Cô gái mặc bikini đẹp nhất thi lại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chung kết rơi vào đêm giao thừa

Ngày 27/10, sự kiện công bố Top 59 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2023 diễn ra tại TPHCM. Tại sự kiện, ban tổ chức thông báo khởi động chương trình thực tế. Chung kết diễn ra vào đúng đêm giao thừa, Tết Dương lịch 2024.

Miss Cosmo Vietnam 2023 có 59 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành. Trong đó, thí sinh đến từ TPHCM đăng ký đông nhất (11 người), sau đó là Hà Nội (7 thí sinh).

Năm nay, nhiều gương mặt quen thuộc đăng ký thi lại, trong đó có Ngô Bảo Ngọc - Người đẹp biển, thí sinh mặc bikini đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, người mẫu Cao Thiên Trang, Á quân The New Mentor Vũ Thúy Quỳnh, Bùi Thị Xuân Hạnh - Á quân The Face 2023, Kiều Thị Thúy Hằng - Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Á hậu Miss Eco Vietnam 2022, Hoàng Thị Nhung - Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2022, người đẹp gốc Cameroon Huỳnh Thị Cẩm Tiên được chú ý tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017...

Nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả sắc đẹp vào top 59 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Ngoài những gương mặt nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp, Miss Cosmo Vietnam 2023 có nhiều thí sinh mới, được chú ý bởi thành tích học tập ấn tượng, chiều cao tốt. Nhiều cô gái có lợi thế chiều cao với số đo trên 1,75 m, thí sinh chạm ngưỡng 1,8 m là Bùi Hạnh Nguyên, sinh năm 1997 và đến từ Long An.

Chia sẻ với Tiền Phong , ông Trần Việt Bảo Hoàng, đại diện ban tổ chức, cho biết cuộc thi năm nay có nhiều thí sinh khả năng ngoại ngữ tốt, có chứng chỉ IELTS 8.0, TOEIC 875/990, thành thạo ba thứ tiếng Việt - Anh - Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha...

"Chúng tôi đánh giá cao chất lượng thí sinh năm nay từ ngoại hình đến trình độ. Ban tổ chức tìm kiếm cô gái xứng đáng, khao khát cống hiến và tạo sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng", ông Bảo Hoàng nói.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được tổ chức lần đầu năm 2008. Sau khi đơn vị khác mua lại suất cử đại diện đến Miss Universe, ban tổ chức lấy tên tiếng Anh cuộc thi là Miss Cosmo Vietnam. Người chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ đại diện Việt Nam tại cuộc thi quốc tế Miss Cosmo 2024.

Giám khảo Kathy Uyên và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu tại sự kiện.

Khác với những năm trước, Miss Cosmo Vietnam 2023 chỉ trao giải cho hoa hậu và á hậu, không có á hậu 2. "Hai cái tên xuất sắc tiến vào vòng phỏng vấn trước khi gọi tên người chiến thắng. Điều này giúp cuộc thi cạnh tranh khốc liệt hơn, nâng cao chuyên môn và chất lượng người sở hữu danh hiệu", đại diện ban tổ chức nói.

Chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên sóng ngày 27/10, giám khảo gồm Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM Quỳnh Hoa, người mẫu Vũ Thu Phương, diễn viên Kathy Uyên, Hoa hậu H'Hen Niê, Nguyễn Trần Khánh Vân...