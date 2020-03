Cô giáo yêu cầu viết văn tả bạn học, bé gái lớp 1 "phán" một câu khiến ai cũng cười xỉu vì "nghe vô lý nhưng đầy thuyết phục"

Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các tỉnh thành trên cả nước đều đã ra thông báo cho học sinh các cấp từ Mầm non đến THCS hoặc Mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ đến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Thậm chí tỉnh Tây Ninh còn quyết định cho học sinh tất cả cấp nghỉ đến hết ngày 18/4.

Nhiều người đùa vui rằng đây là kỳ nghỉ Tết dài nhất trong lịch sử. Cũng chính vì việc nghỉ học quá lâu này nên không ít tình huống "cười ra nước mắt" đã xảy ra, điển hình như câu chuyện dưới đây:

Mới đây, một bà mẹ có tên C.H. ở TP. HCM đã chia sẻ lại câu chuyện vô cùng hài hước về con gái mình. Theo đó, con gái chị H. hiện học lớp 1 và đang được nghỉ đến hết ngày 5/4 theo lịch của thành phố. Trong thời gian này, cô bé được giáo viên giao bài tập online, yêu cầu viết 2 câu chủ đề "Các bạn lớp em".

Chị H. cho biết: "Cô giao chủ đề "Lớp" vì hôm nay học đến vần "Ơp" nhưng trong câu em ấy viết không hề có chữ "Lớp" nào hết". Thay vào đó, cô bé lớp 1 đã bộc lộ tâm tư của mình như sau: "Con nghỉ học lâu quá nên quên hết tên các bạn. Con mong được đi học lại".

Tâm sự của cô bé khiến ai nấy phì cười.

Tâm sự của cô bé khiến không chỉ mẹ cả cộng đồng mạng đều ôm bụng cười lăn lộn. Không biết cô giáo sau đó sẽ chấm điểm bài tập này như thế nào nhưng lý do "nghỉ học lâu nên quên hết tên bạn" cô bé đưa ra nghe vô lý nhưng lại đầy thuyết phục! Nhiều bậc cha mẹ khác sau đó đã tranh thủ vào chia sẻ những câu chuyện "dở khóc dở cười" không kém của các công chúa, quý tử nhà mình trong mùa dịch.

"Con mình cũng đang học lớp 1. Cu cậu cũng quên cả tên bạn bè trên lớp. Mình hỏi có nhớ tên cô giáo không thì bảo là nhớ mang máng", chị H.A chia sẻ.

"Con mình nghỉ ở nhà từ Tết đến giờ nên cũng hơi ngơ ngơ. Nhưng mà dịch như này thì cho các cháu ở nhà vẫn là tốt nhất. Lúc này bố mẹ phải kết hợp với nhà trường ôn tập bài vở cho con em thôi", anh H.P bày tỏ quan điểm.

"Quên mỗi tên bạn bè đã là gì. Hôm qua mình hỏi con có nhớ trường ở đâu không? Thằng bé nghệt mặt một lúc mới trả lời được".