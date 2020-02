Valentine năm nay thử "chơi lớn" bằng những câu tỏ tình "nhũn tim" này xem sao

Nhưng thời điểm hiện tại, khi mà dịch cúm Corona dễ khiến cho những buổi hẹn hò đi chơi trở nên "xa cách" vì chiếc khẩu trang thì viễn cảnh Valentine "một mình" lại như hiện ra trước mắt.

Với tình hình khó khăn để có thể gặp nhau như vậy, sao không thử "chơi lớn" bằng cách gửi cho người ấy vài tin nhắn yêu thương, biết đâu nàng không giận mà lại "yêu càng thêm yêu" thì sao.

Khi mà "Anh yêu em" dường như đã trở nên quá quen thuộc nhưng những dịp đặc biệt như thế này, chỉ cần câu nói như vậy cũng là quá đủ. Nhất là với những cặp đôi đang yêu xa, một tin nhắn đơn giản cũng sẽ khiến cho cả hai trái tim trở nên thổn thức vì thương nhớ.

Câu tỏ tình muôn thủa không bao giờ lỗi mốt nay đã được nâng lên tầm cao mới

Trái tim cùng dòng chữ "I Love You" hiện lên mạnh mẽ giữa khung cảnh lãng mạn sẽ khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải xiêu lòng. Cũng vẫn là câu tỏ tình muôn thủa đấy thôi nhưng khi được chuyển sang hình ảnh động lại mang đến cảm xúc khác biệt hoàn toàn mới mẻ.

Hay như "You are my only sunshine", câu nói cũng thuộc hàng kinh điển để các chàng trai thể hiện hết sự yêu thương trân trọng dành tặng cho nửa kia của mình. Khi được thêm một chút biến tấu, chắc chắn bạn nữ sẽ ngạc nhiên và xúc động hơn nhiều so với một tin nhắn thông thường.

"Corona không xa em nha"

Không những thế, trong lúc dịch cúm corona, các cặp đôi còn không bỏ lỡ cơ hội để "thả thính" nhau với những câu châm ngôn tỏ tình vừa hài hước lại vừa nêu cao tinh thần "tình yêu đẩy lui dịch bệnh".



Vẫn câu thính quen thuộc "Trời đổ mưa rồi sao em chưa đổ anh" nhưng với một biến tấu hoàn toàn mới chắc chắn sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt "người ấy" vì sự dễ thương cùng khả năng sáng tạo độc đáo.

Mỗi ngày Valentine luôn là một kỷ niệm đẹp để đánh dấu cho tình yêu bước sang một trang mới. Chính vì vậy, hãy dành cho nhau sự đặc biệt không chỉ bằng những món quà mà ngay cả từ những tin nhắn yêu thương nhỏ bé nhất. Và hãy luôn làm điều đó cho người thương để mỗi ngày đều trở thành lễ tình nhân.