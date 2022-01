Cô gái ở Pháp mách sản phẩm giá chỉ 21k nhưng giúp loại bỏ sạch sẽ lớp giấy dán đã bám lâu năm trên tường

Cô gái ở Pháp có tên Hinch này đã chia sẻ một đoạn clip lên nhóm Facebook có tên gọi Mrs Hinch Made Me Do It. Hình ảnh cho thấy bức tường phòng ngủ của cô được phủ bằng giấy lót và sau đó là giấy dán tường, thứ mà cô đang muốn làm sạch nó.

Sau khi vật lộn để xé và làm sạch nó bằng tay nhưng không thành công, cô nhận được lời khuyên từ mẹ để sử dụng một chất tẩy rửa đa năng giúp làm sạch hoàn toàn. Cô ấy đã quay lại tất cả đoạn video thực hiện khi quét lên các bức tường một lớp chất tẩy rửa và sau khi chờ đợi khoảng vài giây là có thể cạo sạch một cách dễ dàng.

Mrs Hinch chỉ cần tới 10 phút là đã lột bỏ toàn bộ lớp giấy dán trên bức tường và hoàn thành toàn bộ việc dọn dẹp phòng ngủ trong một giờ. Cô chia sẻ lời khuyên của mẹ dành cho những ai đang gặp khó khăn trong việc trang trí lại phòng ngủ rằng: "Việc loại bỏ giấy dán tường đã không còn khó khăn nếu bạn biết tới sản phẩm này".

Người phụ nữ này đang có ý định làm sạch lớp giấy dán tường đã cũ sau nhiều năm sử dụng. Cô ấy đã áp dụng 1 cách rất đơn giản khi chỉ cần xịt chất tẩy rửa lên tường sau đó đợi vài giây để làm sạch 1 cách nhanh chóng.

Đây là cách mà Hinch làm sạch tường bám giấy lâu ngày nhờ một sản phẩm có giá chỉ 22k.

"Tôi vừa sạch hết phòng ngủ của mình chỉ trong một giờ đồng hồ. Thậm chí, tôi vừa mới tháo được lớp nhựa vinyl ra khỏi đầu lớp giấy lót một cách ngon lành. Thật bất ngờ là một chai dung dịch tẩy rửa đa năng W5 với giá 0,85 euro (22.000 đồng) lại làm được điều này. Tất cả điều bạn cần làm chỉ là đổ dung dịch vào bình xịt và xịt khắp tường trong phòng mà thôi".

Cô ấy nói rằng mình đã lột sạch giấy dán tường trong vòng10 phút và hoàn thành việc làm sạch phòng ngủ chỉ trong 1 giờ. Lớp tường sau khi loại bỏ giấy dán cũng không bị ảnh hưởng.

Đây là sản phẩm mà cô ấy sử dụng.

Nếu bạn cũng đang muốn làm sạch tường nhà mình khỏi lớp giấy dán tường lâu năm, bạn có thể mua dung dịch tẩy rửa này tại đây.

Theo thesun.co.uk

https://afamily.vn/co-gai-o-phap-mach-san-pham-gia-chi-21k-nhung-giup-loai-bo-sach-se-lop-giay-dan-da-bam-lau-nam-tren-tuong-20211206144959339.chn