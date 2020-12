Cô gái Hải Phòng cùng lúc giành 11 học bổng du học tại Anh, trong đó có ĐH Oxford: "Mình trải qua 45 phút căng thẳng nhất cuộc đời, nhưng cực kỳ xứng đáng"

Trước khi giành 11 học bổng thạc sĩ từ 7 đại học của Vương quốc Anh, Ngọc tốt nghiệp bằng xuất sắc từ trường Monash College, nhận học bổng 30% theo học hai ngành Ngôn ngữ học Ứng dụng và Truyền thông tại Đại học Melbourne - đại học số 1 nước Úc.

Năm 2016-2017, Ngọc lấy điểm IELTS 8.0 và trở thành thực tập sinh ở toà soạn báo Herald Sun - tờ báo lớn thứ hai nước Úc. Với thành tích học tập ấn tượng, cô gái Việt được đề cử vào top 5% học sinh có điểm trung bình năm 3 cao nhất khoa Nghệ thuật, Đại học Melbourne.

Nhờ sự chủ động, thông minh, chỉ trong 2 tháng học tại ĐH Oxford, cô đã chinh phục được các thầy cô và trở thành học sinh quốc tế đầu tiên được chọn vào hai nhóm nghiên cứu lớn nhất của khoa là LiFT (Learning for Families through Technology) và REAL (Research In English as An Additional Language). Cô cũng là học sinh duy nhất từ Việt Nam theo ngành ngôn ngữ học ứng dụng ở trường trong 10 năm trở lại đây.