Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn diễn viên Kiều Minh Tuấn và người mẫu Ngọc Trinh đã bí mật hẹn hò suốt 3 năm nhưng chưa từng công khai mối quan hệ. Hàng loạt bài đăng liên tục tổng hợp những chi tiết được cho là "bằng chứng" cho nghi vấn tình cảm giữa cả hai.

Trong số đó, một trong những "hint" được cư dân mạng chia sẻ nhiều nhất là việc nam diễn viên nhiều lần xuất hiện với trang phục thuộc thương hiệu thời trang gắn liền với Ngọc Trinh. Không chỉ vậy, cả hai cũng thường xuyên có mặt tại các sự kiện quan trọng của đối phương. Nam diễn viên Em Chưa 18 cũng từng xuất hiện tại lễ khai trương Nhà Pá Lẩu & Nướng - nhà hàng do Ngọc Trinh đầu tư kinh doanh.

Kiều Minh Tuấn đến chúc mừng Ngọc Trinh nhân dịp khai trương nhà hàng

Ngay từ khi ra mắt, Nhà Pá Lẩu & Nướng nhanh chóng thu hút sự chú ý của thực khách. Trên fanpage, Ngọc Trinh thường xuyên xuất hiện trong các hình ảnh quảng bá cũng như check-in tại nhà hàng. Địa điểm này cũng trở thành nơi gặp gỡ quen thuộc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Kiến Huy, diễn viên Tuấn Kiệt cùng nhiều gương mặt trong giới giải trí.

Người đẹp Trà Vinh thường xuyên đăng tải loạt ảnh xinh đẹp tại nhà hàng

Nằm bên bờ sông với nhiều cây xanh bao quanh, Nhà Pá mang đến cảm giác thư thái và gần gũi ngay từ lối vào. Không gian được thiết kế theo phong cách mộc mạc, pha chút vintage với chất liệu gỗ chủ đạo, ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng nhiều góc trang trí mang đậm hơi thở vùng cao. Thực khách có thể lựa chọn khu vực trong nhà hoặc ngoài trời, nơi đón gió mát và sở hữu khung cảnh khá thoáng đãng giữa lòng TP.HCM.

Tên gọi "Nhà Pá" gợi cảm giác thân thuộc như trở về nhà. Từ "Pá" mang âm hưởng Tây Bắc, phần nào phản ánh định hướng ẩm thực của nhà hàng khi kết hợp các món ăn vùng cao với hương vị quen thuộc của ẩm thực Việt. Không gian được tái hiện bằng những chi tiết như bếp lửa, mẹt tre, gác bếp, chum gốm, tre nứa, thổ cẩm hay những mảng tường đất mộc mạc, tạo nên cảm giác ấm áp và đậm chất bản địa.

Một số hình ảnh không gian tại nhà hàng Nhà Pá

Điểm đặc biệt của Nhà Pá là khu bếp mở hoặc bán mở được bố trí ngay trong không gian phục vụ. Thực khách có thể quan sát trực tiếp quá trình chế biến, từ những bếp than hồng cho tới các món ăn đang được nướng trên lửa. Theo định hướng của nhà hàng, bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn được xem như "trái tim" kết nối toàn bộ không gian.

Các khu vực bàn ăn chủ yếu được thiết kế cho nhóm 4 - 8 người, phù hợp với những buổi tụ họp gia đình, bạn bè. Nhà hàng ưu tiên trải nghiệm dùng bữa thư thả thay vì mô hình "ăn nhanh - đi nhanh", tạo điều kiện để thực khách trò chuyện và tận hưởng không khí quây quần.

Nhà Pá có thực đơn đa dạng, phong phú

Về thực đơn, Nhà Pá sở hữu danh sách món ăn khá đa dạng với mức giá dao động từ khoảng 45.000 đồng đến 465.000 đồng. Các món salad có giá từ 45.000 - 99.000 đồng, trong khi nhóm gỏi và nộm dao động từ 99.000 - 139.000 đồng.

Một số món nổi bật có thể kể đến như gỏi cá tầm bóp thính sốt chanh dây, gỏi cá hồi Sa Pa sốt chua cay, đậu hũ trứng chà bông bách thảo, đậu hũ khói lửa, giò heo muối chiên giòn, nầm sữa nướng tảng Nhà Pá, thăn bò ngoại, tôm rang muối hay lẩu cá tầm măng Tây Bắc.

Bên cạnh đó, thực đơn nướng cũng khá phong phú với ba chỉ bò, thăn ngoại, bẹ vai, sườn bò, lòng non, ba chỉ heo, nọng heo, dẻ sườn... có giá từ 99.000 - 299.000 đồng. Nhóm hải sản và món nhậu gồm vây cá hồi nướng hoặc chiên nước mắm, răng mực rang nước mắm, ếch giòn rim nước mắm, chả đùm bánh đa... dao động khoảng 95.000 - 280.000 đồng. Nhà hàng cũng phục vụ nhiều đặc sản Tây Bắc như thịt trâu gác bếp, ngô nếp xào thịt Điện Biên...

Theo ghi nhận trên Google Reviews, Nhà Pá Lẩu & Nướng hiện đạt mức đánh giá trung bình 4,4/5 sao. Bên cạnh nhiều phản hồi tích cực, nhà hàng cũng nhận không ít đánh giá 1-2 sao liên quan đến trải nghiệm dịch vụ.

Nhiều thực khách đánh giá cao không gian rộng rãi, thoáng đãng, có nhiều góc chụp ảnh đẹp và cảm giác "đổi gió" hiếm thấy giữa lòng TP.HCM. Thực đơn đa dạng, mức giá được cho là tương đối hợp lý so với không gian và trải nghiệm. Một số món được khách hàng gợi ý nên thử gồm xôi cua, cá tầm nướng, lẩu gà hay ngô nếp xào. Bãi đỗ xe rộng rãi cho cả ô tô và xe máy cũng là điểm cộng được nhắc đến nhiều.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng đường vào quán khá vắng vẻ, có đoạn đường hẹp chỉ vừa một làn ô tô. Khu vực lối đi lát đá đôi khi gây bụi, trong khi không gian ngoài trời xuất hiện khá nhiều muỗi vào buổi tối. Một số khách nhận xét âm nhạc chưa thực sự phù hợp với không khí nhà hàng.

Một số đánh giá thấp tại Nhà Pá liên quan tới khẩu phần ăn nhỏ so với mức giá hoặc chất lượng phục vụ chưa đồng đều

Ngoài ra, các phản hồi tiêu cực chủ yếu xoay quanh khẩu phần ăn bị đánh giá là nhỏ so với mức giá, chất lượng phục vụ chưa đồng đều, một số món nướng bị cháy hoặc nước lẩu chưa đậm vị. Một số thực khách cũng phản ánh tình trạng chén đĩa chưa được vệ sinh kỹ, ảnh hưởng đến trải nghiệm dùng bữa. Bên cạnh đó, không gian ngoài trời đôi lúc khá nóng và có nhiều khói nếu ngồi gần khu vực bếp nướng.

Theo kinh nghiệm của nhiều khách hàng, thực khách nên đặt bàn trước hoặc đi sớm do quán thường đông khách, đồng thời ưu tiên chọn vị trí ngồi cách xa khu vực bếp nướng chính để hạn chế khói và nhiệt.