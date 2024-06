Cơ hội mua sản phẩm K-Food nhập khẩu với giá siêu hấp dẫn tại LOTTE Mart

Đây là chương trình khuyến mại đặc biệt được LOTTE Mart phối hợp thực hiện cùng Tổng công ty phân phối nông thủy sản Hàn Quốc, trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc (aT). Trong thời gian qua, aT đã triển khai nhiều chương trình quảng bá sản phẩm nông nghiệp Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam nói chung và kết hợp cùng LOTTE Mart nói riêng. Theo chia sẻ của đại diện aT, chương trình được tổ chức lần này với mong muốn người tiêu dùng Việt có thể trải nghiệm đa dạng các loại thực phẩm K-Food mà không phải lo về giá.



Cơ hội trúng TV Samsung 50inch…và nhiều ưu đãi siêu hấp dẫn

Trong thời gian diễn ra khuyến mại, khi mua sắm sản phẩm nhập khẩu Hàn Quốc tại hệ thống siêu thị LOTTE Mart, khách hàng sẽ được tận hưởng chương trình quà tặng và nhiều ưu đãi giá sốc. Với mỗi hóa đơn từ 300.000đ các sản phẩm nhập khẩu Hàn Quốc (không áp dụng với sản phẩm rong biển), khách hàng nhận ngay 01 bắp bung Good Today 170g/140g/90g trị giá 73.700đ.



Nhiều mặt hàng thực phẩm đến từ Hàn Quốc áp dụng mức giảm giá sâu lên đến 41%. Đơn cử như sản phẩm Mì Shin Soon Vegie 67g/Ramyun/Siêu cay 68g giảm 36%, giá còn 17.500đ/ly. Bên cạnh đó, mua lốc 3 cơm trắng ăn liền 210g giảm 29% chỉ còn 69.900đ/lốc, tảo Mi Yuk 50g giảm 41% từ 46.900đ còn 27.500đ/gói, há cảo thịt Dong Won 600g giảm 37% còn 39.900đ/gói.

Bên cạnh mức giá hấp dẫn dành cho mặt hàng thực phẩm, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm Hàn Quốc K-Beauty giảm từ 27% lên đến 50%. Trong đó, kem đánh răng Perioe 120g giảm 50% chỉ còn 39.000đ/tuýp; kem tay Around Me 60ml các loại giảm 27% giá chỉ còn 37.900đ/tuýp; mặt nạ SuperFood 25g các loại giảm 32% giá chỉ còn 11.500đ/miếng.

LOTTE Mart còn áp dụng mức giá hấp dẫn kèm ưu đãi mua 1 tặng 1 đối với các sản phẩm sữa tắm, dầu gội như mua 1 Sữa tắm Happy Bath Be Happy 900g các loại được tặng ngay 1 sữa tắm 180ml; mua 1 sữa tắm On the body 1kg các loại tặng ngay 1 dầu gội Hymalaya 650ml trị giá 189.000đ; mua 1 dầu gội Dantrol 820ml tặng ngay 1 xà bông Happy Bath 90g, giảm giá lên đến 31%.

Đáng chú ý, quà tặng có giá trị "khủng" nhất là chương trình bốc thăm trúng thưởng Tivi Samsung 50inch dành cho khách hàng mua các sản phẩm Nongshim, trong đó có 1 gói mì Shin phô mai với hóa đơn 149.000đ. Chương trình này chỉ áp dụng tại siêu thị LOTTE Mart Q7, Đà Nẵng, Nha Trang và West Lake.

Đa dạng ưu đãi đặc quyền thành viên LOTTE Mart

Song song với việc liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi, giúp khách hàng mua sắm tiết kiệm, hệ thống siêu thị này còn dành nhiều đặc quyền ưu đãi cho các khách hàng thành viên. Hiện nay, khi đăng ký thành viên mới LOTTE Mart thành công, khách hàng sẽ được tặng ngay 15.000 điểm tích lũy. Đây là số điểm ban đầu LOTTE Mart dành tặng khách hàng để có thể tiếp tục mua sắm, nâng hạng thẻ và nhận được thêm nhiều ưu đãi tương ứng với từng hạng thành viên.

Đặc biệt, siêu thị LOTTE Mart vừa triển khai thêm chương trình Ngày thành viên L-Day, nhằm nâng cao hơn nữa các quyền lợi dành cho khách hàng thành viên. Theo đó, vào ngày 9 hàng tháng, khi tham gia mua sắm tại hệ thống LOTTE Mart toàn quốc, khách hàng thành viên sẽ được nhân 5 điểm tích lũy (giới hạn tối đa 250.000 điểm tích lũy/thành viên/ngày).

Cùng với chương trình khuyến mại dành riêng cho các sản phẩm nhập khẩu Hàn Quốc, từ ngày 5 – 11/6, với hóa hơn đạt đủ điều kiện, khách hàng thành viên được tham gia chương trình mua sản phẩm giá sốc. Trong đó, lốc 05 mì Đệ Nhất 83g giảm từ 40.000đ chỉ còn 15.000đ/lốc; nước giặt Surf hương nước hoa 3.1kg giảm từ 137.500đ còn 59.000đ/túi. Ngoài ra, khách hàng thành viên có thể mua nhiều mặt hàng được áp dụng mức giảm giá lên đến 40%. Cụ thể, nước giặt Lix đậm đặc 3.5l giảm 40% chỉ còn 83.900đ/túi; nước giặt Ariel 3.7/3.9/4.1kg các loại giảm 24% chỉ còn 194.900đ/túi; kem đánh răng P/S soda/charcoal bamboo/muối hồng 230g giảm còn 36.500đ/hộp.

"Những chương trình ưu đãi đặc biệt này là một trong những nỗ lực của chúng tôi nhằm hiện thực hóa cam kết mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm mới mỗi ngày. Chúng tôi hi vọng khách hàng sẽ có những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cùng những người thân yêu trong suốt thời gian diễn ra chương trình", đại diện LOTTE Mart Việt Nam chia sẻ./.