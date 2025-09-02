Thu nhập 187 triệu/tháng, chi tiêu tối đa 12,5 triệu: Vợ chồng tiết kiệm được 1,1 tỷ trong 3 năm!

Nếu nhìn vào cuộc sống hiện tại của Reyjka Elle (32 tuổi) - Một nhà sáng tạo nội dung và tác giả tự do đang sống tại Na Uy với mức thu nhập ổn định, ít ai nghĩ rằng cô từng trải qua những năm tháng tăm tối đến mức phải đi xin đồ ăn miễn phí ở trạm xăng, và phải dùng nến để thắp sáng chứ không có tiền… dùng điện.

Chính những tháng ngày cơ cực ấy đã giúp Reyjka tìm ra cách chi tiêu vô cùng “tối giản” và tiết kiệm được 44.000 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng) chỉ trong vòng 3 năm.

Quá khứ cơ cực đến mức phải bán máu lấy tiền mua thức ăn

Reyjka Elle sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Florida, Georgia (Mỹ). 18 tuổi, khi vừa phải tự lo cho bản thân, cô rơi vào tình cảnh không có nổi một chỗ ở cố định. Có thời gian Reyjka phải ngủ nhờ ghế sofa nhà bạn bè, thậm chí sống trong xe hơi. Tài khoản ngân hàng từng có lúc chỉ còn đúng 50 xu (12.500 đồng) trong khi phải chờ thêm cả tuần mới nhận được tiền lương. Để cầm cự qua ngày, cô buộc phải ăn đồ ăn thử miễn phí ở các trạm xăng.

Reyjka Elle

“Tôi từng phải đi bán máu để kiếm tiền, mỗi lần được khoảng 50 USD (1,3 triệu đồng) nhưng cũng chỉ đủ để trang trải vài bữa ăn. Thú thật, hồi ấy tôi còn muốn xin đi nhập ngũ để vừa có chỗ ngủ, vừa không phải lo từng bữa ăn” - Reyjka kể lại.

Reyjka cho biết cô cứ phải sống khổ như vậy trong vòng hơn 6 năm. Ở đâu phát đồ ăn miễn phí là ở đó có cô xuất hiện. Chưa hết, trong các buổi liên hoan ở chỗ làm thêm, nếu còn đồ ăn thừa và chẳng ai chịu mang về nhà, Reyjkia cũng luôn là người xung phong.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi Reyjka bước sang tuổi 26. Cô may mắn được nhận vào vị trí trợ lý cho một chuyên gia trị liệu cổ vai gáy. Công việc này giúp cô có mức thu nhập khá hơn, thoát khỏi cảnh sống lay lắt.

Năm 2019, Reyjka gặp chồng - người đã đồng hành, động viên và giúp cô tiếp tục việc học. Với sự hỗ trợ ấy, năm 2021, cô tốt nghiệp ngành Tâm lý học. Cặp đôi chuyển tới Na Uy sinh sống, chào đón một bé trai, và bắt đầu xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.

Giờ đây, Reyjka làm nhà sáng tạo nội dung và viết tự do, thu nhập trung bình khoảng 4.000 USD/tháng (100 triệu đồng). Cộng thêm cả thu nhập của chồng, con số trung bình hàng tháng là 7.500 USD (187 triệu đồng).

3 năm tiết kiệm được 1,1 tỷ đồng nhờ 3 nguyên tắc

Dù cuộc sống hiện tại đã ổn định và cũng không còn khó khăn như xưa, nhưng Reyjka thừa nhận nỗi ám ảnh từ quá khứ cơ cực vẫn luôn đeo bám cô. Cô thường cảm thấy tội lỗi mỗi khi chi tiêu cho bản thân, gần như không bao giờ làm tóc, làm móng hay trang điểm vì coi đó là lãng phí. Việc đi ăn hàng cũng được giới hạn tối đa một hoặc hai lần mỗi năm vì cô luôn ưu tiên tự nấu ăn ở nhà.

Reyjka Elle

Đặc biệt, Reyjka luôn duy trì thói quen ghi chép chi tiêu cực kỳ chi tiết. Sau mỗi kỳ nhận lương, Reyjka lập bảng tính thu nhập - chi phí cố định. Toàn bộ hóa đơn được thanh toán trước, sau đó cô chỉ giữ lại khoảng 400 - 500 USD (10 -12,5 triệu đồng) để chi tiêu. Toàn bộ số tiền còn lại được chuyển vào tài khoản tiết kiệm và đầu tư.

“Tôi luôn duy trì 3 nguyên tắc này kể từ năm 18 tuổi:

- Ghi chép, kiểm soát từng khoản chi nhỏ nhất.

- Đầu tư an toàn để tiền đẻ ra tiền

- Làm việc từ xa và chỉ sống ở các vùng quê, vùng ngoại ô thay vì chen chúc ở trung tâm thành phố vì ở đó chi phí sống quả thực quá đắt đỏ”.

Reyjka nói và tiết lộ nhờ 3 quy tắc này, cô và chồng đã tiết kiệm được 45.300 USD (khoảng 1,13 tỷ đồng), chưa kể tiền trong các khoản đầu tư.

Từ một cô gái không thuê nổi 1 căn phòng để ở, phải đi bán máu lấy tiền mua thức ăn, cuộc sống hiện tại của Reyjka là minh chứng cho sức mạnh của kỷ luật, sự kiên trì để vượt khó.

“Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng dù hiện thực có cơ cực, bần hàn đến đâu, chỉ cần bạn không từ bỏ thì mọi thứ sẽ dần khá lên” - Reyjka nhấn mạnh.

Theo New York Post