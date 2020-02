Cô gái than thở dùng dằng 4 năm yêu trai ly thân, tiền không 1 xu, ái ân cũng chẳng ăn thua, trước thềm Valentine "chị đại" thả nhẹ chiếc comment mà chị em vỗ tay rào rào

Trong một câu chuyện đăng tải gần đây kể lại về một tình huống một cô gái than thở yêu một anh 4 năm, tiểu sử là ly thân vợ, lại không có tiền, sex cũng chẳng ăn thua nhưng vẫn nhùng nhằng chưa bỏ được, "chị đại" Trương An Xinh đã "nóng mặt" thả một chiếc comment đánh thẳng vào vấn đề trọng tâm để giúp cô gái tỉnh ngộ, mà chị em xung quanh lại vỗ tay rào rào.



Trương An Xinh được biết đến là một người phụ nữ thành đạt và có những quan điểm sắc sảo tích cực với hội chị em. Chị cũng là admin chính của nhóm đàn bà 65 ngàn thành viên khá đình đám trên MXH.

Dù cũng có nhiều bàn cãi trước đó, dù có nhiều phụ nữ mù quáng vì yêu mà biện hộ cho người đàn ông của mình, nhưng nhiều phụ nữ vẫn tin rằng nhìn vào cách rút ví của người đàn ông sẽ thấy tình yêu hay không rõ nhất.

Ở tình huống một cô gái yêu 1 anh chàng chàng được nước non gì mà còn dùng dằng không bỏ được, chị đại Trương An Xinh với cách nhìn nhanh đã “thả” 1 comment mà khi kể lại câu chuyện đã khiến hội chị em đã thi nhau like, share hưởng ứng quan điểm này: "Nói gì thì nói chứ tôi bỏ qua hết mọi chuyện cho anh nhân vật chính trong bài, nhưng riêng khoản yêu 4 năm mặn nồng tha thiết mà anh không hề cho tiền chị, không giúp đỡ chị 1 tí nào thì tôi khinh anh lắm...". Bỏ qua chuyện ly thân (danh chưa chính), bỏ qua cả đoạn sex cũng kém... thì vấn đề mấu chốt nhất chính là anh ta chẳng chịu chi 1 xu cho cô bạn gái của mình. Cách nhìn nhanh, nhìn thẳng của Trương An Xinh khiến chị em phục.

Dưới đây là câu chuyện chi tiết được "chị đại" chia sẻ:

"Trao đổi trong topic của 1 cô gái yêu 1 anh ly thân vợ - yêu 4 năm tâm sự tiền không có 1 xu, sex cũng không ăn thua. Thế mà chưa bỏ được!

Comment của Xinh: Nói gì thì nói chứ tôi bỏ qua hết mọi chuyện cho anh nhân vật chính trong bài, nhưng riêng khoản yêu 4 năm mặn nồng tha thiết mà anh không hề cho tiền chị, không giúp đỡ chị 1 tí nào thì tôi khinh anh lắm.

Nếu yêu chỉ là lời nói và lên giường thì ông nào chả say đắm được hỡi ôi! Đến 1 công nhân khu chế xuất lương 7 triệu lĩnh lương còn cho bạn gái 2 triệu tiêu vặt kia kìa!

Comment của 1 bạn nào đó: Nhỡ cô ta giàu rồi không cần tiền thì sao?

Xinh: Em giàu là việc của em! Còn anh cho em, lo lắng giúp đỡ em lại là việc của anh! Hai việc khác nhau nha! Ví dụ tôi có 1000 tỷ thì người yêu tôi đưa cho tôi 1 tỷ để shopping vẫn là tấm lòng của anh ấy! Yêu nhau mà cứ vuốt tóc xoa đầu nhớ nhung, làm tình rồi ca bài tình nghĩa qua ngày thì xin mời anh biến.

Comment của 1 bạn nào đó: Không phải ai cũng cần tiền, người ta thiếu cái gì thì cần bù đắp cái đó!

Xinh: Tôi không cần tiền của đàn ông, tôi cũng không cần ai bù đắp tiền bạc cho tôi cả.

Nhưng vì tôi hiểu rõ, đàn ông tiêu tiền cho phụ nữ là 1 trong những biểu hiện rõ nhất của sự trân trọng và thương yêu.

Nên tôi vẫn vui khi nhận dù ít dù nhiều!

Đàn ông làm ra tiền bằng mồ hôi nước mắt.

Khi anh ấy đưa cho bạn những đồng tiền ấy, tức là anh ấy đã coi bạn là thân thuộc rồi. Anh ấy đã không tiếc công sức mồ hôi nước mắt vì bạn rồi!

Còn bạn cầm tiền đó làm gì, thì đó lại là việc của bạn.

Có thể bạn giữ đó, khi hai người cần thì bỏ ra cùng nhau lo.

Có thể bạn shopping hết luôn

Tùy vào tính cách và mối quan hệ của hai bạn.

Kết:

Một phần thương yêu rất quan trọng của đàn ông thể hiện qua tiền bạc!

Với những người siêu giàu - họ yêu nhau cũng còn hỗ trợ nhau công việc, dự án, đầu tư... để cùng nhau kiếm tiền. Đặc biệt là trong mọi việc đều ưu tiên người nữ.

Đó là sự thật - không thể chối cãi!

Sĩ diện bệnh phu thì mới luôn cho rằng chỉ có người nghèo mới quan trọng tiền bạc, chỉ có lợi dụng mới mong đàn ông cho tiền.

Chồng bạn bảo: Anh đi làm mệt mỏi cả ngày về nhà em đừng có nói nhiều nữa.

Xong cuối tháng anh ta đưa bạn cục tiền.

Thì bạn biết là nó đi làm mệt thật - và cái mệt mà nó phải chịu đựng ấy, là vì bạn và con bạn!

Chứ còn nó nịnh nọt, ngọt ngào, xong cuối tháng nào nó cũng xin thêm bạn mấy triệu nhậu nhẹt tiêu pha. Thì có mà tình nghĩa mồm.

Thử hỏi những anh đàn ông chăm chỉ, trách nhiệm, ham học hỏi, vất vả làm ăn mà vẫn lẹt đẹt hết năm này qua năm khác thì là cái dạng gì?

Chỉ biết chúc mừng bạn đã quay số trúng thưởng là... 1 gã ngu!".

"Đàn ông tiêu tiền cho phụ nữ là 1 trong những biểu hiện rõ nhất của sự trân trọng và thương yêu", "Một phần thương yêu rất quan trọng của đàn ông thể hiện qua tiền bạc!", điều này hoàn toàn đúng. Đó không phải là thực dụng hay lợi dụng, đàn bà nhiều lúc thường ru ngủ mình bằng những biện hộ cho người đàn ông nửa vời, tệ bạc, những gã Sở Khanh. Nhưng người ngoài cuộc thường nhìn nhanh, nhìn rõ mọi vấn đề nhất. Sự thật dù hơi phũ nhưng dầu sao vẫn là sự thật. Nếu yêu đàn ông sẽ không tiếc công sức, không tiếc tiền của cho người phụ nữ mình thương yêu thật lòng.

Điều này không có gì mâu thuẫn với việc phụ nữ nên tự chủ về kinh tế. Phụ nữ không nên ngồi chờ người đàn ông chu cấp cho mình, hay mang tâm lý dựa dẫm vào người khác, nhưng rõ ràng muốn đọc vị được tình yêu người đàn ông dành cho bạn hay không có thể nhìn vào cách anh ta rút ví.

Cuộc sống phụ nữ luôn phải chủ động trong mọi vấn đề, cả về kinh tế. Tuy nhiên, kể cả phụ nữ có giàu đến đâu, có tự chủ đến đâu nhưng vẫn thích cảm giác có một bờ vai, một người đàn ông chẳng tiếc mình thứ gì. Không phải chị Xinh dạy một người phụ nữ lựa chọn đàn ông giàu mà điều quan trọng cần lưu tâm chính là cách anh ta đối đãi với bạn như thế nào. Đàn ông khôn lỏi thường nói lời ngọt ngào, nhưng hành động thì tệ, rút ví thì xót ruột. Còn đàn ông tử tế, chân thành thì không quan trọng anh ta có bao nhiêu tiền trong ví nhưng nhìn vào cách anh ta cư xử, cách anh ta rút ví cũng sẽ gửi cả "cái tâm" trong đó.

"Đàn ông làm ra tiền bằng mồ hôi nước mắt. Khi anh ấy đưa cho bạn những đồng tiền ấy, tức là anh ấy đã coi bạn là thân thuộc rồi. Anh ấy đã không tiếc công sức mồ hôi nước mắt vì bạn rồi". Đúng thế, không phải vì đàn ông giàu mới có thể mạnh tay chi tiền, cũng không phải anh ta đưa bạn bao nhiêu tiền mà là cách anh ta chi tiền cho bạn như thế nào.

Phụ nữ nhiều lúc cứ ngẫm ngợi tự hỏi: "Không biết anh ấy có yêu mình thật lòng không?", nhưng thực ra không khó để có câu trả lời phải không nào, chỉ có điều bạn có đủ tỉnh táo để nhận ra giá trị của chính mình và bản chất của người đàn ông đang nhân danh tình yêu để ở bên bạn hay không mà thôi.