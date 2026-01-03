Vụ bé gái lớp 7 tử vong dưới vuông tôm, có vết thương ở cổ: Nghi phạm là thiếu niên 16 tuổi

Theo thông tin từ báo VNExpress, Công an tỉnh Cà Mau xác định Hồ (16 tuổi, quê Vĩnh Long) là nghi phạm liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi tử vong dưới vuông tôm ở xã Cái Đôi Vàm, thi thể có vết thương ở cổ.

Công an cho hay, bước đầu Hồ khai nhận hành vi liên quan đến cái chết của bé gái 13 tuổi (không phải 16 tuổi như thông tin ban đầu). Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, chưa công bố thông tin cụ thể về hành vi cũng như nguyên nhân sự việc.

Người dân tập trung tại khu vực phát hiện thi thể thiếu nữ. Ảnh: Minh Minh

Tuổi Trẻ Online cho biết, trước đó khoảng 8h40 ngày 2/1, một người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bê tông dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm, phát hiện một thi thể nữ nổi trên mặt nước trong vuông nuôi tôm của người dân. Người này sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân là em M.K. (13 tuổi, ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau), học sinh lớp 7 của một trường THCS trên địa bàn xã Phú Tân.

Nhận định ban đầu cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại rồi ném xuống vuông tôm. Công an xã Cái Đôi Vàm đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.