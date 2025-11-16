Tối 15/11, Lễ trao giải Kim Kê diễn ra tại Hạ Môn, Phúc Kiến. Tống Giai được xướng tên ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất với vai Vương Thiết Mai trong Những điều tốt đẹp , trở thành Ảnh hậu Kim Kê lần thứ 38. Đây cũng là lần thứ hai cô nhận danh hiệu này. Bộ phim đạt 9.1/10 trên Douban với hơn 90.000 lượt chấm, trở thành một trong những tác phẩm có điểm chất lượng ấn tượng nhất năm.

Tống Giai thắng Ảnh hậu Kim Kê.

2025 cũng là mùa giải thắng lớn của Tống Giai trên cả hai mặt trận điện ảnh và truyền hình. Tháng 6, cô đã nhận Thị hậu Bạch Ngọc Lan nhờ Khi hoa trên núi nở rộ.

Ở hạng mục Nam chính, Dịch Dương Thiên Tỉ giành Ảnh đế Kim Kê lần thứ 38 ở tuổi 25 với vai Lưu Xuân Hòa trong Tôi nho nhỏ . Đây là bộ phim thành công cả về chuyên môn lẫn phòng vé.

Chỉ trong 5 năm tập trung cho điện ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đã sở hữu bốn đề cử Nam chính Kim Kê gồm: Em của thời niên thiếu (2020), Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ (2021), Kỳ tích: Đứa trẻ ngốc (2022) và Tôi nho nhỏ (2025). Năm nay, anh vượt qua Lưu Hạo Nhiên, Huỳnh Hiểu Minh, Đại Bằng và Chu Nhất Long để được vinh danh, trở thành Ảnh đế trẻ nhất lịch sử Kim Kê và là người đầu tiên thuộc thế hệ 2000 đạt danh hiệu này.

Dịch Dương Thiên Tỉ giành Ảnh đế Kim Kê lần thứ 38 ở tuổi 25 với vai Lưu Xuân Hòa trong "Tôi nho nhỏ".

Tại sân khấu nhận giải, Thiên Tỉ xúc động chia sẻ: “Tôi nghĩ về khoảnh khắc mình ra mắt công chúng năm 12 tuổi, đến nay đã đúng 12 năm. Tôi luôn làm việc dưới áp lực lớn nhưng rất vinh dự khi được chạm đến nghề diễn viên. Con đường phía trước còn nhiều thử thách, tôi mong những nỗ lực cùng các tác phẩm của mình sẽ nhận được sự tôn trọng chân thành từ khán giả”.

Tôi nho nhỏ kể về chàng trai mắc bại não nhưng kiên cường, tìm kiếm ý nghĩa sống và nỗ lực giúp bà ngoại thực hiện giấc mơ sân khấu. Sau khi phim ra mắt, Công ước Hoa Rêu được thành lập nhằm hỗ trợ nhóm người mắc “5 chứng chậm”, biểu tượng hoa rêu cũng được nhiều nơi sử dụng để lan tỏa sự ủng hộ. Bộ phim góp phần giúp cộng đồng hiểu hơn về chứng bại não.

Biên kịch Trần Vũ nhận xét diễn xuất của Thiên Tỉ trong Tôi nho nhỏ mang tính đột phá. Ông cho rằng từ khi bước chân vào nghề, nỗ lực của anh đều được thấy rõ. Xuất thân từ nhóm nhạc có fandom lớn, việc chuyển hướng sang diễn xuất không hề dễ dàng, nhưng anh thể hiện mong muốn trở thành diễn viên thực lực. “Cậu ấy không thích gây chú ý, chỉ muốn yên tâm làm nghề. Bất kể bắt đầu từ đâu, cậu ấy luôn hướng tới con đường rõ ràng. Tôi rất trân trọng điều đó”, Trần Vũ nói.

Na Tra 2 được xướng tên nhưng không có ai đến nhận giải. Video: CCTV6.

Ở hạng mục Hoạt hình, Na Tra: Ma đồng náo hải giành chiến thắng nhưng toàn bộ ê-kíp vắng mặt. Tài khoản Weibo của phim cũng không đăng tải bất kỳ thông tin nào khi tác phẩm được vinh danh. Tô Hữu Bằng chữa cháy bằng cách nói đoàn phim bận rộn với dự án mới nên không thể tham dự.

Viên Phú Hoa được xướng tên Nam phụ xuất sắc nhất với vai Thang Thủy Bá trong Nữ hoàng sủi cảo . Giải Nữ phụ thuộc về Chung Sở Hy nhờ vai Tiểu Diệp trong Những điều tốt đẹp . Chiến thắng của Sở Hy gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của cô ổn nhưng khó vượt qua những gương mặt kỳ cựu như Huệ Anh Hồng hay Tưởng Cần Cần.

Là một trong những giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Trung Quốc, Kim Kê ra đời từ năm 1981 và được ví như “Oscar xứ Trung”, tôn vinh 20 hạng mục dành cho các tác phẩm và nghệ sĩ có đóng góp nổi bật trong năm.