Thành thật mà nói, có nhiều chị em phụ nữ thường có thái độ "tùy tiện" trong việc lựa chọn váy hoa, chủ yếu là tâm lý "thích thì mua", "đẹp thì mua" mà không theo nguyên tắc nào. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng trở nên lỗi mốt khi chúng ta thấy gu thời trang của những người xung quanh ngày càng được nâng cao và toát lên vẻ quyến rũ độc đáo.

Một chiếc váy hoa cao cấp không chỉ cần họa tiết trang nhã mà còn cần sự hài hòa về màu sắc. Rõ ràng, cùng là một chiếc váy hoa, tại sao họ lại mặc nhiều năm, nhiều mùa không lỗi mốt, còn bạn có nhiều váy hoa nhưng outfit lại trở nên lạc quẻ.

Ngoài ra, bất kỳ cách phối màu nào khác đều có khoảng 70% khả năng sai sót. Chỉ có ba kiểu phối màu sau đây có thể giúp chị em đáp ứng yêu cầu chọn váy hoa hợp mùa và thiết thực. Để có những chiếc váy hoa diện xinh trong mùa hè, từ đi chơi, đi làm hay đi dự tiệc, chị em cũng nên lưu tâm tới những nguyên tắc mua váy hoa sau đây.

1. Trắng + xanh lá cây

Sự kết hợp hoàn hảo giữa màu trắng tinh khiết và thánh thiện với màu xanh lá cây tươi tắn vừa bắt mắt vừa lãng mạn lại trẻ trung. Sự kết hợp màu sắc này của váy hoa giúp loại bỏ hoàn toàn cảm giác ngột ngạt, bết dính của mùa hè.

Trắng + xanh lá cây được sử dụng làm sự kết hợp màu sắc của váy hoa không chỉ cho phép tự do trong việc tạo dáng váy mà còn cho phép tự do trong các họa tiết hoa trang trí với những bông hoa nhỏ dày đặc hoặc các hình in lớn đều không gây nhàm chán.

Muốn diện váy hoa trắng + xanh lá để tạo vẻ đẹp bắt mắt thì phải lấy xanh lá làm màu chủ đạo và trắng làm điểm xuyết hình hoa. Váy hoa màu xanh đậm dễ kiểm soát hơn màu xanh bơ hay xanh nhạt. Nếu bạn cần một chút nghiêm túc, một ít trưởng thành và cảm giác ổn định, hãy chọn gam màu này. Và đương nhiên, chúng rất dễ dàng để mặc hàng ngày mà không mang cảm giác "bánh bèo" hay "phù phiếm".

2. Đen + trắng

Khác với những gì mọi người đã biết trước đây, hầu hết những chiếc váy hoa đen trắng thích hợp mặc đi chơi đều là sự kết hợp giữa màu đen làm nền và hoa trắng làm phụ.

Sự kết hợp giữa hai gam màu này của váy hoa rất khiêm tốn sẽ không thu hút sự chú ý và áp lực cho bạn. Điều này đặc biệt hữu ích với những cô gái thiếu tự tin, không muốn thu hút ánh mắt "soi mói" của người khác.

Nếu bạn thích cách phối màu của kiểu váy hoa mà các mẫu đang mặc thì khi lựa chọn phụ kiện, một chiếc vòng cổ hoặc vòng tay ngọc trai sẽ tiết kiệm chi phí nhất để kết hợp với nó. Muốn tăng sự nghiêm túc và sang trọng của một người phụ nữ trưởng thành, bạn có thể chọn váy hoa đen trắng có cổ là được.

Sự kết hợp màu sắc nghiêm túc giữa màu đen tuyền và màu trắng tinh khiết là cổ điển nhất. Sự kết hợp giữa màu đen hơi xanh hoặc xám và màu trắng tinh khiết cũng rất tiết kiệm chi phí. Nó đơn giản, nhẹ nhàng và trang nhã.



Mặc dù chiếc váy hoa màu đen + trắng trông hơi ngột ngạt nhưng nó lại là lựa chọn tốt nhất để mặc hàng ngày. Đồng thời, chúng là lựa chọn nhanh gọn khi bạn chưa biết kết hợp các kiểu váy nhiều màu ra sao.

3. Trắng + đỏ

Kiểu kết hợp màu sắc này, với màu trắng làm nền và hoa màu đỏ làm phụ, không chỉ làm nổi bật và thể hiện phong cách nữ tính mà còn thể hiện sự quyến rũ của phụ nữ ở mức tối đa. Nó thanh lịch, thuần khiết và gợi cảm.

Là một trong ba cách kết hợp màu sắc phổ biến, sự kết hợp màu trắng + đỏ mang lại cảm giác cao cấp và phong cách nhất. Tất nhiên, nó cũng dễ xảy ra lỗi và dễ ảnh hưởng đến hiệu ứng hình ảnh nhất! Sự kết hợp màu sắc trắng + đỏ đầy nữ tính nhưng diện mạo tổng thể sẽ bị ảnh hưởng nếu trang điểm và làm tóc không phù hợp.

Sự kết hợp giữa trắng + đỏ là biến hóa nhất trong ba kiểu váy hoa, đồng thời cũng dễ uốn nắn nhất. Giống như các blogger, bạn có thể chọn sự kết hợp màu sắc giữa trắng tinh + đỏ rực, màu be dịu nhẹ và kết hợp màu hồng đào thanh lịch hoặc chọn kết hợp màu trắng tinh khiết + hồng nhạt. Cách thiết kế thẩm mỹ cuối cùng có liên quan mật thiết đến độ rủ của váy hoa và đường nét cơ thể.

Đánh giá về xu hướng thời trang chủ đạo năm nay, tất cả các kiểu váy có độ dài tốt nhất đều là kiểu dáng dài, vừa thanh lịch vừa thiết thực. Ngay cả khi váy dài đến mắt cá chân, sẽ không ai nghĩ nó là bảo thủ và cứng nhắc, khi di chuyển sẽ giúp tăng vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch, đầy nữ tính và lãng mạn.



Đối với nhiều chị em, ngay cả khi chiều cao không đạt tiêu chuẩn thì sự phóng khoáng vẫn có thể thể hiện khí chất và vẻ đẹp khác biệt với các kiểu váy hoa này.