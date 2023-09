Cô giáo viết thư tiễn biệt học trò tử nạn trong vụ cháy, ai đọc cũng nghẹn lòng

Cho đến bây giờ, cô Nguyễn Khánh Chi, giáo viên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) vẫn chưa thể chấp nhận sự thật cô học trò bé nhỏ, ngoan ngoãn Phạm Hoàng Gia Linh (SN 2005) đã ra đi trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.

Gia Linh là cựu học sinh lớp 12A8, vừa nhập học trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội được 2 ngày.

Trên trang facebook cá nhân, cô Nguyễn Khánh Chi viết những dòng thư xúc động, tiễn biệt học trò thân yêu của mình.

"5 tiếng đứng đợi để biết con đang ở đâu, ở bệnh viện nào, hay đang ở đâu trong khu nhà lạnh lẽo kia, mẹ chỉ biết ôm mặt khóc. Hẳn phải khó khăn với con lắm phải không Linh? Con ơi dù ngọn lửa tối qua có mang con đi mất, mẹ và mọi người luôn yêu và thương con! Về bên thế giới mộng mơ kia nhớ giữ gìn sức khoẻ, phải thật hạnh phúc con nhé!".

Cô Chi nói vì hai cô trò yêu quý, thân thiết nên thường xưng hô là mẹ và con. Cô nhận xét Gia Linh "hiền như cục bột, hát hay, học giỏi".

Rạng sáng 13/9, cô Chi nhận được thông tin chung cư mini nơi Gia Linh ở đang bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức cô nhấc máy gọi cho Linh. Đầu dây bên kia chỉ là những hồi chuông ngân dài, không ai nhấc máy. Lòng cô giáo như lửa đốt, chỉ có thể cầu nguyện học trò được bình an.

Sau ca làm việc buổi sáng ở trường, cô cùng các bạn học sinh trong câu lạc bộ nghệ thuật (nơi Linh từng gắn bó suốt những năm cấp ba) lao vội đến Bệnh viện Quân Y 103 chờ đợi.

"Lúc ấy tôi chỉ cầu mong người nằm trong đó không phải là con, nhưng sự thật tàn nhẫn, con đã rời xa chúng tôi mãi mãi", cô Chi xúc động nói.

Trước đó, vào ngày khai giảng hai cô trò ôm chặt lấy nhau, Linh còn hứa mỗi năm đến ngày này đều sẽ trở về trường. Nhưng ngọn lửa trong đêm 12/9 đã thiêu rụi ước hẹn này, mãi mãi em không thể quay lại trường được nữa.

"Con chỉ vừa nhập học, mới ngồi học ở giảng đường được 1 ngày, ước mơ đời sinh viên đẹp đẽ đứt đoạn mất rồi. Tôi cũng chưa kịp đưa cho con món quà chúc mừng con trở thành tân sinh viên", cô Chi tâm sự.

Cô cho biết thêm, nhà trường đã trích một khoản từ quỹ để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người thân của Gia Linh. Đồng thời, hội phụ huynh, học sinh lớp 12A8 và câu lạc bộ nghệ thuật trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức quyên góp, ủng hộ giúp đỡ thân nhân em.

Tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với tân sinh viên Phạm Hoàng Gia Linh.

"Đây là sự mất mát lớn với gia đình và nhà trường" , vị hiệu trưởng nói và cho biết hiện Đoàn Thanh niên trường đứng ra vận động các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ gia đình nữ sinh. Nhà trường cùng đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau cùng thân nhân của em.

Hơn 23h ngày 12/9, tại chung cư mini ở số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vụ cháy thảm khốc khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Trong số này có 29 học sinh và 1 giáo viên.

Ngày 13/9, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. Minh là chủ của chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy.

Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà có diện tích khoảng 200 m2, với địa hình ngõ nhỏ, sâu, cách phố Khương Hạ 400 m, được xây kiểu nhà ống với 1 mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân có 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Tại đây có khoảng 150 người dân sinh sống. Đáng nói, ngôi nhà được cấp phép 6 tầng nhưng chủ đầu tư tự ý xây lên 9 tầng.

Sau vụ cháy trên, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tham mưu chính quyền cùng cấp chỉ đạo tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình chung cư mini, nhà trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.