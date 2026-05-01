Căn hộ 37m² của cô gái độc thân khiến 300.000 người thích: Nhỏ nhưng tinh tế đến từng góc

Sống một mình không còn là lựa chọn “tạm thời”

Nhiều người trẻ hiện nay không còn xem việc sống độc thân là một giai đoạn chờ đợi, mà coi đó là lựa chọn chủ động. Họ ưu tiên đầu tư cho học tập, công việc và trải nghiệm cá nhân thay vì dành quá nhiều thời gian cho các mối quan hệ không phù hợp.

Nhân vật trong câu chuyện là một cô gái sinh những năm 1990, từng trải qua một mối tình thời đại học nhưng không kéo dài sau khi tốt nghiệp. Thay vì vội vàng bước vào mối quan hệ mới, cô chọn tập trung phát triển sự nghiệp và ổn định tài chính.

Sau vài năm đi làm, cô tích lũy đủ tiền đặt cọc và mua một căn hộ nhỏ tại Hồ Nam. Diện tích sử dụng chỉ 37m² nhưng được bố trí hợp lý, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của một người sống độc lập.

Bố cục nhỏ nhưng tối ưu công năng

Căn hộ có diện tích đăng ký 50m² nhưng diện tích sử dụng thực tế là 37m², gồm một phòng ngủ, phòng khách và hai ban công. Điểm đặc biệt là mọi không gian đều được tính toán kỹ để vừa đảm bảo tiện nghi, vừa giữ được cảm giác thoáng đãng.

Ngay lối vào là hệ tủ giày kết hợp tủ treo tường, giúp tăng khả năng lưu trữ mà không gây cảm giác chật chội. Tông màu trắng chủ đạo khiến khu vực này trông sáng sủa và gọn gàng hơn so với diện tích thực.

Tủ lạnh được đặt khéo léo cạnh hệ tủ, giúp tiết kiệm diện tích bếp và tạo cảm giác liền mạch cho tổng thể căn nhà. Một tấm thảm nhỏ ở cửa giúp giữ vệ sinh, đồng thời tạo thói quen thay giày ngay khi bước vào nhà – chi tiết nhỏ nhưng thể hiện lối sống ngăn nắp.

Không gian ăn uống nhỏ nhưng đủ cảm xúc

Khu vực ăn uống được bố trí giữa lối vào và phòng khách, sử dụng bàn nhỏ kiểu quầy bar. Trên bàn có hoa và tranh trang trí, tạo cảm giác ấm cúng.

Điểm đáng chú ý là không gian dưới bàn cũng được tận dụng để chứa đồ. Nhờ cách sắp xếp kín đáo, khu vực này không gây cảm giác bừa bộn mà vẫn đảm bảo công năng lưu trữ.

Một chiếc đèn thả trần màu trắng tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, giúp không gian trở nên tinh tế hơn mà không cần nhiều chi tiết phức tạp.

Phòng khách tối giản nhưng không đơn điệu

Phòng khách nối liền với ban công lớn, giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào toàn bộ khu vực sinh hoạt. Thiết kế cửa vòm giữa phòng khách và ban công tạo cảm giác mềm mại, đồng thời giúp không gian có chiều sâu hơn.

Tông màu chủ đạo gồm xám nhạt, be và trắng, tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Ghế sofa thiết kế lượn sóng mang lại sự mềm mại, trong khi các bức tranh treo tường tạo điểm nhấn nghệ thuật.

Tivi treo tường kết hợp tủ treo giúp giải phóng diện tích sàn, khiến căn phòng trông rộng hơn so với thực tế.

Ban công - nơi thư giãn quan trọng nhất

Ban công lớn có cửa kính sát trần, mang lại nhiều ánh sáng tự nhiên. Một góc nhỏ được bố trí kệ cây xanh và máy pha cà phê, trở thành nơi thư giãn quen thuộc mỗi ngày.

Chủ nhân căn hộ cho biết đây là nơi cô thường ngồi uống cà phê, đọc sách hoặc đơn giản là ngắm cảnh sau giờ làm việc.

Việc nuôi một chú mèo nhỏ cũng giúp cuộc sống một mình bớt cảm giác cô đơn, đồng thời mang lại cảm giác căn nhà thực sự là nơi để trở về.

Bếp nhỏ nhưng đủ dùng

Khu bếp có dạng dài và hẹp, nhưng được thiết kế với hệ tủ treo trên và tủ dưới, giúp tăng không gian lưu trữ. Cửa kính được sử dụng để tránh cảm giác tối do bếp không có cửa sổ.

Do sống một mình nên số lượng đồ dùng nhà bếp không nhiều, giúp không gian luôn gọn gàng. Một ban công nhỏ cạnh bếp được tận dụng làm khu giặt và phơi đồ, tăng hiệu quả sử dụng diện tích.

Phòng ngủ sử dụng tatami để tiết kiệm diện tích

Thay vì dùng giường truyền thống, chủ nhà chọn chiếu tatami giúp không gian trông rộng hơn. Bàn trang điểm treo tường và hệ tủ quần áo sát tường giúp tối đa hóa diện tích lưu trữ.

Thiết kế đơn giản nhưng đủ tiện nghi cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Phòng tắm chỉ lớn hơn ban công nhỏ một chút, nhưng không hề tạo cảm giác chật chội.

Việc sử dụng rộng rãi màu trắng khiến phòng tắm trông vô cùng sạch sẽ, trong khi gạch lát sàn họa tiết đen trắng mang lại cảm giác tươi mới và trang nhã. Bồn rửa mặt treo tường giúp cô gái trẻ dễ dàng vệ sinh hơn.

Một lối sống đang trở nên phổ biến

Căn hộ nhỏ 37m² cho thấy xu hướng sống tối giản nhưng có chọn lọc đang ngày càng phổ biến ở người trẻ. Không cần diện tích lớn, chỉ cần bố trí hợp lý, không gian sống vẫn có thể đầy đủ tiện nghi và mang lại cảm giác dễ chịu.

Với nhiều người, sống một mình không phải là cô đơn mà là cơ hội để hiểu rõ bản thân, kiểm soát tài chính tốt hơn và tạo ra một không gian sống đúng với nhu cầu thực sự của mình.

Một căn nhà nhỏ, nhưng là nơi khiến người ở cảm thấy đủ đầy – đó có lẽ là tiêu chuẩn quan trọng nhất của không gian sống hiện đại.