" - Một người động viên.

"Nếu là mình thì mình sẽ cho thuê căn nhà 8 tỷ, rồi đi thuê chỗ rẻ hơn để ở. Phần chênh ra coi như là 1 khoản thụ động. 5 tỷ thì mua căn chung cư nhỏ cho thuê là có thêm 1 khoản nữa chứ giữ 5 tỷ tiền mặt thấy hơi phí. Nhà cửa, xe cộ, tiền, vàng đủ cả thì nên tìm cách sinh lời hoặc tạo thu nhập thụ động, tại vì bạn cũng đang mệt mỏi với công việc hiện tại rồi mà" - Một người khác gợi ý.

Làm sao để cân bằng giữa việc kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống?

Câu chuyện phía trên không chỉ đơn thuần là "làm tiếp hay nghỉ việc" mà còn mở ra một vấn đề rộng hơn: Làm sao để mỗi người có thể tìm được điểm cân bằng giữa việc kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống?

Ảnh minh họa

Tiền bạc chắc chắn quan trọng, vì nó là nền tảng giúp chúng ta đáp ứng những nhu cầu cơ bản và có cơ hội thực hiện các kế hoạch lớn. Nhưng nếu chỉ tập trung vào việc tích lũy mà không biết nghỉ ngơi hay tận hưởng, ngay cả khi tài chính đã đủ đầy, cảm giác bất an và mệt mỏi vẫn bủa vây. Con người vốn không chỉ sống bằng những con số trong tài khoản ngân hàng, mà còn cần sự cân bằng tinh thần, niềm vui và sự kết nối trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu dành toàn bộ thời gian cho công việc mà bỏ quên việc chăm sóc sức khỏe, các mối quan hệ, hay những sở thích cá nhân, cuộc sống dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của mệt mỏi và áp lực. Ngược lại, chỉ biết tận hưởng mà không chuẩn bị tài chính, rủi ro bất ngờ sẽ khiến chúng ta phải trả giá rất đắt. Điều khó nhất chính là tìm ra ranh giới phù hợp cho bản thân, nơi mà vừa có thể an tâm về tài chính, vừa cảm thấy hạnh phúc với hiện tại.

Cân bằng không đồng nghĩa với việc chia đều thời gian cho làm việc và nghỉ ngơi, mà là biết ưu tiên cho điều quan trọng ở từng giai đoạn của cuộc đời. Có lúc, việc tập trung toàn lực để kiếm tiền là cần thiết, nhất là khi còn trẻ và đang gây dựng sự nghiệp. Nhưng khi đã đạt đến một mức độ ổn định, việc "giảm tốc", dùng tiền để mua trải nghiệm, đầu tư cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, đôi khi có giá trị hơn nhiều so với việc để yên trong tài khoản.

Một cách khác để nhìn nhận là coi tiền như công cụ chứ không phải mục tiêu cuối cùng. Công cụ ấy giúp chúng ta tạo ra sự lựa chọn: Chọn nghỉ ngơi khi mệt, chọn thử sức với điều mới mẻ, chọn dành thời gian cho gia đình, hoặc chọn sống chậm lại để tận hưởng từng khoảnh khắc. Khi hiểu rằng tiền chỉ là phương tiện, áp lực "kiếm thêm, tích thêm" sẽ bớt đè nặng, nhường chỗ cho sự linh hoạt và an yên hơn.

Cuối cùng, cân bằng không phải là một trạng thái bất biến mà là quá trình điều chỉnh liên tục. Sẽ có lúc bạn thấy mình nghiêng về phía công việc nhiều hơn, rồi lại có giai đoạn muốn dành nhiều thời gian tận hưởng. Quan trọng là mỗi người đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở đâu và sẵn sàng thay đổi khi cần thiết. Đó mới chính là cách để tiền bạc trở thành nguồn lực nâng đỡ, chứ không phải là gánh nặng trói buộc cuộc sống.