Mới đây, một bài đăng trên Threads thu hút sự chú ý khi một cô gái chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai tự tay chuẩn bị một bữa “omakase tại nhà” để mừng sinh nhật. Từ không gian, món ăn đến hình ảnh bạn trai trực tiếp vào bếp phục vụ đều được chuẩn bị chỉn chu, khiến nhiều người thích thú và bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện là Anh Thư (24 tuổi, Hà Nội) và bạn trai Quang Thành (23 tuổi, Hà Nội). Thay vì đưa bạn gái đến một nhà hàng omakase như mong muốn ban đầu của cô, Thành đã âm thầm lên kế hoạch trong khoảng một tháng để tự chuẩn bị một bữa tối đặc biệt dành riêng cho bạn gái.

Khoảnh khắc Anh Thư được bạn trai tổ chức sinh nhật bất ngờ đang viral trên MXH (Clip: NVCC)

Bữa sinh nhật bất ngờ sau một tháng được “chất liệu bạn trai” bí mật chuẩn bị

Liên hệ với Anh Thư, cô chia sẻ cả mình và bạn trai đều là những người rất thích ẩm thực Nhật Bản. Trước ngày sinh nhật, Anh Thư từng bày tỏ mong muốn hai người có thể cùng nhau đi ăn omakase nhưng không ngờ bạn trai lại âm thầm biến mong muốn đó thành một bữa “omaoke” dành riêng cho bạn gái.

“Người yêu mình là ‘food boy’ chính hiệu. Ngoài bữa ‘omaoke’ này thì Thành cũng hay nấu ăn cho mình nhưng chắc chắn lần này là đặc biệt nhất”, Anh Thư chia sẻ về bạn trai của mình.

Theo Anh Thư, Quang Thành đã lên ý tưởng và chuẩn bị cho bữa sinh nhật khoảng một tháng trước. Cô hoàn toàn không biết gì về kế hoạch này cho đến khi bước vào không gian được chuẩn bị sẵn.

Đây cũng là sinh nhật thứ 6 mà cả hai cùng đón bên nhau nhưng Anh Thư cho rằng lần này đặc biệt hơn hẳn những lần trước: “Mình hoàn toàn không biết gì về kế hoạch tổ chức sinh nhật của Thành. Lúc bước vào, mình đã rất bất ngờ vì mọi thứ vượt xa tưởng tượng. Không gian, bối cảnh, mọi thứ đều được chuẩn bị khá kỹ. Nhưng đặc biệt nhất chắc chắn là lúc mình nhìn thấy Thành mặc quần áo đầu bếp, nhìn rất hài và đáng yêu”.

So với việc đi ăn omakase tại nhà hàng, Anh Thư cho hay chi phí khi tự tổ chức tại nhà chắc chắn có phần tiết kiệm hơn. “Mình được biết tính riêng chi phí setup để tạo không gian, đầu tư dụng cụ để giống nhất với ngoài hàng thì khoảng 3 triệu đồng. Tổng chi phí nhìn chung sẽ tiết kiệm hơn so với đi ăn omakase bên ngoài và cũng khiến mình thấy thích thú hơn. Vì đây là đầu bếp riêng của một mình mình. Dù có thể món ăn không trình bày xuất sắc như ở nhà hàng nhưng chắc chắn đặc biệt và duy nhất”, cô bạn nói.

Chia sẻ về việc bài đăng viral trên Threads và nhận được nhiều bình luận ngưỡng mộ từ cộng đồng mang, Anh Thư cho hay: “Ban đầu mình chỉ đăng những khoảnh khắc trong bữa sinh nhật lên story Instagram và Facebook cá nhân thôi. Tuy nhiên mình thấy bạn bè cũng bất ngờ và thích thú với ý tưởng này của bạn trai mình, nên mình cũng muốn chia sẻ thêm lên Threads. Thật sự không ngờ là được mọi người quan tâm như vậy”.

“Một điều khiến mình thấy thú vị nữa là lần đầu sau 6 năm, bạn trai mình có phần ‘lên mặt’ vì ‘sĩ’. Khi thấy bài viral, chúng mình cùng nhau đọc bình luận và Thành có nói với mình: ‘Yêu Thành thích nhỉ, đúng không Thư?’ khiến mình vừa thấy buồn cười mà cũng hạnh phúc”, Anh Thư nói thêm.

6 năm bên nhau, chuẩn bị yêu xa

Nói thêm về chuyện tình yêu của mình, Anh Thư cho biết cả hai quen nhau từ khi còn học cấp 2. Khi đó, Anh Thư học lớp 9 còn Thành học lớp 8, hai người học cạnh lớp nhau.

Ấn tượng đầu tiên của Anh Thư về Thành là gương mặt “baby boy” khá đúng gu. Cô từng cố tình để đồ vào xe của Thành để có cớ nhắn tin Facebook. Tuy nhiên, sau vài ngày trò chuyện, người chủ động tán tỉnh lại trở thành Quang Thành.

Mối tình đầu kéo dài khoảng 3 tháng trước khi cả hai chia tay vì Anh Thư lên cấp 3 và bước vào một môi trường mới. Không còn liên lạc thường xuyên, mối quan hệ dần xa cách. Tuy nhiên, nhiều năm sau, Anh Thư mới biết trong khoảng thời gian đó, Thành vẫn giữ một thói quen: Ngày nào cũng nhắn tin chúc cô ngủ ngon dù không nhận được hồi đáp.

Đến năm 2021, khi Anh Thư là sinh viên năm nhất còn Thành đang học lớp 12 và chuẩn bị thi đại học, cả hai có cơ hội kết nối trở lại. Người “bật tín hiệu” lần này vẫn là Anh Thư khi cô kết bạn lại Facebook, liên tục thả cảm xúc vào story và các bài đăng của Thành.

Sau nhiều lần tương tác, Thành cuối cùng cũng chủ động nhắn tin. Từ câu hỏi đó, cả hai bắt đầu trò chuyện trở lại và nhanh chóng tìm được sự thân thiết như trước. “Bọn mình vẫn là cạ cứng, nói chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng. Sau khoảng một tháng nói chuyện lại thì bọn mình chính thức yêu nhau”, Anh Thư kể.

Từ khi quay lại bên nhau đến nay, cả hai đã có 6 năm đồng hành. Anh Thư cho biết điều khiến cô cảm nhận rõ nhất sự quan tâm của bạn trai không nằm ở những lời nói ngọt ngào, mà ở cách Thành luôn chủ động làm điều gì đó cho cô trong những dịp quan trọng.

“Bọn mình ngại sến đến mức chưa bao giờ xưng anh - em, mà luôn xưng cậu - tớ. Thành là kiểu người nếu mình hỏi ‘cậu có yêu tớ không?’ thì sẽ trả lời ‘có’, chứ không bao giờ nói những lời yêu đương. Thay vào đó, Thành thể hiện bằng hành động nhiều hơn”, Anh Thư nói.

Theo cô bạn, trong suốt 6 năm yêu nhau, những bất ngờ mà Thành dành cho bạn gái chính là một trong những cách cả hai duy trì sự thú vị trong mối quan hệ. Từ khi còn chưa có nhiều điều kiện đến hiện tại, bạn trai vẫn cố gắng để Anh Thư không cảm thấy mình phải chịu thiệt thòi.

Hiện tại, Anh Thư chuẩn bị đi du học thạc sĩ, trong khi Quang Thành đang kinh doanh tự do. Cả hai cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn yêu xa khoảng 1-2 năm. Song, Anh Thư cho hay cả hai đều dành nhiều sự cổ vũ, động viên và ủng hộ đối phương hết mình.

“Điều quan trọng nhất là bọn mình luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ những quyết định của nhau. Như việc mình sắp đi du học, dù phải yêu xa 1-2 năm nhưng Thành chưa một lần không ủng hộ, mà luôn cổ vũ và tạo động lực cho mình. Do đó mình nghĩ khoảng cách cũng sẽ chỉ là một phần, quan trọng là chúng mình vẫn luôn yêu thương nhau”, Anh Thư chia sẻ.