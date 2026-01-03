Cô gái mặc hở hang tập Yoga phản cảm ở chùa Linh Ứng

Cô gái tập Yoga trên chùa Linh Ứng (thành phố Đà Nẵng). Video: FB

Khu vực cô gái tập ở ngay trước cổng tháp xá lợi. Không chỉ vô tư tập luyện với các tư thế "khó coi", cô gái còn gây phản cảm vì mặc đồ tập Yoga hở hang, không phù hợp với sự trang nghiêm, kín đáo ở chốn chùa chiền.

Cùng đi với cô gái là hai người khác chăm chú quay phim, chụp ảnh khiến người xem càng bức xúc vì hành động này không phải là đam mê tập luyện đơn thuần, mà là bất chấp "trình diễn", dù ở một nơi không hề phù hợp.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thầy Thích Chúc Trí - Trị sự chùa Linh Ứng cho hay đã nắm thông tin về vụ việc trên. Theo thầy, clip này được người dân quay lại vào chiều 2/1.

Trong khi đó, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhìn nhận đây là hành động không phù hợp. Để người dân, du khách ý thức hơn khi đến chùa, tránh những hành động phản cảm, chùa cần đặt thêm bảng lưu ý, hướng dẫn phía trước sân, cổng để nhắc nhở mọi người.

Cô gái tập các động tác "kém duyên" ở chốn chùa chiền.

Từ năm 2017, trước thực tế nhiều du khách vô tư ăn mặc phản cảm vào chùa, chùa Linh Ứng đã cấp phát váy choàng, áo khoác cho những ai mặc đồ hở hang.

Chính điện của chùa có bảo vệ và Phật tử theo dõi, quan sát du khách khi họ chuẩn bị bước chân vào chính điện. Khi phát hiện du khách bất kể nam hay nữ, khách nội địa hay nước ngoài mang áo, quần, váy quá ngắn, áo rộng cổ không phù hợp để vào chính điện lập tức họ đến nhắc nhở và phát váy choàng, áo choàng để mặc vào.

Việc làm này nhằm giữ sự trang nghiêm, tôn kính ở chùa và được du khách vui vẻ chấp hành.

Chùa Linh Ứng được xây dựng từ năm 2004, là một trong những điểm đến tâm linh hút khách bậc nhất thành phố Đà Nẵng.