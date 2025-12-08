Dương Domic bận hẹn hò, nhạc không còn hay nữa rồi!

Tối 7/12, Dương Domic chính thức tái xuất với ca khúc nhungnhungnhung hợp tác cùng Quờ. Sau “cơn sốt” Tràn Bộ Nhớ - Mất Kết Nối, tên tuổi của nam ca sĩ phủ kín mạng xã hội, liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng, trend âm nhạc và video viral. Chính vì vậy, màn comeback lần này nhanh chóng trở thành thu hút sự quan tâm của khán giả.

Dương Domic x Quờ - nhungnhungnhung

Ở sản phẩm lần này, nam ca sĩ thử nghiệm màu sắc tươi vui, rộn ràng, khác hẳn phong cách mềm mại, cảm xúc quen thuộc trước đây. Giai điệu sáng, tiết tấu nhanh và cách xử lý vocal được đẩy theo hướng năng động hơn. MV cũng được xây dựng với bối cảnh đầy sắc màu, các phân cảnh chuyển đổi liên tục, tạo cảm giác trẻ trung và sôi động. Bố cục hình ảnh, trang phục và concept đều hướng tới tinh thần tươi tắn.

Dương Domic trẻ trung, năng động

MV phong cách hoạt hình ngộ nghĩnh

Tuy nhiên, sau hơn một giờ phát hành, nhungnhungnhung lại không nhận được phản hồi mấy tích cực. Tính đến 10 sáng 8/12, MV mới của Dương Domic chỉ đạt hơn 84 nghìn lượt xem trên YouTube sau nửa ngày phát hành - con số bị đánh giá là khá thấp so với độ hot hiện tại của Dương Domic. Nhiều ý kiến cho rằng ca khúc bị “trôi tuột”, thiếu điểm nhấn và không sở hữu một hook đủ mạnh để tạo ấn tượng ngay lần nghe đầu.

Đặc biệt là phần verse của Dương Domic hoàn toàn mờ nhạt. Không ít khán giả nhận xét phần xuất hiện của nam ca sĩ quá ít, giọng xử lý nhạt, không thể hiện được màu sắc riêng. Một số bình luận thẳng thắn cho rằng bài hát nghe như sản phẩm solo của Quờ, còn Dương Domic chỉ xuất hiện chớp nhoáng như một “cameo” thay vì là sản phẩm âm nhạc kết hợp của cả hai.

MV có lượt xem khá hẩm hiu so với tên tuổi hot như Dương Domic

Nhiều ý kiến còn so sánh nhungnhungnhung với EP Dữ Liệu Quý, cho rằng chất lượng lần này bị “tụt phong độ” thấy rõ. Không chỉ thiếu cao trào và điểm nhấn, ca khúc còn bị đánh giá là mờ nhạt cả về giai điệu lẫn phối khí, không mang lại cảm giác bùng nổ như những sản phẩm trước đó của nam ca sĩ. Một bộ phận khán giả thẳng thắn nhận xét đây có thể là sản phẩm yếu nhất trong sự nghiệp của Dương Domic, nhất là khi so với độ kỳ vọng vốn đã tăng cao sau chuỗi thành công gần đây.

Phản ứng MXH về MV mới của Dương Domic

Đáng nói, màn comeback rơi đúng thời điểm tin đời tư của Dương Domic bùng nổ. Mạng xã hội hiện ngập tràn bài đăng thất vọng từ fan. Vấn đề không chỉ nằm ở tin đồn hẹn hò, mà chủ yếu đến từ việc nam ca sĩ từng phủ nhận chuyện tình cảm và khẳng định độc thân, nhưng sau đó loạt hình ảnh thân mật cùng bạn gái lại xuất hiện dày đặc. Điều này khiến người hâm mộ cảm thấy bị xem nhẹ và thiếu tôn trọng.

Mối quan hệ giữa Dương Domic và Linh Ka vì thế trở thành chủ đề bàn tán lớn trong những ngày qua. Tương tự thời điểm tin đồn hẹn hò từng rộ lên trước đó, chỉ cần vài hình ảnh xuất hiện cùng nhau đã đủ khiến mạng xã hội “dậy sóng”. Một bộ phận fan thậm chí tuyên bố “thoát fan”, trong khi Linh Ka liên tục bị tấn công bằng bình luận tiêu cực. Không khí xung quanh cả hai trở nên căng thẳng, tạo thành “tâm bão” dư luận đúng lúc Dương Domic tung sản phẩm mới, khiến mọi thứ càng thêm nhạy cảm.

Đáng nói, màn comeback rơi đúng thời điểm tin hẹn hò đời tư của Dương Domic bùng nổ

Trước làn sóng tranh cãi, Dương Domic đã lên tiếng trên broadcast cá nhân. Nam ca sĩ khẳng định mình luôn giữ nguyên tắc khi đối diện ồn ào: “Điều gì cần nói tôi sẽ lên tiếng, còn lại để hành động chứng minh.” Giọng ca Mất Kết Nối cho biết thời điểm này anh muốn dồn toàn bộ sự tập trung cho âm nhạc và quá trình hoàn thiện bản thân, thay vì bận tâm đến những điều nằm ngoài tầm kiểm soát.

Scandal hẹn hò cùng làn sóng phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ trở thành biến cố lớn nhất mà Dương Domic phải đối diện kể từ khi debut

Dương Domic, tên thật Trần Đăng Dương, sinh ngày 31/8/2000 tại Hải Dương, là gương mặt nổi bật bước ra từ chương trình Anh Trai Say Hi 2024. Sở hữu chiều cao 1m85, ngoại hình thu hút cùng khả năng hát, rap, nhảy và sáng tác, anh được đánh giá là nghệ sĩ trẻ đa năng giàu tiềm năng tại Vpop. Sau chương trình, anh ra mắt EP Dữ Liệu Quý và gây tiếng vang với hit Mất Kết Nối, trở thành “Anh Trai bứt phá nhất”, chạy show liên tục từ Nam ra Bắc.

Giữa lúc sự nghiệp đang đạt đà thăng hoa, scandal hẹn hò cùng làn sóng phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ trở thành biến cố lớn nhất mà Dương Domic phải đối diện kể từ khi debut.