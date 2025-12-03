Trong khoảng thời gian gần đây, không ít giải thưởng lớn của showbiz Hoa ngữ bị nghi ngờ về độ uy tín, người này bị nghi mua giải, người kia bị mỉa mai không đủ "trình" nhưng vẫn nhận cúp vàng khiến dân tình không khỏi hoang mang. Mới đây, đạo diễn đình đám Vương Tinh đã lên tiếng vạch trần góc khuất của môn nghệ thuật thứ 7 tại Hoa ngữ.

Nếu trước kia, dân tình hay "cà khịa" rằng Hollywood có "công thức Oscar" thì giờ đây, đạo diễn phim Thần Bài thẳng thắn thừa nhận rằng Hoa ngữ cũng có những "công thức" của riêng mình.

Được biết, tại lễ trao giải Kim Kê vừa qua, Dịch Dương Thiên Tỉ đã giành cúp vàng ở tuổi 25, trở thành "Ảnh đế trẻ tuổi nhất" trong lịch sử Cbiz. Thế nhưng, ông Vương Tinh gây tranh cãi khi chỉ ra rằng: "Việc chọn những nhân vật thuộc tầng lớp đặc biệt sẽ có lợi thế lớn trong việc tranh giải", khiến nam diễn viên bị nghi ngờ "chơi chiêu" đã giành cúp vàng. Có ý kiến cho rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ sở dĩ giành được giải thưởng là nhờ nắm bắt đúng "gu" của ban giám khảo, hưởng lợi từ việc chọn nhân vật chứ không phải từ tài năng thực tế.

Đạo diễn Vương Tinh cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Dịch Dương Thiên Tỉ, sẵn sàng giảm 10kg để hóa thân thành nhân vật, đến mức phải điều trị suốt nửa năm sau khi phim đóng máy. Thế nhưng, ông cho rằng, việc lựa chọn nhân vật là "lối tắt" quan trọng giúp Dịch Dương Thiên Tỉ đạt giải.

Đạo diễn Vương Tinh hé lộ về những góc khuất Cbiz.

Dịch Dương Thiên Tỉ - người vừa trở thành Ảnh đế trẻ nhất Cbiz bị nghi "chơi chiêu" để giành giải. Ông Vương Tinh cho biết, vai diễn cậu bé tàn tật trong bộ phim Tôi Nho Nhỏ rất có lợi thế trong cuộc đua giành cúp.

Đáng chú ý, Vương Tinh còn thẳng thắn chia sẻ về "quy tắc ngầm" của chế độ bình thẩm phim. Thời trẻ, bố của Vương Tinh – đạo diễn Vương Thiên Lâm từng chau chuốt tỉ mỉ một tác phẩm, tự tin rằng có thể giành cúp "Đạo diễn xuất sắc nhất" nhưng cuối cùng lại tay trắng vì đã có người đặt hàng mua giải. Càng mỉa mai hơn là 2 năm sau, ông Vương Thiên Lâm bất ngờ đoạt giải thưởng với một tác phẩm không mấy tâm huyết như sự đền bù cho lần hụt giải trước đó.

Những tiết lộ của đạo diễn Vương Tinh khiến dân tình bàn tán xôn xao. Bởi lẽ trước đó, từng có nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ lên tiếng nghi ngờ các thế lực và mạng lưới quan hệ trong showbiz có thể tác động đến kết quả giải thưởng.

Chẳng hạn như Bạch Bách Hà móc mỉa việc LHP Tokyo có sự dàn xếp bất công, hay Hách Lôi nghi ngờ cúp Ảnh hậu Venice của Tân Chi Lôi có sự mập mờ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đặt niềm tin vào những giải thưởng này, cho rằng những nghệ sĩ đoạt cúp đều hoàn toàn xứng đáng.

Dù vậy, dân tình vẫn phải đặt dấu chấm hỏi to đùng về độ uy tín của các giải thưởng Hoa ngữ hiện nay và hy vọng phía ban tổ chức sẽ thắt chặt quy định hơn để tìm ra người xứng đáng nhất cho cúp vàng danh giá.

Tân Chỉ Lôi - Ảnh hậu quốc tế mới của Cbiz bị đồng nghiệp "cà khịa" là giành cúp nhưng không có tài năng tương xứng.

Nguồn: QQ