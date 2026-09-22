Cơ hội mới cho bệnh nhân suy tim nặng chờ ghép

Từ chờ ghép tim đến lựa chọn thiết bị hỗ trợ tuần hoàn

Ngày 6/9, ông Đ.C. (63 tuổi, Hà Nội) được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng suy tim nặng.

Người bệnh khó thở tăng dần, không đáp ứng với điều trị bằng thuốc và phải ngồi cả ngày lẫn đêm để thở. Tình trạng suy tim khiến ông gần như không còn khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận người bệnh mắc bệnh động mạch vành nhiều nhánh, hở nặng van hai lá và có nhiều sẹo cơ tim sau nhồi máu cơ tim diện rộng.

Các bác sĩ thực hiện ca cấy ghép thiết bị hỗ trợ.

Các phương án can thiệp nhằm điều trị nguyên nhân không còn phù hợp. Người bệnh được xác định có chỉ định ghép tim và chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để chờ nguồn tạng.

Tuy nhiên, thời điểm có người hiến tim phù hợp là không thể xác định trước. Trong khi đó, tình trạng suy tim nặng khiến người bệnh phụ thuộc nhiều vào chăm sóc y tế.

Đúng thời điểm này, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hoàn tất quá trình chuẩn bị để triển khai một thế hệ thiết bị hỗ trợ thất trái mới - CorHeart 6.

Sau khi thực hiện các khảo sát lâm sàng, cận lâm sàng và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định cấy ghép CorHeart 6 cho người bệnh.

Ngày 10/9, ca phẫu thuật được tiến hành thuận lợi.

Một tuần sau phẫu thuật, ông Đ.C. đã có thể đi lại và tự thực hiện các hoạt động sinh hoạt cá nhân. Người bệnh tiếp tục được hướng dẫn cách chăm sóc, quản lý thiết bị trước khi xuất viện.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân sau cấy ghép.

Để làm chủ kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn cơ học, từ năm 2023, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cử các ê-kíp chuyên môn đi đào tạo tại một số trung tâm y khoa ở Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp...

Theo bệnh viện, quá trình đào tạo được triển khai theo hướng toàn diện, không chỉ tập trung vào kỹ thuật cấy ghép mà còn bao gồm lựa chọn người bệnh, gây mê hồi sức, chăm sóc sau phẫu thuật, phục hồi chức năng và quản lý thiết bị.

Năm 2025, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca cấy ghép HeartMate 3 - thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD).

Việc triển khai HeartMate 3 giúp mở thêm một hướng điều trị cho người bệnh suy tim nặng. Tuy nhiên, thiết bị này có kích thước và trọng lượng tương đối lớn, trong khi chi phí thiết bị cao cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận.

Từ thực tế đó, các bác sĩ tiếp tục cập nhật những thế hệ thiết bị mới, trong đó có CorHeart 6.

Thiết bị nhỏ hơn, thêm lựa chọn cho người bệnh

Trung tá, BSCKI Trần Quang Thái, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Viện Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật, cho biết thiết kế nhỏ gọn là một trong những điểm đáng chú ý của CorHeart 6.

Theo bác sĩ Thái, CorHeart 6 có đường kính khoảng 34 mm, độ dày 26 mm và trọng lượng khoảng 90 g. Trong khi đó, HeartMate 3 có kích thước khoảng 50 x 34 mm và trọng lượng khoảng 200 g.

Với kích thước nhỏ hơn, CorHeart 6 có triển vọng phù hợp với những người bệnh có thể trạng nhỏ, khoang ngực nhỏ. Đây cũng là yếu tố được các bác sĩ kỳ vọng có thể mở rộng khả năng ứng dụng đối với người bệnh Việt Nam.

Thiết kế nhỏ gọn cũng mở ra hướng nghiên cứu, ứng dụng đối với bệnh nhi suy tim nặng. Tuy nhiên, việc lựa chọn thiết bị và chỉ định điều trị vẫn cần được đánh giá cụ thể trên từng người bệnh.

Trung tướng, GS, TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhấn mạnh việc triển khai kỹ thuật mới cần gắn với quá trình đào tạo nhân lực, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị và tích lũy kinh nghiệm điều trị.

“Trên cơ sở thành công của ca bệnh, cùng với đội ngũ chuyên môn được đào tạo, hệ thống trang thiết bị và kinh nghiệm đã tích lũy qua quá trình triển khai LVAD, Bệnh viện sẽ đưa kỹ thuật này vào triển khai thường quy, qua đó giúp thêm nhiều người bệnh được tiếp cận với phương pháp điều trị mới hiện đại này, nâng cao chất lượng sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép tim”, GS, TS Lê Hữu Song cho biết.

Từ quá trình đào tạo, triển khai LVAD đến tiếp tục cập nhật thế hệ thiết bị mới, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang từng bước xây dựng năng lực trong lĩnh vực hỗ trợ tuần hoàn cơ học.

Với những người bệnh suy tim nặng có chỉ định ghép tim, các thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học có thể đóng vai trò như một giải pháp hỗ trợ trong thời gian chờ ghép, tùy thuộc vào tình trạng cụ thể và đánh giá của hội đồng chuyên môn.