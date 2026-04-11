Mối tình "on-off" độc hại và cơn ghen mù quáng

Moriah Wilson (25 tuổi) không chỉ là một vận động viên đua xe đạp gravel tài năng mà còn sở hữu nhan sắc ngọt ngào, ấm áp. Thế nhưng, cuộc đời rực rỡ của cô đã khép lại mãi mãi vào cái đêm định mệnh 11/5/2022.

Cái chết của nữ VĐV xe đạp nổi tiếng Moriah Wilson gây chấn động làng thể thao năm ấy (Ảnh: IGNV)

Nguồn cơn của bi kịch bắt nguồn từ Colin Strickland - ngôi sao lớn nhất của làng đua xe đạp địa hình Mỹ, nhà vô địch thế giới năm 2017 và 2018 - đồng thời cũng là một gã đàn ông "bắt cá hai tay". Colin hẹn hò với Moriah nhưng lại vẫn sống chung nhà với bạn gái cũ kiêm đối tác kinh doanh là Kaitlin Armstrong. Dù khẳng định đã chia tay, nhưng thực chất Colin vẫn dây dưa không dứt, biến Moriah trở thành mục tiêu trút giận của một người đàn bà đang điên cuồng vì ghen.

Kaitlin Armstrong - một giáo viên yoga có vẻ ngoài hiền lành - đã âm thầm theo dõi Moriah. Cô ta thậm chí từng gọi điện đe dọa: "Tôi là Kaitlin. Colin và tôi vẫn đang bên nhau, cô tốt nhất đừng xen vào nữa!".

Khoảnh khắc tử thần tại căn hộ vắng chủ

Vào tối xảy ra vụ án, Colin đưa Moriah về nhà bạn thân sau một buổi đi chơi. Chỉ đúng 7 phút sau khi Colin rời đi, chiếc SUV đen của Kaitlin đã xuất hiện.

Đến 9:15 tối, những tiếng thét xé lòng và 3 phát súng vang lên khô khốc. Moriah gục chết trong vũng máu ngay tại căn hộ của bạn mình. Khi người bạn thân Caitlin Cash trở về và cố gắng hô hấp nhân tạo cho Moriah, mọi thứ đã quá muộn màng.

Cuộc đào tẩu chấn động: Phẫu thuật thẩm mỹ để giống... chị gái

Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn nhưng được thả vì thiếu bằng chứng đanh thép, Kaitlin Armstrong đã thực hiện một kế hoạch trốn chạy không tưởng. Cô ta bán xe, bay đến New York gặp chị gái, sau đó nhuộm tóc và phẫu thuật thẩm mỹ để gương mặt trở nên giống hệt chị mình.

Sử dụng hộ chiếu của chị gái, Kaitlin bay sang Costa Rica, "ẩn thân" dưới danh tính mới. Để truy lùng kẻ sát nhân mưu mô này, cảnh sát Mỹ đã phải tung một "cú lừa" đỉnh cao: Đăng quảng cáo giả tuyển giáo viên yoga tại Costa Rica để dụ Kaitlin lộ diện. Sau 43 ngày truy đuổi, cuối cùng "nữ quái" này đã bị tóm gọn vào ngày 29/6/2022.

Kaitlin Armstrong trước và sau khi thẩm mỹ để trốn tội

Bản án 90 năm và những giọt nước mắt muộn màng

Tại phiên tòa, Kaitlin Armstrong không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ ngay cả khi nghe tuyên án 90 năm tù.

Mẹ của nạn nhân, bà Karen Wilson, nức nở: "Cô ngu ngốc lắm, Kaitlin Armstrong. Nhìn xem cô đã làm gì. Đây là một tội ác vô nghĩa đến mức nào!".

Về phần Colin Strickland, kẻ gián tiếp gây ra bi kịch, cũng bày tỏ sự hối hận muộn màng: "Tôi xấu hổ vì mọi thứ mình đã làm. Nếu biết chuyện kết thúc thế này, tôi ước mình chưa từng bắt đầu đua xe, chưa từng gặp Kaitlin hay Moriah".

Colin Strickland - người đàn ông bắt cá hai tay khiến cuộc đời 2 người phụ nữ rơi vào bi kịch

Dân mạng quốc tế vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án: "Sợ thật sự, đúng là tình yêu mù quáng có thể biến con người thành quỷ dữ", "Tội nghiệp Moriah, cô ấy còn cả một tương lai rực rỡ phía trước", "Kẻ sát nhân quá mưu mô khi dám phẫu thuật thẩm mỹ để trốn nợ máu, nhưng lưới trời lồng lộng, không ai chạy thoát được đâu!"...