Một cư dân mạng tại Đài Loan (Trung Quốc) cho biết cô thường mặc ngay quần áo mới mua mà không giặt trước. Tuy nhiên, quan điểm này bị mẹ cô phản đối vì cho rằng quần áo mới rất bẩn. Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội với câu hỏi: “Có nên giặt đồ mới trước khi mặc hay không?”

Phần lớn khuyên nên giặt quần áo mới trước khi sử dụng. Không ít người từng làm trong ngành may mặc đã tiết lộ “hậu trường” khiến nhiều người bất ngờ. Một người chia sẻ: “Tôi từng làm ở xưởng may, từ lúc là tấm vải cho đến khi thành sản phẩm hoàn chỉnh, có hàng trăm người đã chạm vào chiếc áo đó”. Người khác cho biết quá trình sản xuất còn sử dụng nhiều loại thuốc nhuộm và hóa chất, đặc biệt với quần áo màu đậm như đen, lượng thuốc nhuộm thường cao hơn, vì vậy càng nên giặt kỹ trước khi mặc.

Để đến được tay khách hàng, quần áo phải trải qua một “hành trình dài”. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển và buôn bán cũng không hề “sạch sẽ” như nhiều người tưởng. Một số ý kiến cho biết quần áo tại xưởng hoặc chợ đầu mối thường bị đặt trực tiếp xuống sàn hoặc ngoài trời, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bụi bẩn và vi khuẩn.

Theo thông tin được cơ quan môi trường dẫn lại từ các báo cáo trước đây, trong quá trình sản xuất quần áo có thể tồn dư nhiều hóa chất như chì, formaldehyde, hợp chất perfluorocarbons (PFCs) hay thuốc nhuộm azo. Nếu mặc ngay mà không giặt, đặc biệt khi cơ thể đổ mồ hôi hoặc mặc đồ bó sát, các chất này có thể giải phóng và tiếp xúc trực tiếp với da, gây kích ứng, nổi mẩn mà mắt thường khó nhận biết.

Vậy giặt thế nào để hạn chế tồn dư hóa chất?

Một nhà sáng lập thương hiệu thời trang nam tại Mỹ khuyến nghị nên lộn trái quần áo, giặt bằng nước lạnh và sấy ở nhiệt độ thấp. Cách này giúp loại bỏ phần nào các hóa chất còn bám trên bề mặt vải mà không làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm.

Từ những chia sẻ của người trong cuộc, có thể thấy quần áo mới không đồng nghĩa với “sạch tuyệt đối”. Một bước giặt đơn giản trước khi mặc không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn, hóa chất tồn dư mà còn là cách bảo vệ làn da và sức khỏe lâu dài.