Chiều 25-5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ việc chị T.T.L (SN 2007, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) tử vong bất thường sau khi sử dụng bóng cười.

Theo thông tin ban đầu, tối 22-5, chị T.T.L cùng 4 người khác gồm 2 nam, 2 nữ thuê nhà nghỉ nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hoa Lư, TP Pleiku để chơi.

Một cô gái trẻ tử vong sau khi hút bóng cười ở Gia Lai. Ảnh minh họa NLĐO

Sáng hôm sau, chị T.T.L có biểu hiện nôn ói, lả người, tiểu tiện không tự chủ nên được nhóm bạn đưa đến Trung tâm Y tế TP Pleiku cấp cứu. Tại đây, các bạn cho biết trước đó khi ở nhà nghỉ, chị T.T.L đã sử dụng bóng cười.



Sau đó, chị T.T.L tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục điều trị nhưng các bác sĩ bệnh nhân đã tử vong ngoài viện.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai đã báo lực lượng công an. Qua kiểm tra căn phòng do chị T.T.L và nhóm bạn thuê, công an phát hiện có một số quả bóng, nghi là bóng cười.