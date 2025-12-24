Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trường Giang chính thức đánh dấu sự trở lại đường đua phim Tết 2026 bằng dự án Nhà Ba Tôi Một Phòng. Bộ phim lấy đề tài tình cha con được nam nghệ sĩ đặt hết kỳ vọng khi đảm nhận nhiều vai trò như đạo diễn, nhà sản xuất bên cạnh diễn xuất. Đặc biệt, đồng hành với anh lần này còn có bà xã Nhã Phương.

Trường Giang bận rộn với vai trò đạo diễn phim Tết

Cụ thể lần đầu tiên kể từ khi vào nghề, Nhã Phương đảm nhận vai trò then chốt, đó là giám đốc casting phim Nhà Ba Tôi Một Phòng. Ban đầu, nữ diễn viên chỉ tham gia đọc kịch bản và góp ý cho chồng chứ không có kế hoạch tham gia sản xuất. Thế nhưng khi Trường Giang ngỏ lời, cô đã quyết định thử sức. "Tôi có thể làm một việc gì đó để làm hậu phương vững chắc cho chồng. Tôi thấy rất vui và quyết định thử một vai trò mới khá thú vị", Nhã Phương chia sẻ.

Nhã Phương lần đầu làm giám đốc casting

Ngôi sao phim 49 Ngày cũng không giấu giếm những lo lắng ban đầu, đặc biệt với vai nữ chính An, con gái của Trường Giang trong phim. Nhã Phương chia sẻ về nữ diễn viên Đoàn Minh Anh đảm nhận nhân vật này: "Người tôi lo lắng nhất là Minh Anh, không biết Minh Anh có tải được nhân vật hay không". Tuy nhiên sau quá trình quay, Nhã Phương bày tỏ sự hài lòng khi nữ diễn viên trẻ đã nhập vai trọn vẹn.

Bản thân Trường Giang cũng háo hức khi quay trở lại điện ảnh theo cách riêng của mình. Nam nghệ sĩ bày tỏ: "Với tôi, gia đình luôn là hàng đầu và quan trọng nhất. Sau nhiều năm không đóng điện ảnh, đã đến thời điểm tôi bước vào điện ảnh bằng cách của mình. Tình cảm mà tôi gửi gắm qua phim là tình cảm gia đình mà ai cũng sẽ có, sẽ thấy và một lần mong ước". Anh cũng tiết lộ rằng chất liệu trong Nhà Ba Tôi Một Phòng xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân: mất mẹ từ nhỏ, thiếu hụt tình thân và mong muốn gửi gắm thông điệp về mái ấm trọn vẹn.

Thông qua First Look Trailer đã tiết lộ, Nhà Ba Tôi Một Phòng kể về lát cắt cuộc sống của hai cha con dân lao động, sống cùng nhau trong một căn chung cư thông suốt. Người cha hằng ngày làm, giao mắm để kiếm tiền mưu sinh, còn cô con gái GenZ thì ấp ủ giấc mơ lớn và hy vọng đổi đời. Sự khác biệt về thế hệ, lý tưởng sống khiến hai cha con nảy sinh mâu thuẫn, nhưng đằng sau đó vẫn là những khoảnh khắc thấu hiểu chân thành, hứa hẹn lấy nước mắt người xem dịp Tết này.

Nhà Ba Tôi Một Phòng khởi chiếu vào mùng 1 Tết 2026.