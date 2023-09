Có nên ăn đường chỉ đen trên lưng con tôm?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cơ thể của tôm có thành hai phần, phần đầu và phần thân tôm. Đầu tôm là khoang rỗng có vỏ cứng, trong đó chứa các bộ phận chính của tôm như hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết và hệ hô hấp.

Hệ tiêu hóa của tôm gồm 2 bộ phận dạ dày và ruột. Dạ dày của tôm cũng nằm ngay trong khoang đầu, là nơi chứa thức ăn khi tôm kiếm mồi. Tôm là động vật ăn tạp. Thức ăn của tôm khá đa dạng gồm côn trùng, tảo, ấu trùng của ký sinh trùng (giun sán), xác động vật và thực vật thối rữa.

Như vậy dạ dày của tôm chứa nhiều chất rất bẩn, trứng ký sinh trùng và vi sinh vật có hại với sức khỏe của con người. vì vậy cần phải loại bỏ dạ dày khi ăn tôm.

Bộ phận thứ 2 của hệ tiêu hóa là ruột. Ruột là đường ống nhỏ chạy dọc ở phần phía trên lưng tôm (chỉ đen). Thức ăn sau khi được tiêu hóa ở dạ dày, sẽ được đẩy chạy dọc theo ruột và chất thải và đi ra ở lỗ mở của ruột. Ruột tôm cũng là nơi chứa các chất bã thải thức ăn của hệ tiêu hóa.

Các chất trong đường ruột nằm dọc trên lưng tôm có vị đắng. Khi ăn, vị đắng này làm giảm vị ngon của thịt tôm. Như vậy, có thể khẳng định trên toàn tuyến tiêu hóa của tôm đều chứa các chất bẩn. Cần phải loại bỏ để đảm bảo an toàn thực phẩm và giữ được giá trị cảm quan của thịt tôm.

Ruột là đường ống nhỏ chạy dọc ở phần phía trên lưng tôm (chỉ đen). (Ảnh minh hoạ)

Chuyên gia cũng thông tin thêm, phần đầu tôm còn chứa bộ phận rất quý là gạch tôm. Gạch tôm có giá trị dinh dưỡng cao và ăn rất ngon, có vị bùi, mùi thơm đặc trưng của tôm.

Gạch tôm nằm ngay sát vỏ đầu tôm, bên cạnh dạ dày. Khi chưa được nấu chín, gạch tôm có màu xám đen nhưng khi đã nấu chin, gạch tôm đông cứng lại và mầu nâu đỏ rất đẹp.

Đầu tôm tuy lượng thịt tôm không nhiều bằng thân tôm nhưng vẫn có lượng thịt đáng kể, thường chiếm 25 đến 30% khối lượng của đầu tôm. Vì thế khi chế biến thức ăn trong gia đình, các bà nội trợ nên tìm cách bóc một bên đầu tôm để lấy dạ dày màu đen và đặt lại như cũ để giữ nguyên con tôm có đủ phần đầu và phần thân, làm cho món ăn thêm hấp dẫn và lượng thịt tôm và gạch tôm ở phần đầu vẫn được tận dụng.

Tuy nhiên, việc làm như vậy chỉ có thể áp dụng đối với những con tôm to. Những con tôm nhỏ thì cứ để nguyên phần đầu liền với phần thân. Sau khi nấu chín tôm, lúc ăn, phải bóc bỏ dạ dày ở đầu tôm và rút ruột ở phần lưng trên thân tôm để đảm bảo không ăn những chất bẩn có trong hệ tiêu hóa của tôm.

Theo chuyên gia, tôm là loại thực phẩm ngon, có nhiều chất dinh dưỡng. Chỉ cần chọn tôm tươi và chế biến đúng cách thì món tôm sẽ tạo ra một bữa ăn ngon và giầu chất bổ và đảm bảo an toàn thực phẩm. Vì vậy, để hạn chế nhiễm hiện tượng bị ngộ độc do tôm bị hư hỏng hoặc hệ tiêu hóa của tôm chứa nhiều chất bẩn, vi sinh vật và trứng ký sinh trùng, khuyến cáo các bà nội trợ khi chế biến cần đúng cách, nấu tôm chín kỹ, đảm bảo an toàn thực phẩm.