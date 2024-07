Mới đây, Đan Chi (SN 1997) bất ngờ xuất hiện tại vòng sơ khảo của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 khiến cộng đồng mạng chú ý. Nhiều người từng biết đến cô nàng qua vai trò MC, host livestream và gần nhất là KOC tiềm năng khi lọt top 10 KOC VIETNAM 2023. Ngoài ra, Đan Chi cũng tham gia một số gameshow khác để theo đuổi công việc KOL/KOC, livestream bán hàng.

Vốn đã quen với hình ảnh đời thường giản dị, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen khi Đan Chi lên đồ “chặt chém” tại vòng sơ khảo. Bên cạnh đó, những hình ảnh của người đẹp sinh năm 1997 qua camera thường cũng nhận nhiều sự quan tâm, bình luận từ người hâm mộ.

Hình ảnh livestream quen thuộc của Đan Chi

Không ít người bất ngờ khi cô nàng xuất hiện tại sơ khảo Miss Universe Vietnam 2024

Đan Chi sở hữu sắc vóc cuốn hút qua "cam" thường

Theo đó, Đan Chi diện một chiếc đầm đen, xẻ cao khoe body thon gọn, thanh mảnh của mình. Mặc dù có vóc dáng khá nhỏ nhắn nhưng Đan Chi lại sở hữu 3 vòng chuẩn chỉnh, body quyến rũ. Cô nàng lựa chọn phong cách makeup đậm với môi son đỏ nổi bật, mái tóc bồng bềnh đúng style hoa hậu.

Qua ống kính camera thường, nhiều người cho rằng nhan sắc của Đan Chi không hề bị “đánh bại”. So với hình tự đăng, Đan Chi cũng được cho là “một chín một mười”, không có quá nhiều sự khác biệt.

Tuy nhiên, không ít bình luận cho rằng Đan Chi sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng lại chưa thực sự ấn tượng so với tiêu chí của một cuộc thi Hoa hậu. Ngoài ra, netizen cũng cho hay makeup lần này của cô nàng có phần “hơi xu”, không tôn lên được hết vẻ đẹp của gương mặt. Chưa kể, cuộc thi năm nay quy tụ nhiều tên tuổi đình đám với kinh nghiệm lâu năm, do đó dân tình lo lắng Đan Chi sẽ khó có cơ hội tiến xa. Dẫu vậy, cộng đồng mạng cũng không phủ nhận Đan Chi có một body mà nhiều người mơ ước.

Tuy nhiên nhiều người cho rằng makeup chưa thực sự tôn lên vẻ đẹp gương mặt của Đan Chi

Song, nhiều người vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ với độ "slay" của cô nàng

Đan Chi được Call Me Duy ủng hộ nhiệt tình khi tham gia thi sắc đẹp

Được biết, đây là lần đầu Đan Chi thử sức tại một cuộc thi lớn về sắc đẹp. Cô nàng được Call Me Duy đồng hành, ủng hộ nhiệt tình khi tham gia. Thời gian gần đây, cả hai có mối quan hệ thân thiết hơn khi Đan Chi là thành viên trong team Call Me Duy tại một chương trình thực tế. Do đó, nhiều người cũng biết đến cô nàng với danh xưng “học trò Call Me Duy”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Face có thể không nổi bật nhưng body của bạn này đẹp đó”.

- “Camera thường như vậy là quá xuất sắc luôn rồi. Có điều makeup chưa hợp lắm thì phải”.

- “Thích bạn này vì khả năng ăn nói lưu loát, khuôn miệng cũng tươi nữa. Sẽ ủng hộ bạn trong cuộc thi”.

- “Đan Chi xinh, cuốn hút, body cũng ngang ngửa nhiều người mẫu khác nhưng năm nay toàn ‘quái vật nghìn máu’, e là khó cho cô nàng rồi”.

- “Bạn này xinh nha, thấy makeup không tôn mặt lắm chứ ngoài đời bạn này visual xịn”.