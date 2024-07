Cơ hội sở hữu Samsung Galaxy Z series mới với chi phí tốt!

Bộ đôi sản phẩm gập mỏng, nhẹ nhất từ trước tới nay

Samsung Galaxy Z Flip6 và Galaxy Z Fold6 là hai mẫu điện thoại mới trong dòng Galaxy Z Series của Samsung vừa ra mắt vào ngày 10/7 vừa qua. Dòng sản phẩm này năm nay đã nhận được nhiều cải tiến đáng kể cả về mặt thiết kế lẫn công nghệ, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ người tiêu dùng Việt Nam.

Bộ đôi smartphone gập đáng mua hàng đầu hiện nay chính là Galaxy Z series thế hệ thứ 6

Những cải tiến mạnh mẽ về phần cứng và phần mềm giúp Galaxy Z Fold6 và Flip6 được mệnh danh là thế hệ Galaxy Z Series mỏng, nhẹ và bền bỉ, không chỉ là một công cụ làm việc hiệu quả mà còn là một phương tiện giải trí cao cấp. Quan trọng hơn, cả 2 mẫu máy này đều sở hữu Galaxy AI với khả năng hỗ trợ, xử lý mọi tác vụ từ công việc đến giải trí một cách trọn vẹn, khiến cho cuộc sống người dùng trở nên dễ thở hơn rất nhiều.



Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đặt hàng sớm

Để gia tăng sự an tâm của người dùng, Samsung Care+ - dịch vụ bảo hành sản phẩm hư hỏng do tai nạn, với sự phục vụ chuyên nghiệp từ các chuyên gia của Samsung — sẽ được cung cấp miễn phí 1 năm Samsung Care+ kèm 1 năm gia hạn bảo hành chính hãng khi đặt mua trong thời gian đặt hàng sớm. Đây là điểm nổi bật tạo nên giá trị khác biệt cho người đặt mua sớm.

Thế hệ Galaxy Z Fold6 mỏng, nhẹ nhất từ trước đến nay với thiết kế vuông vức trẻ trung

Bảo hành luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của người dùng khi mua sản phẩm, kể cả sự thực là màn gập của Samsung luôn nổi tiếng vì độ bền và năm nay còn được nâng cấp mạnh mẽ hơn gấp bội. Cụ thể, bản lề Flex trên Galaxy Z thế hệ thứ 6 này được nâng cấp độ bền bỉ gấp đôi. Khung viền với chất liệu Armor Aluminum cứng cáp cùng 2 mặt kính Gorilla Glass Victus 2 bảo vệ giúp bảo vệ máy khỏi những va đập trong quá trình sử dụng.



Ưu đãi "khủng" trong giai đoạn đặt hàng sớm chính là cơ hội vàng để người dùng sở hữu Galaxy Z Flip6

Bên cạnh đó, những ưu đãi đặc quyền quen thuộc của nhà Samsung như Trả góp lãi suất 0% trong 12 và 24 tháng qua thẻ tín dụng, Thu cũ đổi mới trợ giá tới 3 triệu đồng cũng là những ưu thế vượt trội dành riêng cho người đặt hàng trước.



Ngoài ra, đặt hàng trước đảm bảo bạn sẽ nhận được phần quà có giá trị lên đến 12 triệu đồng, bao gồm: Bảo hành chính hãng 2 năm kèm 1 năm bảo vệ toàn diện với Samsung Care+, ốp lưng chính hãng dành cho Galaxy Z series, 6 tháng sử dụng Microsoft 365 Basic và miễn phí dán màn hình 2 lần.

Galaxy Z Flip6 mang đến làn gió mới mẻ với bộ sưu tập màu sắc cá tính

"Sở hữu sản phẩm sớm là một cảm giác đặc biệt"



Sự nổi bật của các mẫu Galaxy Z Series là một phần lý do tại sao người dùng Việt không ngần ngại đặt hàng sớm. Cảm giác được khoe mình sở hữu máy sớm hơn mọi người là điều mà nhiều người dùng Việt thấy thích thú. Linh Chi, một nhà thiết kế thời trang tại Đà Nẵng, chia sẻ lý do cô chọn đặt mua sớm Galaxy Z Flip6 đơn giản là vì: "Với tôi, điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc mà còn là một phần của phong cách cá nhân. Tôi yêu thích cảm giác mình khác biệt và mới mẻ so với đám đông, và chiếc điện thoại gập mới này thực sự giúp tôi nổi bật trong mắt bạn bè và đối tác."

Đa nhiệm tối ưu với Galaxy AI trên màn hình siêu lớn 7.6"

Cho đến nay, thời gian đặt hàng sớm Galaxy Z series chỉ còn được tính bằng ngày và khách hàng sẽ chính thức nhận máy trên tay trong thời gian ngắn sắp tới đây. Có thể tin chắc rằng người dùng Samsung năm nay sẽ thấy hài lòng với những cải tiến mà bộ đôi sản phẩm Galaxy Z series mang lại.



Chương trình đặt hàng sớm Galaxy Z series mới đi kèm nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn sẽ diễn ra từ ngày 10/07/2024 đến hết ngày 30/07/2024 trên phạm vi toàn quốc, bao gồm:

+ Thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 Triệu đồng

+ Ưu đãi trả góp 0% lãi suất trong 12 và 24 tháng qua thẻ tín dụng

+ Bộ quà đặt trước lên đến 12 Triệu đồng, bao gồm:

* Bảo hành chính hãng 2 năm kèm 1 năm bảo vệ toàn diện với Samsung Care+

* Tặng ốp lưng chính hãng Galaxy Z Fold6 | Z Flip6 (số lượng có hạn)

* Tặng gói 6 tháng Microsoft 365 Basic

* Miễn phí dán màn hình 02 lần

Tham khảo thông tin chi tiết tại https://www.samsung.com/vn/smartphones/galaxy-z-fold6/?page=home