Cô gái từng tặng hoa Tổng thống Donald Trump 6 năm trước: Lấy chồng triệu phú, trở thành CEO

Cô gái tặng hoa cho Tổng thống Trump khiến nhiều người tìm danh tính

Tháng 11/2017, hình ảnh cô gái xinh đẹp, diện áo dài màu vàng nổi bật, tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đến Việt Nam dự APEC 2017 đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Hà My còn vinh dự là một trong những bạn trẻ được gặp, tặng hoa và gửi lời chào tới các nguyên thủ quốc gia trong sự kiện APEC 2017.

Profile của cô gái này nhanh chóng được tìm ra. Cô là Phạm Ngọc Hà My, sinh năm 1996, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao. Hà My sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hòa. Cô có thể sử dụng 4 ngoại ngữ là: tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn. Hà My từng công tác tại Vụ Báo chí của Bộ ngoại giao trước khi trở thành BTV của VTV.