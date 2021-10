Cô gái suýt mù sau cắt mí mắt phải: Chuyên gia đưa ra 2 lưu ý trước - 9 lưu ý sau khi cắt mí mắt để tránh tai biến lại đẹp bền tự nhiên

Theo PGS.TS. Trần Thiết Sơn, cắt mí mắt hay tạo mắt 2 mí không mấy phức tạp nhưng không phải vì thế mà chủ quan làm ở bất cứ đâu, nhất là những spa, thẩm mỹ viện chưa được công nhận.

Những biến chứng có thể xảy ra khi cắt mí mắt là chảy máu rất nhiều do mí mắt có mạch máu lớn, sụp mí do cắt vào cơ nâng mi, mắt bị trợn do cắt da quá nhiều, mí mắt lộn ngược lên trên, mắt không nhắm kín được như ban đầu, nặng hơn nữa là ảnh hưởng trực tiếp đến đôi mắt, mắt bị mù lòa. Khi gặp phải những biến chứng này, việc khắc phục sẽ vô cùng khó khăn.