Không phải tự nhiên mà cỗ cưới Quảng Yên lại thường xuyên được nhắc tên trên mạng xã hội. Chỉ cần lướt qua một vài video ghi lại cảnh lên mâm, nhiều người đã phải chú ý bởi bàn tiệc gần như được phủ kín bởi đủ loại món ngon. Từ tôm, cua, ghẹ đến mực hấp, bề bề, chả mực..., hải sản xuất hiện dày đặc, tạo cảm giác chẳng khác nào một bữa tiệc hải sản thu nhỏ.

Trong khi mâm cỗ cưới ở nhiều nơi thường có những món quen thuộc như gà luộc, canh măng, nem rán, giò chả, xôi... thì thực đơn tại Quảng Yên lại có phần khác biệt. Hải sản thường là điểm nhấn, bên cạnh những món ăn truyền thống và các món rau, món phụ để cân bằng khẩu vị.

Trung bình cỗ cưới ở Quảng Yên. Ảnh: Bồ Công Anh.

Mâm cỗ cuới lúc nào cũng có tôm, mực, cua và cả con ngán (được bọc trong giấy bạc) Nguồn: Traitimkhongnguyenlove

Tùy quy mô tổ chức và điều kiện kinh tế của từng gia đình, số lượng món ăn cũng có sự khác biệt. Có những mâm cỗ lên tới 12-15 món, bày kín mặt bàn, mỗi đĩa thức ăn đều đầy đặn, được sắp xếp đẹp mắt. Thậm chí, một số mâm còn sử dụng bàn xoay để khách ngồi cùng bàn có thể dễ dàng thưởng thức các món ăn.

Trong số những món ăn thường được nhắc đến khi nói về cỗ cưới Quảng Yên, ngán hấp giấy bạc cũng là một cái tên đáng chú ý. Đây là món ăn chế biến từ con ngán - một loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ có hình dáng khá giống ngao, là đặc sản nổi tiếng của vùng biển Quảng Ninh. Ngán sau khi sơ chế được bọc kín trong giấy bạc rồi đem hấp chín. Cách chế biến này giúp giữ lại phần nước ngọt tự nhiên bên trong, đồng thời làm nổi bật vị béo, ngọt và mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu. Đây cũng là một trong những món ăn mang dấu ấn ẩm thực địa phương, khiến thực đơn cỗ cưới nơi đây có thêm nét riêng.

Các món ăn lúc nào cũng đầy ắp cỡ này. Nguồn: Đào, hangthichnauan95, huymuc.

Tất nhiên, không phải đám cưới nào tại địa phương cũng có thực đơn giống nhau hay đều xuất hiện đầy đủ các loại hải sản kể trên. Tuy nhiên, chỉ cần tìm kiếm từ khóa "cỗ Quảng Yên, Quảng Ninh" trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp hàng loạt video ghi lại những mâm tiệc đầy ắp tôm, cua, ghẹ, mực và nhiều món ăn hấp dẫn khác.

Vậy điều gì khiến hải sản trở thành điểm nhấn trong những mâm cỗ nơi đây? Một phần câu trả lời đến từ chính điều kiện tự nhiên của địa phương. Quảng Ninh có đường bờ biển dài, hệ thống vùng biển, đảo phong phú, thuận lợi cho hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Trong đó, Quảng Yên cũng là địa phương có thế mạnh về nguồn lợi thủy sản và các sản vật vùng cửa sông, ven biển.

Nguồn nguyên liệu phong phú, sẵn có khiến hải sản trở thành lựa chọn quen thuộc trong bữa ăn của người dân. Không chỉ xuất hiện trong những bữa cơm thường ngày hay các dịp sum họp gia đình, những món ăn này còn được đưa vào thực đơn đãi khách trong các dịp quan trọng như cưới hỏi, giỗ chạp, lễ Tết. Mâm cỗ phổ biến thường dành cho 10 người, có khoảng 12 món với mức giá 4-5 triệu đồng. Những mâm cỗ cao cấp hơn có thể có 14-15 món, bổ sung các nguyên liệu giá trị như sá sùng, ngán, tùy theo yêu cầu và ngân sách của gia chủ.

Thực đơn cỡ này. Ảnh: MXH.

Và khi những hình ảnh về mâm cỗ được chia sẻ rộng rãi, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc món nào hấp dẫn nhất mà còn kéo theo một chủ đề được nhiều người quan tâm: nếu được mời đi ăn cưới ở đây thì nên mừng bao nhiêu cho hợp lý?

Dưới các bài đăng, nhiều người tự nhận là người Quảng Ninh, Quảng Yên cũng vào xác nhận rằng những mâm cỗ thịnh soạn như vậy không phải chuyện hiếm. Thậm chí, có người còn cho biết một số địa phương khác trong tỉnh cũng có phong cách đãi cỗ tương tự:

- “Xác nhận nha, cỗ ở đây cứ đầy ú ra, toàn là hải sản thôi. Hồi tôi đi cưới bạn đại học một lần mà phải wow”.

- “Ước có bạn ở Quảng Yên để được thử ăn cỗ một lần”.

- “Nhìn có động lực đi ăn cưới hẳn ha, nhìn quá hấp dẫn đi”.

- “Tui lấy chồng đúng về Quảng Yên luôn, cỗ đúng ngon nha”.

- “Tới ăn một lần ở Quảng Ninh. Cỗ nhà không giàu nhưng phải nói ăn ngon thiệt. Bề bề, ghẹ, ngán, chả mực, cá song, cua,... kiểu gì cũng có”.

- “Chưa ăn cỗ ở đây bao giờ, có ai cưới không mời t đến ăn thử một lần =))”.

- “Miền Tây ra ăn cỗ ở Quảng Ninh, Móng Cái. Một mâm hơn 10 món, ăn không nổi luôn”.

- “Có mấy xã khác ở Quảng Ninh cỗ cũng tương tự nha, đỉnh lắm”.

- “Mình zai Quảng Yên chính gốc nhé! Cỗ cưới Quảng Yên không nhất thì nhì, không chịu thứ ba nhé! Ngồi mâm 6 người mà 12-13 món, nhiều nhà 15 món. Trung bình 3-3,5 triệu/mâm, nhiều nhà 5-6 triệu/mâm”.

Có thể thấy, sức hút của những mâm cỗ cưới Quảng Yên không chỉ nằm ở số lượng món ăn hay giá trị của các loại hải sản được đưa lên bàn tiệc. Đó còn là cách người dân tận dụng nguồn nguyên liệu địa phương, đưa những sản vật quen thuộc của vùng biển vào các dịp quan trọng, tạo nên nét riêng trong văn hóa đãi khách. Và có lẽ, đây cũng là lý do khiến nhiều người nghe đến hai chữ "Quảng Yên" đã bắt đầu thấy háo hức mỗi khi mùa cưới đến.

Tổng hợp - Ảnh: MXH