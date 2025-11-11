Lương Thùy Linh, Hoàng Thùy "bắt đền" Đỗ Hà khi tiệc cưới thiếu 2 món quan trọng

Chiều 9/11 vừa qua, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương chính thức diễn ra tại một khách sạn 5 sao giữa lòng Hà Nội. Sự kiện quy tụ dàn khách mời toàn sao Việt đình đám như Lương Thùy Linh, Hoàng Thùy, Đoàn Thiên Ân… cùng nhiều gương mặt nổi tiếng. Cô dâu Đỗ Hà lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nở nụ cười hạnh phúc bên chú rể điển trai, còn khách mời thì rạng rỡ, tươi vui trong không khí vừa sang trọng, vừa ấm áp.

Thế nhưng, giữa khung cảnh ấy, một "tình huống đáng yêu" bất ngờ xảy ra khiến dân mạng được phen bật cười. Trong đoạn video được chính Lương Thùy Linh đăng tải trên mạng xã hội, 2 nàng hậu Lương Thùy Linh và Hoàng Thùy đã có màn "bắt đền" cô dâu vô cùng hài hước.

Mọi chuyện bắt đầu khi Hoàng Thùy gợi ý: "Đáng lẽ Đỗ Hà phải nấu món gì nãy vừa nói ấy." Không chần chừ, Lương Thùy Linh liền hưởng ứng ngay, vừa cười vừa "nhắc nhẹ": "Thịt rang cháy cạnh và cá kho đâu Đỗ Hà? Chưa bao giờ thấy em nấu cho tôi!"

Hóa ra, trong phần phát biểu trước đó trên sân khấu, khi chia sẻ về những điều giản dị trong cuộc sống, Đỗ Hà từng nhắc tới hai món ăn quen thuộc là thịt rang cháy cạnh và cá kho - những món ăn "quốc dân" mà cả cô và chú rể đều rất yêu thích. Chính vì vậy, khi 2 món "huyền thoại" ấy lại không xuất hiện trong tiệc cưới xa hoa, hội bạn thân lập tức trêu chọc, "bắt đền" cô dâu ngay tại chỗ.

Dưới phần bình luận, netizen thích thú trước sự thân mật và dí dỏm của dàn hoa hậu.

Hai món ăn tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến nhiều người phải mỉm cười khi nhớ về bữa cơm nhà. Thịt rang cháy cạnh với màu vàng nâu, vị mặn ngọt vừa miệng, ăn cùng cơm trắng thì chẳng cần gì thêm. Còn cá kho - nhất là nồi cá kho niêu đất, kho kỹ đến khi xương mềm rục, nước kho sánh lại - luôn gợi cảm giác đậm đà, thân thuộc và tròn vị như chính tình thân trong gia đình.

Có lẽ, điều khiến hai món ăn này "đặc biệt" trong câu chuyện của Đỗ Hà không chỉ nằm ở hương vị, mà ở cảm xúc: giữa bữa tiệc sang trọng, cô dâu vẫn nhớ tới những món ăn bình dị của quê nhà, của những ngày thường, của những bữa cơm giản đơn mà ấm lòng.

(Ảnh minh hoạ: Xới Cơm)

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà khép lại với nhiều khoảnh khắc đẹp, từ giây phút xúc động trên sân khấu cho đến tiếng cười thân mật bên bàn tiệc. Còn với hội bạn thân - Lương Thùy Linh, Hoàng Thùy, Thiên Ân - thì "thiếu thịt rang và cá kho" hẳn sẽ là lý do đáng yêu để "bắt đền" cô dâu trong lần tụ họp tới.