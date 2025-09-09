Cô gái khiến anh Tây hơn 19 tuổi lặn lội sang Việt Nam tìm gặp, đưa cả bà ngoại đi hẹn hò cùng và cái kết

Nói chuyện 3 ngày, người đàn ông Mỹ muốn sang Việt Nam ngay lập tức

2 năm trước, Tống Thị Thanh Thuy (22 tuổi, quê ở Bình Dương (nay đã sáp nhập vào TP.HCM) được người cô đang làm nail ở Mỹ mai mối cho anh Hodgson III James Allen (41 tuổi, quốc tịch Mỹ, hiện đang sống ở Texas). Trước đây, anh James làm thợ máy ở mỏ dầu, quản lý giàn khoan dầu. Còn hiện tại, anh chuyển sang làm thợ máy xay xát. Người đàn ông thường ghé tiệm cô của Thuy để làm móng chân.

Trong quá trình trò chuyện, cô của Thuy biết James độc thân, tốt bụng và hòa đồng nên rất ưng và tính giới thiệu anh cho mấy đứa cháu trong nhà. Người cô đã đưa hình của 4 cháu gái cho anh James xem và anh lập tức ấn tượng với Thuy.

Sau khi nghe cô hỏi ý kiến, Thuy suy nghĩ vài ngày và đồng ý kết bạn, thử nói chuyện với James xem có hợp không? Vừa nhắn tin được 3-4 ngày thì James ngỏ ý muốn sang Việt Nam gặp Thuy. Ban đầu Thuy cũng hơi e dè, sợ nên đã từ chối và muốn tìm hiểu thêm. Cô gái Việt cũng thấy anh James không hợp gu do người đàn ông này lớn hơn cô tới 19 tuổi.

Anh James, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ.

Tiếp tục nói chuyện thêm 1 tháng trời, cảm nhận anh James là người tốt bụng, tâm lý, đen lại cho Thuy cảm giác an toàn nên cô mới đồng ý để anh sang Việt Nam chơi, dù trong thâm tâm, "nhà gái" vẫn có chút lo lắng. James cũng nói với Thuy rằng, cứ để anh sang gặp, nếu không thể tiến xa hơn, anh sẽ quay lại Mỹ, cả hai vẫn làm bạn bè và anh không làm gì phiền phức đến Thuy. Còn Thuy thì ra điều kiện khi anh James sang Việt Nam, cả hai đi chơi, du lịch và phải thuê 2 phòng khách sạn chứ không ở 1 phòng.

Không chỉ Thuy, anh James cũng rất lo lắng cho cuộc gặp gỡ đầu tiên này. Người đàn ông 41 tuổi tâm sự, sau khi bay nửa vòng trái đất sang Việt Nam, vừa nhìn Thuy anh đã thấy yêu. Cả hai nhanh chóng vượt qua được những ngại ngùng ban đầu và họ nói chuyện bình thường như vẫn nhắn tin với nhau trước đó.

"Tôi hạnh phúc khi được cô ấy dang tay chào đón. Cô ấy là nữ hoàng của tôi", anh James bày tỏ.

Thanh Thuy, cô gái 22 tuổi xinh đẹp, sống tại TP.HCM.

Đưa bà ngoại đi hẹn hò cùng cho yên tâm

Khi sang Việt Nam, anh James và Thuy dành một khoảng thời gian đi nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Do vẫn còn chút e dè nên Thuy bày tỏ sẽ đưa bà ngoại đi cùng cho yên tâm. Trước lời đề nghị của Thuy, James vui vẻ đồng ý. Suốt chuyến đi, James rất vui và thoải mái trước sự có mặt của bà ngoại Thuy.

Họ đã có một chuyến đi rất vui bẻ. James bày tỏ rất thích Việt Nam và dự định sau khi về hưu sẽ sinh sống ở mảnh đất hình chữ S xinh đẹp. Sau những ngày ở cạnh nhau, Thuy cảm thấy rất vui vẻ và đã yêu James từ lúc nào không hay, đồng thời "bật đèn xanh" cho anh. Về phía James, tình cảm anh dành cho bạn gái người Việt càng sâu đậm. Anh đã gọi điện về cho gia đình và nói rằng sẽ kết hôn với Thuy. Tại Phú Quốc xinh đẹp, James đã cầu hôn Thuy và nhận được cái gật đầu của nàng.

Dù ở cách xa nửa vòng trái đất và chênh lệch 19 tuổi song trái tim của cả hai vẫn chung một nhịp.

"Ngay từ khi chúng ta bắt đầu, anh đã luôn sẵn sàng nếu em từ chối anh. Anh đã nói với em là anh không có nhà và đang sống trong một chiếc xe kéo. Nhưng em nói, em không quan tâm anh sống ở đâu, em chỉ muốn ở bên anh. Lúc đó anh đã đưa ra quyết định sẽ cầu hôn em", James âu yếm nói với Thuy về lý do cầu hôn cô sau một thời gian ngắn quen nhau.

James cũng cảm hơn Thuy vì nhờ yêu cô, anh đã tốt lên. Trước kia, James rất mập nhưng bản thân không nhận ra, cho đến khi yêu một cô gái xinh đẹp như Thuy, anh mới biết rằng mình cần phải giảm cân để xứng đôi với bà xã cũng như tốt cho sức khỏe. Người đàn ông Mỹ đã nỗ lực giảm được 30kg.

James và Thuy tổ chức đám cưới vào tháng 11/2024. Sau gần một năm kết hôn, dù vẫn phải yêu xa nhưng tình cảm của họ rất mặn nồng. Hiện anh James về Mỹ làm việc còn Thuy đang cố gắng học tiếng Anh để có thể sớm đoàn tụ cùng ông xã.

Nguồn: Vợ chồng son