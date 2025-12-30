Bắt giam tài xế máy xúc và chủ xe tông trọng thương cô gái đi xe máy ở Phú Thọ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Nguyên (SN 1998, khu Hạ Bạc, xã Yên Lập, Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ ; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Quang Long (SN 1993, khu 7 Dân Quyền, xã Tam Nông) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ .

Đỗ Quang Long và Vũ Văn Nguyên tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, hồi 14h28, ngày 28/12, tại Km 70+50 Quốc lộ 32 thuộc khu 7, xã Tam Nông xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy xúc chuyên dùng (không có biển kiểm soát) do Vũ Văn Nguyên cầm lái, đi trên Quốc lộ 32 theo hướng từ Hà Nội đi Phú Thọ với xe máy do chị Phan Huyền T. (SN 2006, trú xã Tam Nông) cầm lái đi theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến chị T. bị thương nặng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 82%, xe máy bị hư hỏng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, trước thời điểm xảy ra tai nạn, Vũ Văn Nguyên cùng Đỗ Quang Long - chủ cơ sở thu mua phế liệu (Nguyên là người làm thuê cho Long), đã dự bữa ăn tại nhà người thân trên địa bàn.

Tại đây, Nguyên sử dụng rượu bia; Long ngồi ăn cùng nhưng không uống rượu.

Video ghi lại vụ tai nạn.

Đến khoảng 14h, sau khi ăn uống xong, Nguyên và Long đi về xưởng phế liệu của Long. Tại đây, Nguyên lái xe máy chuyên dùng phục vụ việc bốc xếp hàng hóa tại xưởng phế liệu của Long. Sau khi bốc hàng xong, Long chỉ đạo Nguyên điều khiển chiếc xe này lên xưởng sửa chữa xe ô tô Tuấn Tú thuộc khu 7 Hưng Hóa, Tam Nông để bơm mỡ.

Mặc dù không có giấy phép lái xe; chứng chỉ điều khiển xe lái máy xúc và đã sử dụng rượu bia nhưng Nguyên vẫn điều khiển phương tiện theo chỉ đạo của Long. Khi còn cách xưởng sửa chữa ô tô Tuấn Tú khoảng hơn 10m, do Nguyên không giảm tốc độ, không chú ý quan sát, không thực hiện nhường đường cho phương tiện đi trên làn đường ngược chiều nên phần đầu xe của Nguyên đâm vào xe máy của chị T..

Sau va chạm, xe máy xúc do Nguyên cầm lái tiếp tục di chuyển đẩy xe máy về phía xưởng Tuấn Tú và va chạm với thành thùng xe ô tô đầu kéo đang sửa chữa tại đây rồi mới dừng lại.

Sau khi gây ra tai nạn , Nguyên rời khỏi hiện trường.