Bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) không chỉ mang đến câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc của Ae Soon (IU) và Gwan Sik (Park Bo Gum), mà còn khắc họa vẻ đẹp của đảo Jeju một cách trọn vẹn, tinh tế và đầy chất thơ. Lấy bối cảnh những năm 1960, bộ phim tái hiện một Jeju nguyên sơ và bình yên, nơi thiên nhiên hoang sơ hòa quyện cùng nhịp sống con người. Những làng chài yên ả, những vườn quýt trĩu quả hay những bãi biển xanh trong đã tạo nên một không gian đậm chất điện ảnh, khiến khán giả không khỏi say đắm.

Không chỉ đơn thuần là bối cảnh, Jeju gần như trở thành một nhân vật quan trọng trong bộ phim. Những khung hình dài, nhịp phim chậm rãi giúp người xem cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của hòn đảo. Mỗi con đường làng nhỏ, mỗi cánh đồng hoa trải dài hay từng bãi biển mênh mông đều được khắc họa một cách sống động và chân thực, như thể Jeju đang thì thầm kể chuyện bằng chính vẻ đẹp của mình.

Một trong những địa điểm ấn tượng nhất trong phim là đỉnh Seongsan Ilchulbong – nơi chứng kiến nhiều khoảnh khắc quan trọng giữa Ae Soon và Gwan Sik. Đặc biệt, cảnh quay bình minh trên đỉnh núi lửa này khiến khán giả như lạc vào một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ. Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng phủ lên những tán cây, len lỏi qua những mái nhà, tạo ra một khung cảnh vừa ấm áp, vừa thơ mộng.

Không kém phần ấn tượng là những cánh đồng hoa cải dầu vàng rực – một trong những biểu tượng của Jeju mỗi độ xuân về. Dọc theo con đường Noksan-ro dài 10km, hoa cải dầu và hoa anh đào cùng khoe sắc, nhuộm cả vùng trời bằng gam màu rực rỡ. Một trong những phân cảnh đẹp nhất phim chính là khi Ae Soon và Gwan Sik đứng giữa đồng hoa, giữa sắc vàng bát ngát, giữa bầu trời xanh và cơn gió nhẹ, tạo nên một bức tranh lãng mạn đến nao lòng. Đó là khoảnh khắc Jeju không chỉ là bối cảnh cho câu chuyện tình yêu mà còn trở thành biểu tượng của những rung động đầu đời, của một tình yêu chân thành và trong trẻo.

Bên cạnh đó, bãi biển Gimnyeong, nằm tại Gujwa-eup, thành phố Jeju, cũng xuất hiện xuyên suốt trong bộ phim. Nơi đây nổi tiếng với làn nước trong xanh cùng bãi cát trắng mịn, là nơi Ae Soon, Gwan Sik và các haenyeo (nữ thợ lặn) tụ họp sau những buổi lặn biển. Những thước phim tại đây không chỉ phản ánh vẻ đẹp tự nhiên mà còn tái hiện cuộc sống mộc mạc, bình dị của ngư dân Jeju, đặc biệt là những haenyeo kiên cường – nét văn hóa độc đáo của hòn đảo này.

Điểm nhấn quan trọng giúp Jeju trở nên đẹp mê hoặc trong When Life Gives You Tangerines chính là cách xử lý màu sắc và góc quay đầy nghệ thuật. Bộ phim chọn tông màu trầm ấm, với ánh nắng vàng nhẹ len lỏi qua những con đường làng, phản chiếu lên mặt biển lấp lánh, tạo nên một cảm giác hoài niệm và thơ mộng. Những cảnh quay ban đêm cũng được xử lý tinh tế – ánh đèn vàng phản chiếu trên những con đường lát đá trong làng chài, những chiếc đèn lồng khẽ lay động theo gió, tất cả tạo nên một không gian vừa lãng mạn, vừa đượm buồn. Một trong những phân cảnh đẹp nhất chính là khi Ae Soon lặng lẽ bước đi trên con đường ven biển, nơi bóng tối và ánh sáng hòa quyện, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo và đầy cảm xúc.

Trước When Life Gives You Tangerines, bộ phim Our Blues cũng từng gây sốt nhờ những khung hình lãng mạn bên bờ biển ở đảo Jeju. Nói về lý do lựa chọn hòn đảo này làm bối cảnh cho bộ phim, biên kịch Noh Hee Kyung chia sẻ: "Tôi tin rằng Jeju là nơi vẫn giữ được vẹn nguyên tinh thần địa phương và những giá trị tình cảm đặc trưng của Hàn Quốc. Ở đây, bạn có thể tìm thấy những khu dân cư mà hầu như mọi người đều có quan hệ huyết thống, hoặc nếu không, họ cũng thân thiết như một gia đình. Sự gắn bó giữa mọi người tại Jeju là chất liệu tuyệt vời để chúng tôi khắc họa nét văn hóa đặc biệt này".

Đảo Jeju trong những thước phim của Our Blues

Our Blues không chỉ là một tác phẩm truyền hình giải trí mà còn là bức tranh thu nhỏ về đời sống lao động của con người tại Jeju, tái hiện vẻ đẹp đầy sức sống của hòn đảo. Các địa điểm như chợ truyền thống Goseong 5-Day, đường tường đá ở Geumneung-ri và đảo Gapado đã được lựa chọn làm bối cảnh, góp phần khắc họa sâu sắc văn hóa và cuộc sống thường nhật của cư dân Jeju. Sự kết hợp giữa câu chuyện cảm động và khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp trong Our Blues không chỉ mang lại trải nghiệm thú vị cho khán giả mà còn thúc đẩy du lịch đến Jeju, khi nhiều người mong muốn được trải nghiệm trực tiếp những địa điểm xuất hiện trong phim.

Tương tự, When Life Gives You Tangerines đã góp phần làm sống lại hình ảnh Jeju trong lòng du khách. Sự kết hợp giữa cảnh đẹp tự nhiên và câu chuyện cảm động đã biến Jeju thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ và bình yên của hòn đảo này. Đặc biệt, bộ phim còn khéo léo tôn vinh quýt Jeju – một đặc sản nổi tiếng của vùng đất này – ngay từ trong tựa đề, càng làm tăng thêm sự tò mò và thích thú cho khán giả. Theo Hiệp hội Du lịch Jeju, số lượng du khách nước ngoài dự kiến sẽ tăng lên nhờ vào sự phổ biến của bộ phim. Chính quyền tỉnh Jeju đã hợp tác với Cơ quan Nội dung Jeju để quảng bá bộ phim trên toàn cầu và lên kế hoạch thiết lập các tuyến du lịch xung quanh các địa điểm quay phim chính.

Bằng cách lồng ghép khéo léo những khung hình nghệ thuật, những bộ phim Hàn Quốc không chỉ kể một câu chuyện tình yêu cảm động mà còn trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, đưa vẻ đẹp và văn hóa từng địa phương đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Không chỉ là phim, mà còn là những thước phim quảng bá du lịch tinh tế, khiến bất cứ ai cũng muốn một lần đặt chân đến những vùng đất ấy để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp ngoài đời thực.