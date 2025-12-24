Ngày 24/12, dân tình liên tục chấm hóng các cặp đôi Vbiz thể hiện tình cảm ngọt ngào trong không khí Giáng sinh. Khi ai cũng sẵn sàng chuẩn với ngập ngụa "cẩu lương" thì một khoảnh khắc khó ngờ đến đã được lan truyền và khiến mạng xã hội tưng bừng. Theo đó, netizen đang chia sẻ rầm rộ đoạn clip được cho là quay trúng Dương Domic và Linh Ka trong chuyến du lịch châu Âu. Nhưng lần này câu chuyện không chỉ dừng lại ở những dấu hiệu trùng hợp hay hint mờ mịt nữa.

Cụ thể, trong một vlog ghi lại chuyến du lịch châu Âu của một cô gái, cư dân mạng nhanh chóng soi được chi tiết gây chú ý ở phần hậu cảnh. Khi ống kính lia qua khung cảnh thiên nhiên, phía sau bất ngờ xuất hiện hình ảnh một cặp đôi ôm hôn tình tứ trên băng ghế. Dù gương mặt không được quay cận, nhưng từ vóc dáng, nhiều người tin rằng đó chính là Dương Domic và Linh Ka. Đáng nói hơn, đoạn vlog này sau đó đã được gỡ bỏ chỉ trong thời gian ngắn, càng khiến nghi vấn bùng lên mạnh mẽ.

Khoảnh khắc ôm hôn thân mật được cho là của Dương Domic và Linh Ka trong chuyến đi châu Âu (Ảnh: Threads)

Trùng hợp hơn, vào đầu tháng 12 vừa qua, mạng xã hội đã rần rần khi một tài khoản đăng tải bức ảnh chụp vội tại Pháp, ghi lại khoảnh khắc cặp đôi được cho là Dương Domic và Linh Ka cùng sải bước trên phố.

Trong ảnh, cô gái diện trench coat dáng dài, tóc xõa nhẹ nhàng và lộ gương mặt không ai khác là Linh Ka. Người đi cạnh cô lại sở hữu ngoại hình cao khủng, đội mũ lưỡi trai và kính đen nhưng không khó nhận ra là Dương Domic.

Không chỉ địa điểm trùng hợp mà so sánh màu tóc của Linh Ka trong 2 lần bị "tóm dính" hẹn hò thì netizen càng chắc chắn cả hai đã có chuyến du lịch ngọt ngào tại trời Âu.

Lần Dương Domic và Linh Ka bị team qua đường bắt gặp tại Pháp. Ảnh: Threads

Từ năm 2024, Dương Domic đã liên tục có hành động thả tim vào hình ảnh của Linh Ka. Không những vậy, các "thám tử mạng" phát hiện Linh Ka và Dương Domic bất ngờ có nhiều đồ y hệt nhau. Từ vòng tay nhiều kiểu, đồng hồ, tai nghe, nón lưỡi trai các loại hay áo quần, hễ Linh Ka từng diện qua thì Dương Domic cũng sở hữu món đồ tương tự. Dù cả hai lựa chọn thời điểm đăng ảnh khác nhau nhưng cư dân mạng tranh thủ tổng hợp lại và phát hiện ra ngay điểm chung đáng ngờ.

Hồi tháng 11 năm ngoái, cư dân mạng cũng lan truyền loạt ảnh bắt gặp Dương Domic và Linh Ka hẹn hò giữa đêm. Từ góc chụp phía sau, cả hai sánh vai đi cùng nhau trên phố. Dựa vào chiều cao và chiếc nón lưỡi trai, netizen chắc mẩm người nam trong ảnh không ai khác là Dương Domic. Tương tự, netizen dựa vào mẫu áo mà người nữ trong ảnh diện đối chiếu với bức ảnh mà Linh Ka từng đăng tải trên mạng xã hội thì rất trùng khớp. Đáng nói, bức ảnh Linh Ka mặc mẫu áo sexy trên Instagram cũng được Dương Domic "thả tim".

Dương Domic và Linh Ka không ít lần bị netizen soi hint hẹn hò. Ảnh: Threads

Tuy nhiên, từ khi tin đồn nổ ra, làn sóng tranh luận trên mạng xã hội gần như không giảm nhiệt. Nhiều fan của Dương Domic bày tỏ bức xúc trước phản ứng của nam ca sĩ. Một bộ phận cho rằng việc anh hai lần phủ nhận rồi để lộ loạt hint đối lập khiến họ hụt hẫng, thậm chí thất vọng vì cho rằng anh né tránh, không thẳng thắn.

Ở chiều ngược lại, mạng xã hội của Linh Ka cũng trở thành nơi chịu ảnh hưởng. Một số người quá khích liên tục để lại bình luận tiêu cực, "tấn công" cô nàng chỉ vì tin đồn yêu đương. Dù vậy, cũng có nhiều fan lên tiếng bênh vực, cho rằng cả hai đều có quyền giữ kín chuyện riêng tư và không đáng bị soi mói quá mức. Hiện tại, cả Linh Ka lẫn Dương Domic đều chưa đưa ra thông báo chính thức về tin đồn hẹn hò.