Cô gái viết status khoe đĩa sầu riêng nhưng dân tình cười chảy nước mắt vì 1 chi tiết bá đạo: Làm ơn bớt sính ngoại giùm

Có một câu chuyện hài hước thế này: Một anh chàng đi hóng gió với cô người yêu tính tình rụt rè nhưng không kín đáo. Thấy đi lòng vòng trong công viên hơn nửa tiếng đồng hồ mà người đẹp chưa mở miệng nói nửa câu, anh chàng sốt ruột liền trổ tài tiếng Anh "I love toilet you say go" (dịch theo từng chữ là: tôi yêu cầu em nói đi). Cô nàng cũng liền đáp lễ "You sugar you, me sugar me. No medicine cure". (Anh đường anh, tôi đường tôi. Thiệt là hết thuốc chữa).

Dù là chuyện... bịa truyền miệng nhưng thực tế, nhiều bạn trẻ hiện nay thường có thói quen sử dụng tiếng Anh theo cách "word by word", nghĩa là dịch từng từ một. Ví dụ: Không sao đâu, trong tiếng Anh, câu này là "It's ok". Nhưng nhiều người Việt lại dịch thành "No star where."; Đường ai nấy đi trong tiếng Anh, câu này sẽ được diễn đạt là: "I go my way, you go your way". Tuy nhiên, một số người Việt lại dịch word by word thành: "Sugar me me go, sugar you you go".

Trên thực tế, cách nói này nếu đặt trong ngữ cảnh bạn bè vui vẻ với nhau thì không sao, nhưng khi ở nơi công cộng hoặc giao tiếp với người nước ngoài có thể sẽ bị đánh giá là người có trình độ Tiếng Anh kém, thậm chí là không biết tiếng Anh.

Một đoạn hội thoại đang được nhiều bạn trẻ chia sẻ vì khá hài hước sau đây là một ví dụ. Theo đó, một thanh niên hỏi bạn: "Riêng trong tiếng Anh là gì? Kiểu riêng tư á". Khi bạn trả lời: Chắc là dùng Private, người này ngay lập tức khoe hình ảnh đĩa sầu riêng mlem kèm caption ngã ngửa: "Sad Private, mlem...".

"Sad" là buồn, sầu; Private là riêng. Vậy nên sầu riêng thì Sad Private thì... chuẩn rồi còn gì. Dịch từ tiếng Việt theo tiếng Anh "sát nghĩa" từng chữ một. Nhưng bạn ơi, sầu riêng trong tiếng Anh là durian bạn nhé. Không rành tiếng Anh hay thôi mình dùng tạm... tiếng Việt, vừa thân thiện vừa có lúc đỡ bị... quê nè.

Những tình huống dịch thuật bá đạo này trong cuộc sống là vô cùng phổ biến.