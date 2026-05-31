Trái cây từ lâu được xem là12 nhóm thực phẩm lành mạnh, giàu vitamin và chất chống oxy hóa, xuất hiện gần như mỗi ngày trong gian bếp của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, không ít người vẫn giữ thói quen “tiếc của”, chỉ cắt bỏ phần bị mốc rồi tiếp tục ăn phần còn lại mà không biết rằng điều này có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Đặc biệt trong mùa hè nóng ẩm, trái cây rất dễ bị nấm mốc tấn công nếu bảo quản không đúng cách. Những đốm mốc nhỏ tưởng như vô hại thực chất có thể là dấu hiệu cho thấy vi nấm đã xâm nhập sâu vào bên trong quả.

Vì sao trái cây mốc nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ?

Nấm mốc trên thực phẩm không chỉ làm thay đổi mùi vị mà còn có khả năng sản sinh độc tố vi nấm - một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và tổn thương nội tạng nguy hiểm.

Nhiều người cho rằng chỉ cần cắt bỏ phần hỏng là đủ an toàn. Nhưng trên thực tế, các sợi nấm có thể lan rộng vào bên trong trái cây từ rất sớm. Phần nhìn còn “lành lặn” đôi khi đã bị nhiễm độc tố mà mắt thường không thể phát hiện.

Theo BS Trần Thị Minh Hạnh - Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, độc tố nấm mốc có thể tồn tại ngay cả khi thực phẩm được chế biến ở nhiệt độ cao. Việc cố sử dụng trái cây đã mốc không chỉ gây rối loạn tiêu hóa mà còn làm tăng nguy cơ ảnh hưởng gan, thận nếu tích tụ lâu dài.

Những độc tố nguy hiểm có thể xuất hiện trong trái cây mốc

Aflatoxin - chất độc được WHO cảnh báo

Đây là loại độc tố nổi tiếng nguy hiểm, được xếp vào nhóm chất gây ung thư hàng đầu. Aflatoxin thường xuất hiện ở môi trường ẩm nóng và có thể tồn tại trong một số loại trái cây nhiều đường khi bị hỏng lâu ngày.

Điều đáng sợ là chất này rất bền nhiệt, nghĩa là nấu chín cũng chưa chắc loại bỏ hoàn toàn được.

Patulin - độc tố thường gặp trong táo và lê hỏng

Patulin là độc tố vi nấm phổ biến ở các loại quả mềm như táo, lê, cà chua. Chúng có thể gây kích ứng đường ruột, đau bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy nếu ăn phải với lượng lớn.

Ochratoxin - ảnh hưởng tới gan và thận

Loại độc tố này thường xuất hiện trong trái cây bảo quản lâu ngày hoặc bị dập nát. Một số nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc kéo dài với ochratoxin có thể ảnh hưởng đến chức năng gan và thận.

Dấu hiệu nhận biết trái cây đã nhiễm mốc

Không phải lúc nào nấm mốc cũng xuất hiện rõ ràng bằng những mảng lông trắng xanh. Có nhiều dấu hiệu âm thầm hơn mà nhiều người dễ bỏ qua như:

- Trái cây mềm nhũn bất thường

- Có mùi chua hoặc mùi lên men

- Xuất hiện đốm nâu đen

- Chảy nước ở cuống hoặc đáy quả

- Ruột đổi màu khi bổ ra

- Bề mặt nhớt hoặc có lớp bột lạ

Đặc biệt với các loại trái cây mọng nước như dưa hấu, nho, đào, xoài, vi khuẩn và nấm có thể lan rất nhanh từ phần hỏng sang toàn bộ quả.

Vì sao người Việt dễ mắc thói quen “cắt bỏ rồi ăn tiếp”?

Theo các chuyên gia, nguyên nhân lớn nhất là tâm lý tiếc thực phẩm và cho rằng phần còn lại “vẫn bình thường”. Nhiều gia đình còn có thói quen trữ trái cây trong tủ lạnh quá lâu khiến nguy cơ nấm mốc tăng cao.

Ngoài ra, việc thấy phần mốc chỉ xuất hiện nhỏ trên bề mặt khiến nhiều người chủ quan. Nhưng với trái cây mềm, cấu trúc nhiều nước khiến vi nấm lan nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Cách bảo quản trái cây an toàn trong mùa nóng

- Để hạn chế tình trạng trái cây bị mốc, các chuyên gia khuyên nên:

- Mua lượng vừa đủ dùng trong vài ngày

- Không để trái cây dập chung với quả lành

- Lau khô trước khi cho vào tủ lạnh

- Không bảo quản quá lâu

- Kiểm tra trái cây mỗi ngày để loại bỏ quả hỏng kịp thời

Một mẹo nhỏ là nên tách riêng các loại quả tiết ra nhiều khí ethylene như chuối, táo vì chúng có thể làm các loại trái cây khác chín nhanh và dễ hỏng hơn.

Trái cây vốn là thực phẩm tốt cho cơ thể, nhưng chỉ khi còn tươi và an toàn. Việc cố tận dụng thực phẩm đã mốc có thể khiến cơ thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ âm thầm trong thời gian dài.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng khi phát hiện trái cây có dấu hiệu mốc, mềm nhũn hoặc đổi mùi, cách an toàn nhất là bỏ hoàn toàn thay vì cố cắt bỏ để sử dụng tiếp.

Trong ăn uống, tiết kiệm là cần thiết, nhưng an toàn cho sức khỏe vẫn luôn là điều quan trọng hơn cả.