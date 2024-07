Cô giáo tiểu học bất ngờ nhận được 100 triệu đồng từ tài khoản lạ

Ngày 1-7, Công an thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp nữ giáo viên trên địa bàn đến công an trình báo vừa nhận được 100 triệu đồng do một tài khoản lạ chuyển đến.

Công an thị trấn Vũng Liêm mời cô Tuyền (áo sọc) và bà B. lên cơ quan để làm thủ tục chuyển lại số tiền chuyển nhầm trước đó.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 25-6, Công an thị trấn Vũng Liêm tiếp nhận tin báo từ cô Lê Thị Thanh Tuyền (SN 1984, là giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Vũng Liêm) về việc trong lúc đang làm việc tại trường thì tài khoản ngân hàng của cô báo tin nhận được 100 triệu đồng không rõ nguồn gốc từ một tài khoản khác chuyến đến. Nghi vấn có người chuyển nhầm vào tài khoản của mình nên cô Tuyền đã đến công an thị trấn trình báo sự việc, với mong muốn trao chuyển lại tài sản cho người chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Vũng Liêm đã nhanh chóng liên hệ Ngân hàng Kiên Long – Phòng Giao dịch huyện Vũng Liêm - để truy tìm nguồn gốc của chủ số tiền nêu trên.

Sau đó, đại diện ngân hàng cũng đã truy xuất chủ tài khoản là bà Trương Ngọc B. (SN 1965; ngụ huyện Vũng Liêm) nên công an thị trấn đã mời bà B. lên cơ quan để xác minh, làm rõ sự việc.

Qua làm việc, bà B. xác nhận số tiền 100 triệu đồng là của mình. Trước đó, bà B. định chuyển cho con của bà để làm chi phí khám chữa bệnh nhưng do mắt yếu cũng như không am hiểu về công nghệ nên bà đã chuyển nhầm vào số tài khoản người khác. Ngay sau khi chuyển tiền nhưng con không nhận được nên bà B. cũng đã đến liên hệ với ngân hàng sau đó.

Tại buổi làm việc, cô Tuyền đã chuyển trả lại 100 triệu đồng cho bà B. "Đây là số tiền mà tôi dành dụm qua nhiều năm mua bán, nếu mất thì không biết khi nào mới dành dụm lại được" – bà B. tỏ ra vui mừng và cảm ơn cô Tuyền.