Cô gái trẻ bị viêm nhiễm và xuất huyết dạ dày vì kiểu giảm cân nhiều người làm

Trong chương trình y tế trực tuyến "The Doctor Is So Spicy” (Đài Loan, Trung Quốc) số gần đây, bác sĩ Vi Trí Vỹ cho biết, giảm cân là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm nhất dịp Tết. Là một bác sĩ cấp cứu, ông nhận định các ca nhập viện do biến chứng từ giảm cân tăng lên đáng kể trong thời gian cận Tết. Đa số các trường hợp liên quan đến bệnh lý về dạ dày.

Trong số đó, có 1 nữ bệnh nhân trẻ làm ông nhớ đến và trăn trở nhiều nhất. Được biết, cô gái này chỉ mới ngoài 20 tuổi. Cô nhập viện cấp cứu vào nửa đêm trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn và suy giảm nhận thức nhưng chưa hôn mê.



Kết quả kiểm tra chỉ ra cô bị viêm dạ dày ăn mòn, viêm loét dạ dày tá tràng có áp xe và xuất huyết dạ dày cấp tính. May mắn là cấp cứu kịp thời nên tình trạng đã được kiểm soát thành công. Sáng ngày hôm sau, cô gái trẻ được chuyển sang phòng bệnh tại Khoa Nội tiêu hóa để tiếp tục điều trị.

Khi điều tra bệnh sử, cô gái cho biết mình phát hiện các triệu chứng bất thường từ vài ngày trước đó. Cụ thể, cô này bị chán ăn, thậm chí cứ nhìn thấy đồ ăn là buồn nôn. Tuy nhiên, vì đang nỗ lực giảm cân nên lúc đầu cô còn cảm thấy vui mừng. Nhưng sau đó, cô bắt đầu đi ngoài ra phân đen, cứ ăn vào là đau bụng, tiêu chảy. Lúc này, cô đã cảm thấy lo lắng nhưng chưa nghĩ đến việc đi khám mà cho rằng chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn là được.

Buổi tối của 2 ngày sau, cô thậm chí còn thấy máu trong phân của mình. Sau đó cô bắt đầu lên cơn đau bụng dữ dội, vừa buồn nôn lại vừa tiêu chảy. Cuối cùng phải tự gọi cấp cứu tới bệnh viện giữa đêm muộn.

Giảm cân sai phương pháp gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm

Hóa ra, cô gái này mới tốt nghiệp và khá khó khăn mới xin được việc. Nhưng công việc của cô rất quan trọng ngoại hình, phải mặc những bộ đồng phục lộ dáng trong khi cô chưa đến mức thừa cân nhưng cơ thể lại hơi tròn trịa, không săn chắc. Đặc biệt là vùng bụng, đùi và bắp tay của cô tích trữ nhiều mỡ thừa. Vì vậy, cô đã hạ quyết tâm giảm cân bằng mọi cách, không chỉ để phục vụ cho công việc mà còn muốn mình xinh đẹp hơn để đón Tết cận kề.

Sau khi nghiên cứu vài ngày trên internet, cô gái này tự “chế” cho mình một thực đơn ăn kiêng riêng. Ban ngày cô chỉ ăn bánh quy không đường, loại dành riêng cho người giảm cân. Nhưng lượng bánh quy cô ăn rất ít, thay vào đó uống nước trà xanh liên tục để chống đói. Cô cũng đọc được ở đâu đó rằng trà xanh có tác dụng làm sạch ruột, “đốt cháy” mỡ thừa vùng bụng và đẹp da nên cố gắng uống càng nhiều càng tốt.

Buổi tối cô thường nhịn ăn, nếu không nhịn nổi thì sẽ ăn salad rau xà lách với loại sốt ăn kiêng chuyên dụng. Cứ như vậy, dù gian khổ nhưng cô gái trẻ đã duy trì chế độ ăn này được hơn một tháng. Cô nói rằng, lúc đầu thật sự rất khó khăn và không có năng lượng làm việc, nhưng sau khoảng 2 tuần thì cơ thể cô đã thích nghi và cô không còn cảm thấy đói nữa, thậm chí còn chán ăn.

Bác sĩ Vi cho biết, chế độ ăn kiêng của cô gái rất phản khoa học nhưng lại không phải hiếm với phụ nữ trẻ tuổi. Chính việc ăn uống thất thường, nhịn ăn, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, uống quá nhiều trà xanh nhất là khi bụng đói, cộng thêm áp lực căng thẳng vì phải giảm cân bằng mọi cách đã gây ra biến chứng nghiêm trọng về đường tiêu hóa cho cô. Bao gồm viêm loét dạ dày tá tràng và xuất huyết dạ dày cấp tính. Thậm chí còn có dấu hiệu ban đầu của viêm phúc mạc nguy hiểm.

Hãy chú ý đến các triệu chứng của viêm loét dạ dày tá tràng

Khi được hỏi tại sao ca bệnh này lại khiến ông trăn trở, bác sĩ Vi cho biết rằng đó là do 3 điều. Thứ nhất, cô gái này còn quá trẻ, thân hình không đẹp nhưng vẫn ở mức cân đối, không thừa cân và không cần giảm cân tiêu cực đến vậy.

Thứ hai, kiểu ăn uống đó của cô rất phổ biến với phụ nữ trẻ tuổi, điều đó khiến ông một lần nữa phải gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về giảm cân sai cách. Nhất là hành vi nhịn ăn và thói quen nghe hoặc làm theo bất kỳ thông tin nào trên internet mà không có kiểm chứng, không cần cơ sở khoa học hay hướng dẫn chuyên gia.

Thứ ba, đó là ông cảm thấy nuối tiếc và tức giận khi cô gái trẻ phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng từ cơ thể. Ông chia sẻ thêm rằng, thực tế có rất nhiều người trẻ chủ quan và thiếu kiến thức sức khỏe giống như bệnh nhân. Họ cũng ngại hoặc sợ phải đi đến các bệnh viện, địa điểm khám chữa bệnh. Sau đó, đến khi bệnh rất nặng mới phát hiện thì có hối hận bao nhiêu cũng không kịp.

Nhân trường hợp ca bệnh này, ông không chỉ khuyên người trẻ hãy giảm cân lành mạnh mà còn cần chú ý đến các triệu chứng viêm loét dạ dày tá tràng. Đây là căn bệnh phổ biến ở những người thành thị bận rộn, người trẻ ăn uống thất thường hay giảm cân tiêu cực, uống nhiều bia rượu, căng thẳng kéo dài… với 8 triệu chứng thường gặp nhất sau đây:

- Đau bụng, khó tiêu, buồn nôn.

- Ợ hơi, ợ chua và nóng rát.

- Đau vùng bụng rốn.

- Đau âm ỉ, đau tức hoặc đau từng cơn.

- Rối loạn tiêu hóa gây táo bón hoặc tiêu chảy.

- Mất ngủ do cảm giác đầy bụng hoặc đau bụng râm râm về đêm.

- Mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Cân nặng giảm sút, da xanh sạm da.

- Chán ăn, ăn xong có thể buồn nôn hoặc đau bụng, tiêu chảy.