Một vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Bali đang thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế sau khi cảnh sát Indonesia xác nhận nạn nhân là công dân Ukraine Ihor Komarov, 28 tuổi, bị bắt cóc giữa tháng 2 trước khi được nhận dạng bằng giám định ADN từ các phần thi thể được tìm thấy tại đảo du lịch này. Cơ quan điều tra cho biết vụ việc đã vượt khỏi phạm vi một vụ mất tích thông thường và hiện được xử lý như một hồ sơ hình sự có yếu tố xuyên biên giới.

Những gì đã được công bố đến nay cho thấy đây là một vụ án có nhiều mắt xích phức tạp: nạn nhân bị khống chế khi đang đi xe máy tại Jimbaran, dấu vết pháp y được phát hiện tại một villa ở Tabanan và trong một xe Toyota Avanza bị nghi dùng để di chuyển nạn nhân, trong khi cảnh sát Bali đã nêu tên viết tắt của 6 nghi phạm là người nước ngoài và đề nghị Interpol hỗ trợ truy bắt.

Ihor Komarov cùng bạn gái trước khi bị bắt cóc

Từ vụ bắt cóc ở Jimbaran đến bước ngoặt ADN

CBS và AFP dẫn thông tin từ cảnh sát Bali cho hay, Ihor Komarov bị bắt cóc ngày 15/2/2026 tại khu vực Jimbaran, khi đang đi xe máy cùng một người đi cùng. Cảnh sát cho biết anh bị một nhóm người ép lên ô tô, còn người đi cùng đã thoát được và trình báo sự việc với nhà chức trách. Đây là chi tiết then chốt, bởi ngay từ đầu nó cho thấy vụ việc mang dấu hiệu của một hành vi có tổ chức, chứ không phải một vụ mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng điều tra của Bali tiến hành dựng lại hành trình của các nghi phạm thông qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và trích xuất camera. Theo ANTARA News, từ dữ liệu điều tra ban đầu, cảnh sát nhận diện được một Toyota Avanza cùng hai xe máy có liên quan đến vụ việc. Từ đây, GPS và các dấu vết khác dẫn cảnh sát đến một villa ở Tabanan, nơi cơ quan chức năng phát hiện các vết máu để đưa đi giám định. ANTARA News cũng cho biết các dấu vết tương tự được phát hiện bên trong chiếc Avanza nói trên.

Một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của hồ sơ là kết quả giám định ADN. Theo cảnh sát Bali, do tình trạng thi thể, việc nhận diện trực quan không còn khả thi, nên các mẫu xương và mẫu sinh học được chuyển tới Trung tâm Pháp y của Cảnh sát Quốc gia Indonesia tại Jakarta để kiểm tra. Kết quả cho thấy ADN từ các phần thi thể thu được, từ vết máu tại villa ở Tabanan và trong chiếc xe nghi vấn đều có mức trùng khớp 99,99% với mẫu tham chiếu từ mẹ nạn nhân. Cảnh sát xem đây là bằng chứng khoa học quan trọng để xác nhận danh tính nạn nhân cũng như tái dựng đường đi của nhóm gây án.

Jakarta Globe dẫn lời phát ngôn viên Ariasandy cho biết các phần thi thể được phát hiện dọc khu vực ven biển phía đông Bali, gần Ketewel Beach ở Gianyar. Báo này nhấn mạnh việc xác định nạn nhân hoàn toàn dựa trên giám định ADN của cơ quan pháp y quốc gia, không dựa vào nhận diện bằng mắt thường. Điều này giúp vụ án chuyển từ giai đoạn nghi ngờ sang xác nhận chính thức: người bị bắt cóc ở Jimbaran chính là nạn nhân đã tử vong được tìm thấy sau đó.

Cuộc điều tra mở rộng và 6 nghi phạm người nước ngoài

Ở thời điểm hiện tại, một trong những thông tin quan trọng nhất mà cảnh sát Indonesia công bố là việc đã nêu danh tính viết tắt của 6 nghi phạm gồm RM, VK, AS, VN, SM và DH. Trên cổng thông tin của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Bali Police cho biết cả 6 đều là người nước ngoài, bị tình nghi liên quan đến vụ bắt cóc và cái chết của công dân Ukraine 28 tuổi này. Cũng theo cơ quan chức năng, đây là nhóm bị nghi giữ vai trò trực tiếp trong vụ án, trong khi cảnh sát vẫn tiếp tục mở rộng điều tra sang mạng lưới hỗ trợ hậu cần.

Một chi tiết khiến nhà điều tra đặc biệt lưu tâm là khả năng các nghi phạm sử dụng nhiều hộ chiếu khác nhau. Theo Ariasandy, được dẫn bởi cả Cảnh sát Quốc gia Indonesia lẫn ANTARA, một số nghi phạm có thể mang hai hoặc thậm chí ba hộ chiếu, khiến việc xác minh quốc tịch gốc và hành trình di chuyển của họ trở nên phức tạp. Trong bối cảnh một điểm đến du lịch quốc tế như Bali có lượng người nhập cảnh lớn, đây là trở ngại rất đáng kể về mặt nghiệp vụ, bởi nó liên quan trực tiếp tới theo dõi xuất nhập cảnh và phối hợp truy xét ngoài lãnh thổ Indonesia.

Một trong những bức ảnh cuối cùng của nạn nhân chụp tại Bali

Cảnh sát Bali cho biết họ đang phối hợp với Cục Di trú Indonesia và Ban Quan hệ quốc tế của Cảnh sát Quốc gia Indonesia để phát hành lệnh truy nã và thúc đẩy Interpol Red Notice. Theo các thông tin được công bố, tại thời điểm phát ngôn, bốn nghi phạm đã rời Indonesia, trong khi hai người còn lại được cho là vẫn ở trong nước nhưng chưa bị bắt giữ. Việc cơ quan điều tra phải kích hoạt kênh hợp tác quốc tế cho thấy hồ sơ này đã vượt xa phạm vi một vụ án địa phương, trở thành một vụ việc có yếu tố di chuyển xuyên biên giới, giấy tờ tùy thân phức tạp và khả năng có mạng lưới hỗ trợ nhiều tầng.

Song song với việc truy tìm 6 nghi phạm, cảnh sát cũng đã bắt giữ một người liên quan đến việc thuê chiếc xe được cho là sử dụng trong vụ bắt cóc. Jakarta Globe cho biết người này được xác định bằng chữ cái C, bị bắt tại Tây Nusa Tenggara. Theo điều tra ban đầu, người này bị nghi đã thuê xe bằng hộ chiếu giả, sau đó chiếc xe được sử dụng trong vụ việc. Tuy nhiên, lời khai ban đầu của nghi can cho rằng anh ta không biết phương tiện đó sẽ bị dùng cho hành vi phạm tội. Chi tiết này cho thấy nhà chức trách không chỉ tập trung vào nhóm ra tay trực tiếp, mà còn lần theo chuỗi cung cấp phương tiện và hỗ trợ hậu cần.

Điều đã được xác nhận và những gì vẫn phải chờ kết luận chính thức

Một điểm đặc biệt quan trọng về mặt báo chí là: động cơ cuối cùng của vụ án chưa được cảnh sát Bali chốt công khai. CBS/AFP dẫn rõ lời phía cảnh sát rằng động cơ vẫn đang được điều tra. Điều này có nghĩa là, dù trên truyền thông đã xuất hiện nhiều cách diễn giải khác nhau về bối cảnh nạn nhân hay nguyên nhân vụ án, các thông tin đó chưa thể được coi là kết luận chính thức của cơ quan điều tra. Với những hồ sơ hình sự gây chấn động, ranh giới giữa dữ kiện đã xác thực và suy đoán truyền thông là điều bắt buộc phải giữ.

Trên thực tế, một số bản tin quốc tế có nhắc tới việc nạn nhân bị ép xuất hiện trong một video phát trực tiếp từ villa, trong đó có yêu cầu tiền chuộc. Cảnh sát Indonesia cũng đề cập đến chi tiết "his captors later released a livestream from a villa demanding a ransom" trên cổng thông tin chính thức. Tuy nhiên, ngoài việc xác nhận có nội dung đòi tiền chuộc, phía cảnh sát chưa công bố một kết luận hoàn chỉnh về toàn bộ động cơ, số tiền, hay bối cảnh sâu hơn của mối quan hệ giữa nạn nhân với nhóm nghi phạm. Vì vậy, cách tiếp cận thận trọng nhất là chỉ ghi nhận đây là một vụ bắt cóc có yêu cầu tiền chuộc, còn phần nguyên nhân cốt lõi vẫn chờ điều tra.

Tương tự, các mô tả về thân thế gia đình nạn nhân cũng cần được xử lý cẩn trọng. CBS/AFP có dẫn rằng theo các media reports, Komarov là con trai của một doanh nhân giàu có người Ukraine. Nhưng cùng lúc, CBS cũng nói rõ rằng chính thức thì động cơ vẫn đang được điều tra. Điều này đồng nghĩa với việc những nhãn gọi đậm tính suy diễn như "con trai trùm mafia" không nên được trình bày như một dữ kiện chắc chắn nếu chỉ bám theo thông tin chính thống đã công bố. Trong chuẩn mực báo chí, đây là ranh giới giữa thông tin thứ cấp từ truyền thông và thông tin do cơ quan chức năng xác nhận.

Từ vụ án này, có thể thấy Bali - dù vẫn là điểm đến du lịch hàng đầu - đang đối diện với dạng tội phạm có mức độ tinh vi cao hơn nhiều so với những rủi ro an ninh du lịch thông thường. Việc nghi phạm có thể dùng nhiều hộ chiếu, di chuyển qua nhiều địa điểm, tận dụng phương tiện thuê và nhanh chóng rời khỏi lãnh thổ Indonesia cho thấy thách thức mới đối với lực lượng điều tra. Trong vụ Komarov, nhà chức trách không chỉ xử lý một hiện trường, mà phải đồng thời làm công việc của pháp y, trích xuất camera, kiểm tra dữ liệu phương tiện, mở rộng sang điều tra hậu cần và phối hợp cơ chế truy bắt quốc tế.

Cho đến lúc này, phần chắc chắn nhất của hồ sơ gồm bốn điểm: Komarov bị bắt cóc ở Jimbaran ngày 15/2/2026; ADN từ các phần thi thể, vết máu ở villa Tabanan và trong xe nghi vấn trùng khớp 99,99% với mẫu của mẹ nạn nhân; cảnh sát Bali đã nêu tên viết tắt của 6 nghi phạm người nước ngoài; và Interpol đã được đề nghị hỗ trợ truy bắt. Những gì chưa thể khẳng định dứt khoát - gồm động cơ cuối cùng, vai trò cụ thể của từng nghi phạm và toàn bộ bối cảnh đằng sau vụ bắt cóc - vẫn cần chờ kết luận điều tra chính thức từ Indonesia.