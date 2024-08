Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông ở nhà một mình gặp vấn đề về sức khỏe, mất thăng bằng rồi ngã lăn ra sân khiến nhiều người xôn xao.

Cô gái lấy chồng xa nhà 200km bật khóc khi thấy cảnh tượng bố ngã trong camera an ninh

Được biết, đoạn clip do cô gái cắt từ clip camera an ninh của gia đình rồi chia sẻ lại lên mạng xã hội. Theo như chia sẻ, gia đình cô đang sinh sống ở Bắc Giang, còn cô thì lấy chồng cách nhà khoảng 200km nên thay vì thường xuyên về thăm bố mẹ, cô gái chỉ có thể theo dõi qua camera an ninh.

Hôm 11/8 vừa qua, trong khi ở nhà một mình, người bố hơn 60 tuổi của cô bị huyết áp cao, chóng mặt nhưng vẫn cố gắng bước đi trong sân. Nhưng bước đi được mấy bước, ông đã ngã nhào xuống đất và nằm bất tỉnh vài phút.

Do không có người thân ở nhà nên ông cứ nằm đó, rồi lúc sau tỉnh táo hơn thì lại cố gượng dậy, lấy tay bám lấy chiếc ghế ở bên cạnh. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu nên trong quá trình di chuyển trong sân, người cha liên tục bước đi siêu vẹo rồi ngã nhào vào đống ống nhựa ngoài sân. Ông nằm đó một lúc rồi gắng gượng ngồi dậy đầy mệt nhọc.

Cô gái cho biết, do lấy chồng xa nhà nên dù thấy bố té ngã, sức khỏe yếu nhưng cô chẳng thể làm gì hơn chỉ biết theo dõi tình hình của bố qua camera rồi bật khóc nức nở. Cô gái chia sẻ, " Lấy chồng xa nhà cách 200km, con gái rơi nước mắt khi check camera, thấy cảnh bố ở nhà một mình, bị huyết áp cao chóng mặt ngã giữa sân".

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người liên tục để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe của người đàn ông. Theo cô gái cho biết, hiện tại bố mình đã khỏe hơn và may mắn không bị ảnh hưởng quá nhiều từ cú ngã hôm ấy.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đồng cảm với những người phụ nữ lấy chồng xa, không có nhiều thời gian và điều kiện để về thăm nhà, thăm bố mẹ thường xuyên.

"Nếu được lựa chọn, hãy lấy chồng gần để được ở cạnh bố mẹ, được bố mẹ đẻ chăm sóc và cũng có cơ hội chăm sóc lại đấng sinh thành. Ngày xưa lấy chồng cách 120km mình cũng nghĩ giờ xe cộ đi lại dễ dàng thích về thăm bố mẹ lúc nào cũng được, nhưng giờ con cái rồi công việc cứ cuốn mình đi, đến thời gian gọi điện cho cha mẹ còn khó. Mấy lần bố ốm cũng chỉ chạy về chốc lát rồi lại đi, cũng thương lắm nhưng không biết làm thế nào cả" , bạn K.L chia sẻ.

"Mình cũng lấy chồng và làm việc xa nhà. Có gia đình, con cái rồi mới càng thấm thía nỗi vất vả của bố mẹ mình ngày xưa. Giờ nhìn lại bố mẹ cũng đã già, chẳng mong mỏi gì chỉ mong bố mẹ có sức khỏe sẽ ở bên mình thật lâu. Dù đã lớn nhưng nhiều lúc vẫn muốn chạy về ngoại để được nắm tay, được nũng nịu, được bố mẹ mình vuốt ve che chở. Dù đi muôn nơi thì khi về với bố mẹ mình vẫn luôn là đứa con gái bẻ bỏng như hồi còn bé" , một bạn khác chia sẻ.

Là bậc làm cha làm mẹ, ai cũng bao dung và yêu thương con cái nhưng trên hết ai cũng mong mỏi con mình được hạnh phúc dù lấy chồng gần hay nhà chồng cách xa cả nghìn cây số.