Có nếp nhăn ở vị trí này trên mặt báo hiệu nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp 10 lần

Nếp nhăn là một tác dụng phụ không thể tránh khỏi của lão hóa, nhưng một số nghiên cứu cho thấy nếp nhăn cũng có thể xuất hiện khi bạn mắc bệnh các bệnh nền. Một số mạch máu trên khuôn mặt có thể dễ bị tích tụ mảng bám hơn, khiến nếp nhăn xuất hiện rõ rệt. Điều này đã khiến các nhà nghiên cứu tin rằng dấu hiệu của bệnh mạch máu như xơ vữa động mạch và tăng huyết áp cũng có thể xuất hiện trên khuôn mặt ở dạng nếp nhăn.



Trong một nghiên cứu kéo dài 20 năm được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu năm 2018, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của hơn 3.0000 người trưởng thành khỏe mạnh trong độ tuổi từ 32-62.

Vào cuối giai đoạn theo dõi, sau khi điều chỉnh độ tuổi, giới tính, giáo dục, tình trạng hút thuốc, huyết áp, nhịp tim, tiểu đường và mức lipid... các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có nếp nhăn trên trán có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn một chút so với người không có nếp nhăn. Người có 2-3 nếp nhăn có nguy cơ tử vong cao gấp gần 10 lần so với những người không có.

Các nhà khoa học cho rằng vì các mạch máu trên trán mỏng hơn so với các mạch máu nằm ở những nơi khác trong cơ thể nên dễ dàng tích tụ mảng bám. Các động mạch bị tắc với mảng bám chứa đầy cholesterol sẽ khiến máu khó lưu thông. Theo thời gian, các động mạch bị thu hẹp dẫn đến nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch như đột quỵ và đau tim tăng lên đáng kể.

Bác sĩ Yolanda Esquirol, phó giáo sư về sức khỏe nghề nghiệp tại Trung tâm Hospitalier Universitaire de Toulouse, Pháp, cho biết: "Nếp nhăn của bạn càng sâu, nguy cơ tử vong do tim mạch của bạn càng tăng".

Bên cạnh đó, các nghiên cứu khác tìm thấy mối liên hệ tiềm năng giữa nếp nhăn trên khuôn mặt và sự hiện diện của huyết áp cao.

Vào năm 2020, nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Iranian Journal of Public đã đánh giá liệu có mối tương quan giữa huyết áp và sức khỏe làn da ở sinh viên Hàn Quốc hay không. Kết quả cho thấy các nếp nhăn được chứng minh là có mối tương quan đáng kể với bệnh huyết áp. Theo các nhà khoa học tại thời điểm đó thì dấu hiệu cảnh báo bệnh huyết áp trên khuôn mặt không phải là nếp nhăn trên da mà nó giống như da mặt bị "chảy xệ" hơn.

Mặc dù nguy cơ mắc bệnh tim và huyết áp cao sẽ tăng đáng kể khi một người già đi, nhưng nếu có những dấu hiệu cảnh báo sớm thì cũng sẽ hữu ích cho việc giảm thiểu những rủi ro này.

3 thói quen ăn uống làm hại mạch máu, tăng nguy cơ tim mạch

Ăn uống nhiều dầu mỡ

Những thói quen ăn uống này sẽ khiến lượng mỡ và cholesterol tích tụ quá nhiều trong mạch máu, làm dày và hẹp thành mạch, làm giảm lưu lượng máu và tốc độ máu chảy chậm hơn. Ngoài ra, đã có nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ các loại thực phẩm chiên rán như khoai tây rán, gà rán... sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Các loại thực phẩm công nghiệp này thường được chế biến bằng chất béo trans - một loại chất béo làm gia tăng cholesterol xấu và hạ thấp cholesterol tốt.

Tiêu thụ nhiều muối

Thức ăn chứa nhiều muối sẽ khiến mạch máu bị phình ra và làm tổn thương mạch máu. Không những vậy, càng ăn mặn, bạn càng có rủi ro mắc bệnh cao huyết áp và cuối cùng dẫn đến tăng bệnh tim mạch, đột quỵ và suy thận.

Ăn nhiều đồ ngọt

Chế độ ăn nhiều đường có hại cho hệ tim mạch hơn chế độ ăn nhiều muối. Tiêu thụ quá nhiều đường sẽ làm tăng áp lực lên các mạch máu, về lâu dài có thể dẫn đến bệnh tim mạch vành, xơ cứng động mạch, tăng huyết áp. Thường xuyên nạp nhiều đường vào cơ thể sẽ dẫn đến kết quả là lượng đường trong máu tăng. Từ đó, tốc độ lưu thông máu trong cơ thể bị ảnh hưởng, nhiều cặn bẩn tích tụ trong thành mạch máu và xuất hiện huyết khối. Tình trạng này rất dễ xảy ra các bệnh gây tử vong đột ngột như nhồi máu não, nhồi máu cơ tim.