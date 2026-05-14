Sau một buổi đi bơi cuối tuần, người phụ nữ 24 tuổi, ở Hà Nội thấy da ngứa nhẹ khi vừa lên khỏi bể. Nghĩ chỉ là phản ứng thông thường với nước clo nên chị không để ý. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, vùng cổ, lưng và hai cánh tay xuất hiện dày đặc nốt đỏ, cảm giác rát và ngứa tăng lên khiến chị phải đi khám.

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, cho biết bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc kèm nhiễm khuẩn nhẹ, nguyên nhân liên quan môi trường nước bể bơi không đảm bảo vệ sinh.

Theo bác sĩ Thành, bước vào cao điểm nắng nóng, số ca mắc bệnh da sau khi đi bơi có xu hướng tăng rõ rệt. Người bệnh thường gặp các biểu hiện như đỏ da, ngứa, nổi mẩn, viêm nang lông hoặc tổn thương nghi do nấm da.

Những bệnh lý phổ biến nhất gồm viêm da tiếp xúc do clo và hóa chất khử trùng, viêm nang lông do vi khuẩn, nấm da ở kẽ chân hoặc thân mình và tình trạng mề đay ở người có cơ địa nhạy cảm.

Đáng chú ý, một số trường hợp liên quan vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, tác nhân gây viêm nang lông cấp tính. Người bệnh có thể nổi mụn mủ, đau rát và ngứa ở lưng, ngực hoặc tay chân chỉ sau thời gian ngắn tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm.

Vùng cổ, lưng và hai cánh tay của cô gái xuất hiện dày đặc nốt đỏ. (Ảnh: BSCC)

Bác sĩ cho biết nhiều người lầm tưởng chỉ cần bể có mùi clo là đủ an toàn. Thực tế, clo chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng nồng độ và đi kèm hệ thống lọc nước hoạt động tốt. Nếu quy trình xử lý nước không đạt chuẩn, hồ bơi vẫn có thể trở thành môi trường tồn tại của vi khuẩn và nấm.

Ngoài chất lượng nước, tình trạng bể quá đông vào mùa hè cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Khi lượng người bơi tăng cao liên tục, hệ thống lọc và tuần hoàn nước dễ quá tải, khiến khả năng kiểm soát vi sinh suy giảm.

Nhiều thói quen phổ biến cũng góp phần làm bệnh da gia tăng. Không ít người xuống hồ mà không tắm tráng trước, sau khi bơi vẫn mặc đồ ướt quá lâu hoặc không vệ sinh da kỹ. Môi trường ẩm kéo dài khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển.

Theo bác sĩ Thành, trẻ nhỏ, người có da nhạy cảm, viêm da cơ địa hoặc đang có vết trầy xước là nhóm dễ tổn thương hơn khi đi bơi. Với trẻ em, làn da mỏng nên dễ kích ứng. Trong khi đó, người có cơ địa dị ứng thường phản ứng mạnh hơn với hóa chất hoặc nguồn nước không đảm bảo.

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh da trong mùa hè, người dân nên chọn bể bơi có nước trong, không đục, không có mùi clo quá nồng. Trước và sau khi bơi cần tắm sạch bằng nước thường. Sau khi lên bờ nên thay đồ bơi ngay, lau khô cơ thể, đặc biệt ở các vùng nếp gấp và kẽ chân.

Bác sĩ cũng khuyến cáo không nên đi bơi khi da đang có vết thương hở hoặc bệnh da liễu chưa ổn định. Người có làn da khô, nhạy cảm có thể dùng kem dưỡng ẩm sau khi tắm để hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da.

“Nếu xuất hiện tình trạng ngứa, đỏ da, nổi mẩn hoặc mụn mủ kéo dài sau khi bơi, người dân nên đi khám sớm để được điều trị đúng cách”, bác sĩ Thành nói.

Theo bác sĩ, nhiều người chủ quan cho rằng đây chỉ là dị ứng nhẹ nên tự mua thuốc bôi. Tuy nhiên, nếu tổn thương da đã kèm nhiễm nấm hoặc nhiễm khuẩn, việc điều trị sai cách có thể khiến bệnh kéo dài và nặng hơn.