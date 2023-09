Cô giáo Piano "lột xác" ngoạn mục sau phẫu thuật thẩm mỹ

Beauty Up là chương trình thực tế về Thẩm mỹ do Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam - "cha đẻ" của Show "Hành trình lột xác" thực hiện. Mỗi thí sinh tham gia Beauty Up là đại diện cho một hình mẫu phụ nữ thời hiện đại, họ có cá tính riêng, màu sắc riêng, đa dạng độ tuổi, nghề nghiệp, vùng miền nhưng đều yêu thương bản thân, có mong muốn làm đẹp tích cực, chủ động để hoàn thiện mình mỗi ngày.

Lịch phát sóng chính thức: 20h thứ 7 (2 tuần/1 tập) trên Fanpage và kênh Youtube của Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam: https://www.facebook.com/Thammykangnam