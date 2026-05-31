Bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi làm việc vào các ngày trong tuần, nhưng lại bị đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn mửa nghiêm trọng vào cuối tuần? Đừng cho rằng đó chỉ là do giấc ngủ bị gián đoạn vào cuối tuần. Có thể là do "cà phê" bạn uống mỗi ngày đang ảnh hưởng đến cơ thể mà bạn không nhận ra.

Nghiên cứu trường hợp gần đây liên quan đến một phụ nữ bị đau đầu dữ dội và buồn nôn vào mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật trong hai tháng. Tuy nhiên, các triệu chứng này hoàn toàn biến mất vào các ngày trong tuần. Điều tra chi tiết cho thấy tình trạng bất thường này là "đau đầu do cai cà phê", gây ra bởi việc cô thường xuyên uống cà phê vào các ngày trong tuần và đột ngột ngừng vào cuối tuần.

Báo cáo cho biết bệnh nhân này đã thường xuyên uống hai tách cà phê mỗi ngày vào các ngày trong tuần trong gần 10 năm. Các chuyên gia y tế giải thích rằng việc tiêu thụ cà phê kéo dài khiến não tự động thích nghi bằng cách tăng số lượng thụ thể adenosine. Khi ngừng uống cà phê đột ngột vào cuối tuần, nồng độ caffeine giảm nhanh chóng, làm rối loạn cân bằng hệ thần kinh và kích thích trực tiếp các thụ thể đau. Điều này dẫn đến đau đầu dữ dội (đau theo mạch) cũng như buồn nôn và nôn mửa.

Hãy uống cà phê đúng cách

Uống cà phê để tận hưởng những lợi ích và cảm thấy sảng khoái một cách an toàn mà không có nguy cơ nghiện hoặc các triệu chứng cai nghiện (hội chứng cai caffeine) có thể được thực hiện bằng cách tuân theo các nguyên tắc đơn giản sau:

- Kiểm soát lượng caffeine tiêu thụ hàng ngày: Hạn chế lượng caffeine không quá 400mg mỗi ngày (tương đương khoảng 3 tách espresso) để đảm bảo an toàn.

- Chọn thời điểm uống cà phê hợp lý: Tránh uống cà phê vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối để không làm gián đoạn giấc ngủ và giảm sự tích tụ caffeine trong cơ thể.

-Không nên bỏ thuốc đột ngột: Đối với những người đã nghiện caffeine, không nên ngừng uống đột ngột.

- Cách cai cà phê đúng cách: Tốt nhất là nên giảm dần, khoảng 1/4 đến 1/2 cốc mỗi ngày. Điều này giúp cơ thể có thời gian thích nghi và dần dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào caffeine.

Những triệu chứng nào cần được chăm sóc y tế ngay lập tức?

Nếu bạn đang trong quá trình giảm hoặc bỏ cà phê và gặp phải những triệu chứng bất thường này, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe:

- Đau đầu dữ dội ở thái dương, kèm theo cơn đau nhói lan theo mạch.

- Các triệu chứng có thể bao gồm buồn nôn, nôn mửa, sợ tiếng ồn lớn hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Chìa khóa để thưởng thức cà phê lành mạnh là "điều độ và đều đặn". Phương pháp khoa học và liều lượng phù hợp sẽ giúp bạn thưởng thức ly cà phê yêu thích đồng thời duy trì sức khỏe bền vững.

Nguồn và ảnh: QQ