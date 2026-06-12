Có gì bên trong Hemispheres - nhà hàng ở Hà Nội 4 năm liên tiếp nhận Michelin Selected?

Michelin Guide không trao giải vì một bữa ăn hay. Họ quay lại nhiều lần, ăn ẩn danh, đánh giá lặp đi lặp lại - và chỉ khi sự nhất quán đủ thuyết phục, cái tên đó mới xuất hiện trong cuốn cẩm nang màu đỏ danh giá. Đó là lý do tại sao việc Hemispheres Steak & Seafood Grill, nhà hàng fine-dining toạ lạc trong khuôn viên Sheraton Hanoi Hotel bên Hồ Tây, vừa nhận danh hiệu Michelin Selected lần thứ tư liên tiếp vào năm 2026 lại là một thành tích đáng nể hơn nhiều so với vẻ ngoài bình thản của nó.

Triết lý "các bán cầu" - khi ẩm thực là hành trình địa lý

Cái tên Hemispheres không phải ngẫu nhiên. Nhà hàng xây dựng toàn bộ thực đơn theo một câu chuyện duy nhất: hành trình ẩm thực vòng quanh các bán cầu, nơi mỗi món ăn là một điểm dừng chân, một nền văn hoá, một góc nhìn khác nhau về nguyên liệu và kỹ thuật chế biến.

Nghe có vẻ lãng mạn, nhưng điều thú vị là triết lý này được thực thi rất nghiêm túc trong từng đĩa thức ăn.

Nhà hàng Hemispheres và giải thưởng danh giá Michelin Selected 2026

Thực đơn 2025 là một bước tiến rõ rệt so với những năm trước. Thay vì chỉ khai thác sự đa dạng địa lý thuần túy, bếp trưởng Nam Nguyên và đội ngũ quyết định đi sâu hơn vào chiều nội tâm của nguyên liệu - tôn vinh bản chất nguyên bản của chúng thông qua các kỹ thuật chế biến hiện đại. Nói ngắn gọn: ít trình diễn hơn, nhiều cảm xúc thật hơn.

Đội ngũ đầu bếp của nhà hàng Hemispheres và giải thưởng

Bốn món ăn kể câu chuyện của Hemispheres

Nếu bạn muốn hiểu Hemispheres là ai, hãy nhìn vào bốn sáng tạo đã góp phần làm nên dấu ấn của họ với Michelin Guide năm nay.

SAFFRON SUN - Tôm hùm Nha Trang nướng kiểu Thermidor

Khởi hành từ bán cầu Đông Bắc, tôm hùm tươi từ vùng biển Nha Trang được áp dụng kỹ thuật Thermidor cổ điển - phủ sốt nhụy hoa nghệ tây vàng óng, dùng kèm rau củ nướng. Vàng saffron không chỉ là màu sắc, nó là cả một câu chuyện về sự xa xỉ tinh tế đến từ vùng Địa Trung Hải, bắt tay với sản vật biển thuần Việt.

TUNA CARPACCIO - Gỏi cá ngừ đại dương

Cá ngừ Nha Trang thái lát mỏng, kết hợp cùng ngọc ponzu và thạch cam vàng. Điểm nhấn bất ngờ nằm ở xốt quất Quảng An - một loại quất đặc trưng của đất Hà Nội, đánh thức vị ngọt tự nhiên của cá ngừ theo cách mà không loại sốt ngoại nhập nào có thể làm được. Đây là kiểu tư duy "địa phương hoá tinh tế" mà Michelin rất để ý.

SOUTHERN MEADOW - Sườn cừu bỏ lò New Zealand

Từ bán cầu Tây Nam, sườn cừu New Zealand nướng lò vừa tới, ăn kèm khoai nghiền bạc hà, rau non Đà Lạt và tỏi đen Việt Nam gói trong lá lốt. Đây là sự đối thoại giữa hai nền nông nghiệp - đồng cỏ ôn đới New Zealand và cao nguyên nhiệt đới Việt Nam - cùng ngồi lại trên một đĩa ăn.

MEKONG EMBER - Lườn vịt nướng

Chặng cuối hành trình trở về bán cầu Đông Nam. Lườn vịt nấu chậm theo phương pháp sous-vide - kỹ thuật giữ độ ẩm tối ưu - rồi áp chảo để có lớp da vàng giòn. Ăn kèm khoai nghiền vị chorizo cay, rau non Đà Lạt và sốt rau gia vị Việt Nam. Một món ăn mà nếu nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy mình đang đứng đâu đó giữa sông nước đồng bằng và một bếp ăn Âu châu tinh tế.

Hồ Tây và sự tĩnh lặng đắt giá

Hemispheres nằm bên Hồ Tây - không gian đó tự nó đã là một lợi thế mà tiền không thể mua được ở bất kỳ con phố nào khác trong nội đô Hà Nội. Sau đợt tân trang và nâng cấp vào năm 2024, nhà hàng giữ được sự sang trọng mà không lên gân - đúng kiểu fine-dining biết mình là ai, không cần phô trương.

Không gian nhà hàng Hemispheres sau quá trình tân trang và nâng cấp vào năm 2024

Ánh đèn vàng ấm, tiếng hồ vọng nhẹ từ ngoài hiên, phục vụ di chuyển khéo léo giữa các bàn mà không làm đứt mạch câu chuyện bạn đang kể cho người ngồi đối diện. Không gian được thiết kế để bạn ở lại lâu hơn bạn định - và đó là một phần rất quan trọng trong trải nghiệm fine-dining mà Michelin đánh giá.

Phía sau những đĩa thức ăn là bếp trưởng Nam Nguyên - người đại diện nhà hàng trực tiếp nhận danh hiệu tại Lễ trao giải MICHELIN Guide Restaurant Ceremony 2026 tổ chức ngay tại Hà Nội.

Bếp trưởng Nam Nguyên của Hemispheres

"Chúng tôi xem đây không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình đã qua, mà còn là động lực để tiếp tục nâng tầm trải nghiệm ẩm thực", ông Christian Vera, Giám đốc Ẩm thực của Sheraton Hanoi Hotel, chia sẻ tại sự kiện.

Còn Tổng Giám đốc Tiffany Hwang thì khẳng định: "Michelin là sự phản ánh xứng đáng cho đam mê, nỗ lực và tài năng của toàn bộ đội ngũ".

Kể từ lần đầu xuất hiện trong Michelin Guide năm 2023, Hemispheres ghi nhận lượng khách tăng trưởng tích cực, đặc biệt từ nhóm thực khách quốc tế đang sống và làm việc tại Hà Nội. Nhưng con số "4 năm liên tiếp" quan trọng hơn ở ý nghĩa này: nó cho thấy Hemispheres không phải nhà hàng đang lên, đang hot, rồi nguội dần - mà là một địa chỉ đã tìm được bản sắc của mình và kiên định với nó.

Trong một thị trường ẩm thực thay đổi liên tục như Hà Nội, sự nhất quán chính là sự xa xỉ đích thực.