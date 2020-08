Có một món chè tuyệt ngon lại giúp chị em dưỡng nhan, thanh lọc cơ thể và bảo vệ sức khỏe

Điểm danh các lợi ích tuyệt vời của từng nguyên liệu trong món chè này nhé:

Đậu xanh có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, nổi bật là hàm lượng protein dồi dào (tương đương lượng protein trong thịt). Đậu xanh nấu cùng với cơm sẽ cung cấp tinh bột lẫn protein cho cơ thể. Vitamin K trong đậu phối hợp với Canxi, giúp xương chắc khỏe và giảm đau nhức.

Theo một bài báo đăng tải năm 2008 trên tạp chí chuyên về da liễu của Ấn Độ, gel nha đam chứa vitamin A, C và E đóng vai trò như chất chống oxy hóa – các chất giúp cơ thể chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do rất có hại vì chúng là nguyên nhân gây tình trạng lão hóa và bệnh ung thư.

Ngoài ra, nha đam còn chứa vitamin B-12 và axit folic (folate). Gel nha đam là nguồn cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như canxi, kali, magiê, crom, natri, đồng, kẽm và selen. Chính các chất khoáng này giúp cho các tế bào enzyme luôn khỏe mạnh và giúp cho hoạt động chuyển hóa diễn ra tốt hơn.

Phổ tai là loại rong sống dưới biển, phổ tai có mùi hương rong biển đặc trưng, không tanh như nhiều loại rong biển khác. Theo tư liệu y học, phổ tai là nguyên liệu vừa thanh nhiệt, lợi tiểu lại vừa có tác dụng cầm máu, cải thiện các loại bệnh về huyết áp cao; sơ cứng động mạch...