25 thói quen tối giản giúp nhà luôn gọn gàng: Ít dọn vẫn sạch, ít mua vẫn đủ

Vì sao lối sống tối giản giúp nhà luôn sạch mà không tốn công?

Nhiều người nghĩ rằng muốn nhà gọn gàng phải dọn dẹp liên tục, nhưng thực tế, sự bừa bộn thường đến từ thói quen tích tụ: tích đồ, tích bụi, tích việc chưa làm.

Khi áp dụng nguyên tắc tối giản, bạn không cần dọn nhiều - vì ngay từ đầu đã không tạo ra quá nhiều thứ cần dọn. Nhà ít đồ hơn, việc quản lý trở nên nhẹ nhàng hơn, chi tiêu cũng kiểm soát tốt hơn.

Đặc biệt với phụ nữ bận rộn hoặc bước vào giai đoạn trung niên, cách sống này giúp:

Giảm áp lực việc nhà Tiết kiệm chi phí mua sắm không cần thiết Tạo cảm giác thư thái khi trở về nhà Giữ năng lượng cho những việc quan trọng hơn

Dưới đây là 25 thói quen nhỏ nhưng tạo khác biệt lớn.

Nhóm 1: Những việc nhỏ làm ngay - nhà luôn gọn

- Sau khi thức dậy, chỉnh lại ga giường, chăn và gối để căn phòng trông ngăn nắp ngay lập tức.

- Khi đánh răng rửa mặt, lau nhanh bồn rửa để tránh vết bẩn tích tụ lâu ngày.

- Chải tóc trong phòng tắm và dọn tóc rụng ngay sau đó để tránh bám vào sàn nhà.

- Lau bếp trong lúc nấu ăn, thay vì để dồn lại sau bữa ăn.

- Cất ngay những vật dụng nhỏ như dây buộc tóc, kẹp tóc vào hộp riêng để không thất lạc.

- Quần áo bẩn nên cho ngay vào giỏ giặt thay vì đặt tạm trên ghế.

- Vứt rác trực tiếp vào thùng, tránh để rác trên bàn rồi quên mất.

- Sau khi dùng điều khiển, sạc điện thoại hoặc đồ nhỏ, đặt lại đúng vị trí cũ.

Những hành động nhỏ này chỉ mất vài chục giây nhưng giúp giảm đáng kể thời gian dọn dẹp về sau.

Nhóm 2: Ít đồ hơn - quản lý dễ hơn

- Hạn chế mua những món đồ không thực sự cần thiết.

- Dọn bớt những vật dụng lâu không sử dụng để tránh chiếm diện tích.

- Treo quần áo thường dùng thay vì gấp nhiều lần gây bừa bộn.

- Cất quần áo trái mùa để tủ đồ thông thoáng hơn.

- Không tích trữ quá nhiều hộp giấy hoặc chai lọ trong nhà.

- Không mang tờ rơi quảng cáo hoặc giấy không cần thiết vào nhà.

Nguyên tắc đơn giản: đồ càng ít, nhà càng dễ sạch.

Nhóm 3: Bếp gọn - nhà nhẹ việc

Lau bếp ngay trong quá trình nấu ăn để tránh dầu mỡ tích tụ.

- Bỏ ngay thực phẩm và gia vị hết hạn trong tủ lạnh.

- Phân loại rau củ và thịt sau khi đi chợ để dễ bảo quản.

- Dọn rác nhà bếp mỗi ngày để tránh mùi khó chịu.

- Tận dụng túi mua sắm nhỏ làm túi rác tiện lợi.

Nhà bếp sạch giúp giảm đáng kể thời gian tổng vệ sinh cuối tuần.

Nhóm 4: Tận dụng thời gian rảnh

- Trong khi chờ nước sôi hoặc nấu súp, tranh thủ lau mặt bếp hoặc dọn bàn.

- Khi có vài phút rảnh, có thể quét nhà hoặc gấp quần áo.

- Thu gom rác trước khi ra ngoài để không bị quên.

- Chuẩn bị sẵn quần áo cho ngày hôm sau để buổi sáng nhẹ nhàng hơn.

Việc nhà không cần làm liên tục, chỉ cần tận dụng các khoảng thời gian ngắn.

Nhóm 5: Mua ít nhưng chất lượng hơn

- Ưu tiên quần áo chất lượng tốt để dùng lâu dài thay vì mua nhiều đồ giá rẻ.

- Giặt quần áo đúng thời điểm và lấy xuống ngay khi khô để tránh chất đống.

Mua ít hơn nhưng tốt hơn giúp tiết kiệm tiền về lâu dài, đồng thời giảm áp lực sắp xếp.

Bí quyết duy trì: Mỗi ngày 10-15 phút là đủ

Điểm chung của những người duy trì được nhà cửa gọn gàng là họ không đợi đến cuối tuần mới dọn. Họ chia nhỏ công việc mỗi ngày:

- 5 phút buổi sáng chỉnh giường

- 5 phút buổi tối dọn bếp vài phút trong ngày để cất đồ đúng chỗ

Nhờ vậy, việc dọn dẹp không còn là gánh nặng.

Một không gian sống gọn gàng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giúp đầu óc thoải mái hơn, hạn chế mua sắm bốc đồng và kiểm soát tài chính tốt hơn.

Tối giản không có nghĩa là thiếu thốn – mà là giữ lại những thứ thực sự cần thiết để cuộc sống nhẹ nhàng hơn mỗi ngày.